Sektörde Parlamak İçin Tek Adres: Geccemekan

Gastronomi sektöründe öne çıkmak, daha fazla kitleye ulaşmak ve markanı parlatmak mı istiyorsun? O halde seni Türkiye’nin en güçlü gastronomi platformu olan Geccemekan ile tanıştıralım.

Geccemekan, sadece bir tanıtım platformu değil; aynı zamanda yeme-içme ve eğlence dünyasının nabzını tutan, trendleri belirleyen, mekanlara yön veren dinamik bir dijital ekosistem. Eğer sen de mekanını hak ettiği yere taşımak istiyorsan, bu dünyada mutlaka yerini almalısın!

Sektörde Fark Yaratmanın Tam Zamanı!

Bugüne kadar binlerce markaya görünürlük kazandıran Geccemekan, mekanına özel içerikler, geniş kitlelere ulaşan paylaşımlar ve prestijli ödül organizasyonlarıyla seni bir adım öne çıkarır.

Mekana özel tanıtım sayfası : Menü, iletişim, fotoğraf ve hikâyene yer verdiğimiz sayfa sayesinde kullanıcılar seni daha yakından tanır.

Instagram’da geniş kitle erişimi : 265 binden fazla takipçili @geccemekan hesabında mekanına özel story ve post paylaşımları ile etki yarat!

TOP 10 listelerinde yerini al : Web sitemizde düzenli olarak güncellenen “Haftanın En Popüler Mekanları” listesinde yer bul.

Deneyimli editör kadrosuyla güçlü içerikler : Etkileşim odaklı, renkli ve özgün yazılarla adından söz ettir.

Özel gün içeriklerinde görün : Sevgililer Günü, yılbaşı ya da bayram listelerinde mekanınla boy göster.

Prestijli ödüllerde aday ol: Her yıl düzenlenen Gecce Mekan Gusto Ödülleri’nde medya, sanat ve cemiyet dünyasıyla aynı sahnede yer al.

Dijital Gücünü Geccemekan ile Büyüt!

Artık sadece iyi olmak yetmiyor; görünür olmak, doğru kitleye ulaşmak ve dijitalde iz bırakmak gerekiyor. Geccemekan tam da bu noktada devreye giriyor.

Yüz binlerce takipçi, trend listeleri, güçlü SEO içerikleri ve itibarlı organizasyonlar ile mekanını gastronomi dünyasında zirveye taşıyor.

Şimdi Adım At!

@geccemekan hesabını takip et, dilersen doğrudan DM yoluyla bize ulaş veya iş birliği için [email protected] adresine mail at. Bu iş birliğiyle sadece tanıtım değil; aynı zamanda sektörde kalıcı bir yer kazanacaksın.