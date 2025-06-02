Da Mario Etiler’de İtalyan Lezzetleriyle Dolu Bir Gecce!

Da Mario Etiler, 16 Haziran akşamı İtalyan mutfağının büyüleyici dokunuşlarını eşsiz bir etkinlikle kutluyor. Bu özel gecceye Şef Maurizio Morelli’nin imza lezzetleri ve DipWSET Meltem Coşkun’un seçkin eşleşmeleri damga vuracak. Italian Round Table, sadece bir akşam yemeği değil; aynı zamanda İtalya’nın kuzeyinden güneyine uzanan bir gastronomik yolculuk sunacak.

Şefin İmzası, Tadımın Zarafetiyle Buluşuyor

Şef Maurizio Morelli, yıllarını İtalyan mutfağının rafine tekniklerine adamış usta bir isim. Bu özel geccede sunulacak menüde her detay, onun mutfak vizyonunu yansıtıyor. Sade ama etkileyici dokunuşlarla hazırlanan tabaklar, İtalyan mutfağının karakteristik özelliklerini taşıyor.

Ancak bu gecceyi özel kılan yalnızca yemekler değil. DipWSET sertifikalı Meltem Coşkun, menüye özel olarak seçtiği şaraplarla bu deneyimi bir üst seviyeye taşıyor. Tadım eşleşmeleri, damakta bütünlük yaratıyor ve lezzetleri daha da anlamlı kılıyor.

16 Haziran Pazartesi: Sofralarda İtalya Rüzgarı

Saat 20:00’de başlayacak olan etkinlik, İtalyan kültürüne ve sofra anlayışına ilgi duyan herkes için unutulmaz bir deneyim vadediyor. Kuzeyin zarif notalarından güneyin canlı aromalarına uzanan bu yolculukta yerinizi almak için acele edin.

Etkinlik kontenjanla sınırlı. Rezervasyonunuzu hemen oluşturmak için 0212 263 74 84 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Da Mario Etiler, bu özel geccede sadece lezzet değil, bir yaşam tarzı sunuyor. İtalya’yı sofranıza taşımaya hazır mısınız?