Bodrum’un En Güçlü Müzik Geccesi: The GALLIARD Haziran Etkinlikleri

Bodrum, her yaz olduğu gibi bu sezon da enerjisini müzik ve gastronomiyle yükseltiyor. The GALLIARD Cove House, 6 Haziran Perşembe akşamı 2025 yazını Afro House müziğin global yıldızı Enzo Siffredi ile karşılıyor. Gökçebel Koyu, elektronik ritimlerin ve Akdeniz lezzetlerinin büyüsünde benzersiz bir geceye ev sahipliği yapıyor.

6 Haziran’da Sahne Enzo Siffredi’nin!

Enzo Siffredi, sahne enerjisi ve hipnotik melodileriyle gecceye damga vuracak. Ona eşlik edecek isimler arasında Murat Tokuz ve Orkun Bozdemir de yer alıyor. Derin baslar, eşsiz ritimler ve sahne ışıklarıyla Bodrum’da sezonun en unutulmaz gecesi yaşanacak.

Etkinliğin yapılacağı The GALLIARD Cove House, sadece müzik değil, kusursuz bir atmosfer de sunuyor. Minimalist şıklığı, denize sıfır konumu ve doğal güzelliklerle çevrili yapısı, geceye görsel bir şölen katıyor.

Etkinlik kontenjanla sınırlı. Afro House tutkunları için 6 Haziran tarihini ajandaya almak şart!

7 Haziran: Yıldızların Altında Live Performance Dinner Party

Sezonun ilk haftasonu, 7 Haziran Cumartesi, sahne bu kez büyüleyici bir akşam yemeğiyle birleşiyor. Live Performance Dinner Party, fine dining konseptiyle müziği aynı masada buluşturuyor. Yıldızların altında gerçekleşecek bu özel gece, deniz kıyısında unutulmaz anlar yaşatacak.

Etkinlik, yalnızca restoran alanında gerçekleşiyor ve sınırlı katılımla düzenleniyor. Erken rezervasyon yaptırmak büyük avantaj sağlayacak.

Müzik ve Gastronomi Aynı Anda Zirvede

The GALLIARD Cove House, menüsüyle de övgüyü hak ediyor. Modern Akdeniz mutfağı, İtalya, İspanya ve Fransa’nın zarafetini; Türk mutfağının geleneksel izleriyle harmanlıyor. Michelin yıldızlı mutfaklarda deneyim kazanmış şefler tarafından hazırlanan tabaklar, lezzeti sanatla buluşturuyor.

Menünün öne çıkan parçaları kadar, imza kokteylleri de gecelere ayrı bir enerji katıyor.

The GALLIARD Cove House: Bodrum’un Vazgeçilmez Noktası

2024 yaz sezonunda adından sıkça söz ettiren The GALLIARD Cove House, bu yıl da aynı iddiayla geri dönüyor. Haziran itibarıyla kapılarını açan mekan, hem gastro deneyim arayanlara hem de elektronik müzik tutkunlarına hitap ediyor.

Yazı The GALLIARD’da başlatmak için 6-7 Haziran haftasını ajandanıza not edin!