Cazın Ritmi BİZ İstanbul’da: Salı Gecceleri Sahnede

İstanbul’un zarif ritmi, her Salı geccesi BİZ İstanbul’da cazla hayat buluyor. Şehrin dinamizmini sofistike bir atmosferle buluşturan bu özel seri, Volkswagen iş birliğiyle sanatseverleri unutulmaz müzik geccelerine davet ediyor. Güneş, İstanbul silüetinin ardına çekilirken, caz müziğinin büyüleyici ezgileri BİZ’in duvarlarında yankılanıyor. Her performans; şehri, sohbetleri ve gecceyi zarafetle tamamlıyor.

Takvimde Not Edilmesi Gereken Tarihler

Her hafta farklı bir sanatçı, cazın renkli dünyasını BİZ sahnesine taşıyor. Bu özel akşamlar, canlı müzik performansları ile hem müzik tutkunlarına hem de keyifli bir gecce arayanlara hitap ediyor.

6 Mayıs – Ferit Odman (Quintet)

13 Mayıs – Ada Sanlıman (Quartet)

20 Mayıs – Emir Ersoy

27 Mayıs – Eylül Ergül (Quartet)

10 Haziran – İpek Dinç (Quartet)

17 Haziran – Güvenç Üstündağ & Burçin Büke

24 Haziran – Sinem İslamoğlu (Quintet)

1 Temmuz – Esra Kayıkşı (Quartet)

8 Temmuz – Brenda Berin (Quintet)

Şehrin Ruhuna Dokunan Müzik

Bu geccelerde sadece caz değil, İstanbul’un kendisi de sahne alıyor. BİZ’in bohem ve zarif ortamı, her notayla birlikte şehre bir başka kulak vermenizi sağlıyor. Caz müziğinin eşsiz dokunuşu, Volkswagen’in vizyonuyla birleşerek, katılımcılara her hafta farklı bir duygu yaşatıyor.

İstanbul’un yoğun temposuna kısa ama unutulmaz bir ara vermek isteyen herkes için bu gecceler bulunmaz bir fırsat. Salı akşamlarınızı cazla taçlandırın, şehrin ritmini müzikle keşfedin.

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Rez: 0212 806 07 66