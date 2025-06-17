Cüneyt Kurt’la 'Beyaz Gecceler' After Sunset’te Parlıyor

İstanbul’un en özel noktalarından biri olan Sunset Grill & Bar, ikonik bar alanı After Sunset’te 19 Haziran akşamı benzersiz bir deneyime ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin efsane DJ’lerinden Cüneyt Kurt, hafızalara kazınan “Beyaz Gecceler” konseptiyle yeniden sahnede.

Efsane Bir DJ, Efsane Bir Atmosferle Buluşuyor

90’lı yıllardan bugüne Türkiye gecce hayatının nabzını tutan Cüneyt Kurt, zamansız müzik seçkisiyle bir döneme damga vurdu. Beyaz Gecceler konsepti ise onun müzikal dokunuşlarının en özel örneklerinden biri. Her daim “eskiler yeniler ama hep en iyiler” mottosuyla kurgulanan bu gecceler, After Sunset’in etkileyici manzarası ve imza kokteylleriyle birleştiğinde ortaya eşsiz bir deneyim çıkıyor.

Geccenin Akışı: Marios Tsouris’in Lezzetleriyle Başlıyor

Etkinlik, saat 20:00 itibarıyla başlıyor. Katılımcılar, executive şef Marios Tsouris imzalı a la carte menüden seçkin lezzetlerle geceye lezzetli bir giriş yapıyor. Ardından saatler 22:00’yi gösterdiğinde Cüneyt Kurt, DJ kabinindeki yerini alıyor ve gecceye enerjik bir tempo kazandırıyor.

Kod: Beyaz!

Etkinliğe katılacak misafirlerden tek bir ricada bulunuluyor: beyaz giyinmek. Bu detay, Beyaz Gecceler’in bütünsel atmosferini tamamlıyor. Işıklarla dans eden beyazlar, fonunda İstanbul manzarası olan bir gecede adeta masalsı bir tablo yaratıyor.

Rezervasyon Detayları

Bu büyüleyici gecceye dahil olmak isteyenler için rezervasyonlar hızla doluyor. İstanbul’un en seçkin etkinliklerinden biri olacağı şimdiden belli olan bu gece için yerinizi ayırtmakta gecikmeyin.

Tel: +90 (212) 287 03 57 - 58

Adres: Kuruçeşme Mah. Yol Sok. No:2 Ulus Park, Ulus, Beşiktaş / İstanbul

Web: www.sunsetgrillbar.com