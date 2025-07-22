Akra Hotels’ten Ege’ye İmza Gibi Bir Otel

Akra Hotels, Ege Bölgesi’ndeki ilk yatırımıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çekiyor. Akra Didim, Nisan 2026’da kapılarını açmaya hazırlanıyor. 50 yılı aşan turizm tecrübesini taşıyan marka, 279 dönümlük dev bir kompleksin içinde, 12 ay boyunca hizmet verecek bu yeni otelinde, konuklarına alışılmışın dışında bir tatil deneyimi sunacak.

Doğayla uyumlu mimarisi, deniz manzaralı odaları, farklı yaş gruplarına hitap eden aktiviteleri ve özgün “Simplicity” konseptiyle Akra Didim, Ege ruhunu yeniden tanımlayacak. 359 oda ve 80 adet farklı konseptteki Priene Houses, her misafir profiline uygun bir konaklama seçeneği sunacak.

Sadeliğin İçinden Doğan Konfor

Yeni bir tatil anlayışının temelini “azla mutlu olmak” fikri oluşturuyor. Sadeliğin getirdiği konfor, Akra Didim’in her alanında hissedilecek. Tatil ve çalışma hayatının iç içe geçtiği bu yeni modelde, kişisel alanlara verilen önemle birlikte, misafirler diledikleri gibi bir deneyim planlayabilecek.

Aile odaları, yüzme havuzlu süitler ya da doğa ile iç içe konumlanan Priene Houses gibi seçenekler, özgürlük hissini en üst seviyeye taşıyacak.

Ruhu Dinlendiren Wellness Alanları

Akra Didim’in kalbinde yer alan 1.800 metrekarelik SPA & wellness merkezi, fiziksel ve zihinsel yenilenmeyi destekleyecek. Watsu uygulamaları, thalasso havuzları, kneipp yürüyüş yolu, vitality havuzları ve soğuk dalış seçenekleri ile misafirler, iyi yaşamın gerçek anlamını deneyimleyecek. Tüm bu hizmetler, sadece bedeni değil, ruhu da onaran bir atmosfer yaratacak.

Sporun Yeni Adresi: Akra Racket Club

Padel, tenis ve pickleball gibi popüler sporlar, Akra Didim’de özel kortlarda deneyimlenebilecek. Toplamda 15 farklı raket spor alanı bulunan Akra Racket Club, aktif yaşamı sevenler için büyük bir çekim noktası olacak.

Doğaya Saygılı Bir Felsefe

Akra Didim, yalnızca mimarisiyle değil, bütünsel yaklaşımıyla da fark yaratıyor. Sürdürülebilirlik, denge, iyi hissetme ve paylaşım odaklı yaklaşımıyla, doğaya zarar vermeden lüksü yeniden tanımlıyor.

Akra Hotels’in Genel Müdürü Gürel Esener, “Akra Didim ile otelciliğe yepyeni bir vizyon kazandırıyoruz. Her ayrıntı, doğayla uyum içinde, misafirlerimizin iyi hissetmesi için tasarlandı” diyerek yeni yatırımlarının felsefesini özetliyor.