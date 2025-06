Bodrum’da Lezzetin İzinde: Uzak Doğu’dan İtalya’ya Bir Yolculuk

Yaz Bodrum’a başka yakışıyor. Güneş biraz daha parlak, deniz daha davetkar ve sofralar her zamankinden daha cömert. 2025 yazında da Bodrum, sadece tatil değil; aynı zamanda bir lezzet yolculuğu vaat ediyor. Beyaz evlerin gölgesinde, zeytin ağaçlarının fısıltısıyla masalar kuruluyor. Bir yanda Ege’nin serinliği, bir yanda dünya mutfaklarının en sofistike dokunuşları… Bu sezon Bodrum’da hem klasikler yeniden can buluyor hem de yepyeni mekanlar rotaya dahil oluyor. Deniz, müzik ve yemeğin buluştuğu o büyülü anlar için hazır mısın? O halde keşfe çıkalım!

Deniz, Müzik ve Lezzeti Buluşturan Mekanlar

Lucca Beach Bodrum - Cennet Koyu’nun doğal güzellikleriyle çevrili Lucca Beach, yazın ritmini adeta yeniden tanımlıyor.

Sabahları dingin bir atmosferde güneşlenirken, öğleden sonra DJ performanslarıyla hareketlenen bu özel mekan, gün boyu değişen enerjisiyle dikkat çekiyor. Menüde ise Akdeniz mutfağı modern dokunuşlarla sunuluyor; taptaze salatalar, ceviche’ler ve imza kokteyller yazın hafifliğini taşıyor. Mandarin Oriental ayrıcalığında konumlanan Lucca Beach, lüksü doğayla iç içe yaşamak isteyenler için birebir. Hem görsel hem de damak tadına hitap eden bu beach, yaz boyunca Bodrum’un en gözde kaçış noktalarından biri olmaya aday.

ROKA - Mandarin Oriental’ın iki konseptli ROKA deneyimi, Japon mutfağını hem gündüz hem gecceye taşıyor.

ROKA Restaurant, açık hava robatayaki ızgarasıyla akşam yemeklerini adeta bir ritüele dönüştürüyor. Ateşin başında hazırlanan tabaklar hem görsel hem de gastronomik bir şölen sunuyor. Gündüz içinse ROKA by the Beach, Ege’ye nazır sade ama sofistike bir deneyim sunuyor. Şezlonga uzanmışken gelen sushi tabakları ve buz gibi içecekler, tatil ruhunu doruğa taşıyor. Doğa, tasarım ve lezzetin kusursuz buluştuğu ROKA, yazın en stil sahibi duraklarından biri.

Et Tutkunları İçin Mekanlar

Nusr-Et - Etin sanatla buluştuğu yer, Nusr-Et Bodrum. Sadece bir restoran değil; bir şov, bir deneyim.

Şefin ellerinden çıkan her tabak; ateşin diliyle pişiyor, ustalıkla sunuluyor. Menüde öne çıkan steak çeşitleri, lokum gibi pişmiş etler ve ünlü “salt bae” dokunuşu, her ziyareti akılda kalıcı kılıyor. Bodrum’da lüks yemeğin adresi olan Nusr-Et, ambiyansı, servisi ve detaylara verdiği özenle fark yaratıyor. Etin en rafine hali, burada başrolde. Misafirlerini sadece doyurmakla kalmıyor; aynı zamanda etkileyici bir gastronomik hikâyeye davet ediyor.

Günaydın - Günaydın, kasap kökenli mirasını Bodrum’un modern yüzüyle buluşturuyor.

Ete tutkuyla yaklaşan herkes için güvenli bir liman olan mekan, dry-aged steak’lerden kuzu kaburgalara kadar geniş bir menü sunuyor. Şık ama abartısız atmosferi, her yaş grubuna hitap ediyor. Günün her saati için uygun alternatifleriyle dikkat çeken Günaydın, brunch’lardan akşam yemeğine kadar kaliteli et deneyimini garanti ediyor. Geleneksel tekniklerle modern sunumları buluşturan mekan, etin sadeliğini ve gücünü ön plana çıkarıyor. Bodrum’da iyi etin izini sürenlerin ilk durağı kesinlikle burası.

Satır’da Adana Dürüm - Bodrum’da gurme dürüm denince akla gelen ilk isimlerden biri Satır’da Adana.

Geleneksel Adana kebabını sokak lezzeti ruhuyla birleştiren bu mekan, hızlı ama lezzetli bir alternatif arayanlara hitap ediyor. Et, bakır satırla kıyılıyor; köz ateşinde pişiyor. İçine sadece soğan ve baharat, dışına ise incecik lavaş… Sonuç: her ısırıkta lezzet patlaması. Gecenin geç saatlerinde de açık olan mekan, partiden çıkan kalabalıkların vazgeçilmezi. Bodrum’un sofistike restoranlarından farklı olarak; samimi, pratik ve gerçek bir Güney lezzeti deneyimi sunuyor.

