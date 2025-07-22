Cloud Matcha: Sosyal Medyanın Yeni Serinlik Trendi

Yaz aylarında bir bardak soğuk kafeinli içecek, günün en keyifli anlarından birini yaratır. Ancak bu keyfi bambaşka bir boyuta taşımak mümkün: üzerine eklenen hafif, köpüklü bir bulutla. İşte sosyal medyanın yeni gözdesi cloud matcha, tam da bu noktada sahneye çıkıyor.

TikTok ve Instagram’da hızla yayılan bu trend, kahve yerine yeşil çay tercih edenler için serinletici ve yaratıcı bir alternatif sunuyor. Evde kolayca hazırlanabilen bu içecek, barista işi bir sunum hissi yaratırken, aynı zamanda son derece kişiselleştirilebilir bir deneyim vaat ediyor.

Cloud Matcha Nedir?

Cloud matcha, klasik soğuk matcha latte gibi bir baz üzerine, çırpılmış matcha ve krema karışımından oluşan bir köpük eklenerek hazırlanıyor. Baz olarak süt ya da hindistan cevizi suyu kullanılabiliyor. Özellikle “coconut cloud matcha” versiyonu, hindistan cevizi aromasıyla tropikal bir dokunuş sunuyor.

Bulut dokusundaki üst katman için ihtiyacınız olan tek şey: matcha tozu ve krema. Süt ürünleri tüketmeyenler için bitkisel krema alternatifleri de kullanılabilir. Ancak önemli olan, kullandığınız sıvının çırpıldığında hava tutabilecek yapıda olması.

Evde Cloud Matcha Nasıl Yapılır?

Öncelikle tercih ettiğiniz baz sıvıyı—süt ya da hindistan cevizi suyu—bir bardağa koyup üzerine buz ekleyin. Bardağın üst kısmında yaklaşık 5 cm boşluk bırakın ki matcha bulutunuzu ekleyebilesiniz.

Küçük bir kaseye ya da genişçe bir bardağa bir ölçü matcha ve yaklaşık 40 ml krema (yaklaşık dörtte bir bardak) koyun. Dilerseniz bir tatlandırıcı (şeker, agave ya da akçaağaç şurubu) da ekleyebilirsiniz. Karışımı bir el köpürtücüsü ya da mini çırpıcı ile, yumuşak tepe oluşturacak şekilde çırpın. Hedefiniz: yumuşak ama sönmeyen, içilebilir kıvamda bir köpük.

Hazırladığınız bu yeşil bulutu buzlu bazınızın üzerine dikkatlice dökün. Dilerseniz bardağın altına biraz çilek şurubu ekleyerek içeceğe renkli bir katman daha kazandırabilirsiniz.

Neden Bu Kadar Popüler?

Cloud matcha, görsel estetiğiyle içerik üreticilerinin favorisi haline geldi. Ancak sadece görüntüsü değil, sunduğu tat dengesi ve serinletici etkisiyle de öne çıkıyor. Ayrıca evde kolayca hazırlanabilmesi, bu trendi daha da erişilebilir kılıyor.

Sıcak havalarda kahveye alternatif arayanlar için ideal bir seçenek olan cloud matcha, yaz aylarının vazgeçilmez içeceği olmaya aday.