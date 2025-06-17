İstanbul’da Yaz Akşamları: Bu Hafta Sonunun En Ritimli Durakları

Yazın sıcaklığı İstanbul sokaklarını sararken, hafta sonları da adeta birer müzik festivaline dönüşüyor. Şehirde her köşe başında başka bir melodi, her semtte başka bir enerji saklı. İster Boğaz kıyısında gün batımına karşı elektronik ritimlerle dans edin, ister Galataport’ta nostaljik beat’lerle geçmişe selam çakın ya da Swissôtel’in huzurlu bahçesinde cazın büyüsüne kapılın… Bu hafta sonu İstanbul’un ritmini kaçırmak istemeyenler için en özel etkinlikleri derledik. Hazırsanız, şehrin temposunu birlikte yakalayalım!

After Sunset’te “Sunday Love White Party” – 22 Haziran, 16:00

İstanbul’un en özel teraslarından biri olan After Sunset, yazın en ikonik etkinliklerinden biriyle geri dönüyor: Sunday Love White Party! 22 Haziran Pazar günü saat 16:00’da başlayacak bu açık hava partisi, katılımcılarını bembeyaz bir dünyaya davet ediyor. Dress code’un “beyaz” olduğu bu geccede DJ kabininde Gizem Çınar ve Yağız Ortatepe yer alıyor. Elektronik müziğin yüksek dozda enerjisi, gün batımı manzarası ve rafine kokteyllerle birleşince, bu partiyi kaçırmak neredeyse suç olur!

The Populist Galataport’ta Müzik Hiç Durmuyor – 21 & 22 Haziran

Deniz kıyısındaki enerjik atmosferi ve craft lezzetleriyle fark yaratan The Populist Galataport, bu hafta sonu da müzik tutkunlarını mutlu edecek bir program sunuyor.

21 Haziran Cuma akşamı sahne Daddy E ’nin! Funk, soul ve retro dokunuşlarıyla geçmişin dans pistlerine selam gönderecek.

22 Haziran Cumartesi ise mikrofonu Maya & Taner devralıyor. Yerli sahnenin özgün seslerinden olan bu ikili, akustik ve indie pop tarzlarıyla hafta sonunu yumuşak ama enerjik bir kapanışla taçlandıracak.

Galataport’un denizle iç içe bu atmosferinde bir yandan müziğe kulak verirken, diğer yandan craft biranızdan yudumlamayı unutmayın.

Chalet Garden’da Jazz’n Yol: Yol Project ile Caz Ruhu – 22 Haziran

Cazın şehirle dansı, bu hafta sonu Chalet Garden’da hayat buluyor. Swissôtel The Bosphorus’un büyüleyici bahçesinde gerçekleşecek olan “Jazz’N Yol” etkinliğinde sahne Yol Project’in. 22 Haziran Pazar günü akşamı, modern caz tınılarıyla dolu bu etkinlikte ruhunuza iyi gelecek melodilerle buluşacaksınız.

Jazz’n Chill konseptiyle düzenlenen bu özel gecce, sadece bir konser değil; aynı zamanda doğayla iç içe, rafine bir deneyim sunuyor. Müzikseverler için ilham verici bir mola, şehirliler için kaçırılmayacak bir nefes…

İstanbul bu hafta sonu bir kez daha kanıtlıyor: Eğlence, müzik ve stilin en iyi hali bu şehirde yaşanıyor. Seçim sizin: Beyazlar içinde elektronik müzikle dans mı, sahil kenarında indie notalara kendini bırakmak mı, yoksa cazın huzur veren dünyasında kaybolmak mı? Şimdiden planınızı yapın, çünkü bu hafta sonu kaçırmak istemeyeceğiniz çok şey var!