Uzak Doğu Mutfağının En İyileri

İnari Kujira - The Bodrum Edition’da yer alan İnari Kujira, Bodrum’un sade ama güçlü yüzünü Japon estetiğiyle buluşturuyor.

Mekan, zarif atmosferi, minimalist dekorasyonu ve kusursuz servisiyle öne çıkıyor. Modern Japon mutfağının en rafine örneklerini sunan menü, her detayında sofistike bir tat bırakıyor. Sushi’den wagyu’ya uzanan geniş yelpazede kullanılan malzemeler özenle seçiliyor. Manzara eşliğinde yenen akşam yemekleri ya da gün batımında başlayan kokteyl saatleri… İnari Kujira, Bodrum’da dingin ama etkileyici bir lezzet molası vermek isteyenler için en özel duraklardan biri.

Zuma - Yalıkavak Marina’da konumlanan Zuma, çağdaş Japon mutfağının Akdeniz sahillerine uzanan en çarpıcı temsilcilerinden.

Robata ızgarada pişirilen et ve deniz ürünleri, yaratıcı sunumlarla servis ediliyor. Şef Emrah Orak’ın önderliğinde hazırlanan sezona özel menü, her detayıyla özenli ve dengeli. Zuma’nın alametifarikası olan izakaya kültürü, yemeği bir paylaşım ve sohbet deneyimine dönüştürüyor. Şık atmosfer, marina manzarası ve etkileyici kokteyllerle birleşince; Zuma yalnızca yemek için değil, gecceye zarif bir giriş yapmak için de ideal bir adres oluyor.

Dragon - Asya mutfağının üç güçlü kolunu — Cantonese, Szechuan ve Indochine — bir araya getiren Dragon, Bobo by The Stay çatısı altında Bodrum’a bambaşka bir gastronomi kimliği kazandırıyor.

30 yıllık deneyimiyle köklü bir mutfak anlayışını temsil eden mekan, baharat dengesiyle öne çıkan tabaklar sunuyor. Özellikle wok teknikleriyle hazırlanan sıcak tabaklar ve deniz ürünleri, damakta derin bir iz bırakıyor. Şefin elinden çıkan sunumlar kadar servis ekibinin zarafeti de deneyimi tamamlıyor. Dragon, Asya mutfağına sofistike bir yorum getiren, akşam yemeklerini bir ritüele dönüştüren özel bir adres.

Fenix - Fenix Bodrum, Asya ve Latin Amerika mutfaklarını zarif bir füzyonla buluşturan, hem lezzet hem ambiyans açısından eşsiz bir mekan.

Tropik bitkilerle çevrili dekorasyonu, ikonik barı ve dikkatle seçilmiş müzik listesiyle, Bodrum gecelerinin en güçlü temsilcilerinden biri. Menüde paylaşmaya uygun tabaklar ve yaratıcı kokteyller öne çıkıyor. Sushi’den guacamole’ye uzanan geniş lezzet skalası, her damak tadına hitap ediyor. Gecce ilerledikçe müzik yükseliyor, dans edenler sahneye çıkıyor. Fenix, sadece bir restoran değil; stil sahibi bir gece için başlı başına bir destinasyon.

İtalyan Kaçamaklar

Paper Moon - Bodrum Loft’un yemyeşil doğasında konumlanan Paper Moon, zarif İtalyan ruhunu Ege’nin doğal güzellikleriyle harmanlıyor.

İstanbul’daki köklü geçmişini Bodrum’da modern bir dokunuşla yeniden yorumlayan mekan, yaz aylarının en çok konuşulan fine dining duraklarından biri haline geldi. Menüdeki her tabak, mevsimsel malzemelerle ve İtalyan mutfağının rafine teknikleriyle hazırlanıyor. Burrata’dan risotto’ya, carpaccio’dan tiramisu’ya uzanan lezzetler, servis kalitesiyle birleşince unutulmaz bir yemek deneyimi ortaya çıkıyor. İç mekandaki sade şıklık ve terasın ferahlığı, her öğünü keyifli bir kaçamağa dönüştürüyor.

Mezzaluna - Mezzaluna Bodrum, klasik İtalyan mutfağını modern yorumlarla sunarak yaz sofralarına hafiflik ve incelik katıyor.

Executive Şef Fabio Brambilla’nın önderliğinde hazırlanan menü, el yapımı makarnalardan odun fırınında pişen pizzalara, deniz mahsullerinden taptaze salatalara kadar uzanıyor. Marina manzaralı geniş terası, hem gündüz brunch’ları hem de romantik akşam yemekleri için ideal. Sıcak servis anlayışı, ferah dekorasyonu ve dengeli lezzetleriyle Mezzaluna, Bodrum’da İtalyan mutfağına özlem duyanlar için içten ve şık bir kaçış noktası. Her tabak, yazı bir hikâyeye dönüştürüyor.