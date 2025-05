The Galliard Privé Üyelerine Özel: “Restoranda Cinayet”

16 Mayıs akşamı, İstanbul'da eşine az rastlanır bir buluşma gerçekleşiyor. The Galliard Brasserie Vadi İstanbul, saat 19.00’da yalnızca The Galliard Privé üyelerine özel hazırlanan “Restoranda Cinayet” adlı interaktif tiyatro deneyimiyle kapılarını gizemli bir hikayeye aralıyor. Bu benzersiz gecce, tiyatronun yalnızca sahnede değil, sofrada da hayat bulduğunu kanıtlıyor.

Tiyatro, Menü ve Gizem Aynı Masada

Bu gecce alışılmış bir tiyatro oyunu değil. Her konuğun bir oyunun parçası olduğu, oyuncuların izleyiciler arasında gezdiği, ipuçlarının yemekler kadar iştah kabarttığı interaktif bir performans sizi bekliyor. The Galliard’ın özel menüsü, sadece damaklara değil, kurguya da eşlik ediyor. Her tabakta yeni bir şüpheli, her yudumda yeni bir ipucu hissi yaratılıyor.

“Restoranda Cinayet”, klasik bir akşam yemeğini baştan sona dönüştürüyor. Konuklar yalnızca izleyici değil, aynı zamanda birer dedektif oluyor. Gerilim yükseldikçe hem sahne hem de masa daha fazla konuşuyor.

The Galliard Privé: Sahneye Adım Atanların Kulübü

Bu etkinlik, sıradan bir tiyatro geccesinin çok ötesinde. Çünkü yalnızca The Galliard Privé üyeleri bu ayrıcalığı yaşayabiliyor. The Galliard Privé, gastronomiyi sanata dönüştüren, kişiye özel organizasyonlarla unutulmaz anlar yaşatan prestijli bir üyelik programı.

Her Privé etkinliği gibi, 16 Mayıs akşamı da yalnızca seçkin konuklara açık olacak. Sofrada tiyatrodan canlı müziğe, özel şef masalarından temalı geccelere kadar her detay özenle planlanıyor. Çünkü burada her deneyim, yüksek zevk sahibi bir kitlenin beklentilerine göre şekilleniyor. Bu kusursuz deneyimin yaratıcı ruhu ise, müzik ve eğlence danışmanlığını üstlenen Vox Creative Agency. Sanatı gastronomiyle buluşturan bu geccede, atmosferin her notasına ve sahnedeki her duyguya Vox’un imzası siniyor.

Katılmak İçin Şimdi Başvurun

Siz de bu ayrıcalıklı dünyaya adım atmak, tiyatroyu sofranızda yaşamak ve gastronomiyle sanatı aynı tabakta buluşturmak istiyorsanız, www.thegalliard.com/tr/prive adresinden başvurunuzu iletebilirsiniz. Unutmayın, bu sahnede sadece izleyen değil, yaşayanlar kazanır!