BigChefs, Yeme İçme Sektörünün Geleceğini Academy BigChefs ile Şekillendiriyor

Türkiye’nin lider full servis restoran zinciri BigChefs, sektördeki 18 yıllık deneyimiyle yeme içme sektörünün geleceğini şekillendirecek önemli bir adım attı. Academy BigChefs, genç yetenekleri sektöre kazandırmayı hedefleyen bir eğitim platformu olarak, profesyonel mutfak dünyasında büyük bir devrim yaratmayı amaçlıyor. BigChefs markasının tecrübesi ve kalitesiyle sektöre değer katacak bu akademi, geleceğin mutfak profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlıyor.

Academy BigChefs: Yeme İçme Sektörüne Yeni Bir Soluk Getirecek

Academy BigChefs, BigChefs’in sektöründeki liderliğini ve deneyimini eğitim alanına taşımayı amaçlıyor. Restoran zinciri, NumNum, NumNum Streetfood, Buselik ve Kaicy gibi markalarıyla toplamda 134 şube ve 3500'ün üzerinde çalışana ulaşan BigChefs, eğitim alanında da sektördeki boşlukları doldurmayı hedefliyor. Academy BigChefs, mutfak sanatlarını ve gastronomi becerilerini öğrenmek isteyenlere en kaliteli eğitimleri sunmayı vaat ediyor.

Bu akademide, teknik beceriler, yaratıcılık, inovasyon ve operasyonel yetkinlikler gibi anahtar alanlarda eğitimler verilecek. Katılımcılar, yalnızca mutfak becerilerini değil, aynı zamanda mutfak yönetimi, menü planlama, gıda güvenliği ve müşteri ilişkileri gibi kritik konularda da uzmanlaşacak.

Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Katkı: Gençlere Fırsat Eşitliği

Academy BigChefs, eğitimde fırsat eşitliği ilkesini benimseyerek, ekonomik açıdan dezavantajlı gruplardan gelen gençleri hedef alıyor. Akademi, mesleki eğitimin yanı sıra, katılımcılara iş hayatına atılma fırsatı da sunacak. Belediyeler, çocuk esirgeme kurumları, okullar ve işçi bulma kurumları ile iş birliği yaparak gençlerin sektöre entegrasyonunu kolaylaştıran projeler geliştirecek.

İnovatif Eğitim Süreci: Uygulamalı Deneyim ve En Güncel Mutfak Trendleri

Academy BigChefs, 8 hafta süren kapsamlı bir eğitim programı sunuyor. Eğitimlerde, temel mutfak becerilerinden dünya mutfaklarına kadar geniş bir içerik yelpazesi bulunacak. Katılımcılar, bıçak kullanma, yemek sunumu, sos yapımı, malzeme seçimi ve pişirme yöntemleri gibi becerilerde uzmanlaşmak üzere eğitim alacak. Ayrıca, katılımcılar, Unilever, İnoksan, Paşabahçe, Pınar, Robot Coupe gibi sektörün önde gelen markalarının katkılarıyla, gerçek dünya deneyimi elde edecekler.

Güçlü İş Birlikleri ve Profesyonel Staj Fırsatları

Academy BigChefs, eğitim süreçlerini sadece teorik derslerle değil, aynı zamanda uygulamalı deneyimlerle zenginleştiriyor. Katılımcılar, eğitimlerinin sonunda BigChefs şubelerinde profesyonel staj yapma fırsatı bulacak. Staj süresinde, katılımcılar öğrendikleri bilgileri gerçek mutfak ortamlarında uygulayarak sektörü daha yakından tanıyacaklar. Başarılı stajyerler, performanslarına göre BigChefs ve diğer markalarda kalıcı pozisyonlara yerleştirilecek.

Sektörel Etkinlikler ve Güçlü Network: Yeni Fırsatlar

Academy BigChefs, sadece mutfak eğitimi vermekle kalmayacak, aynı zamanda katılımcılarına sektörel etkinlikler ve iş birlikleri aracılığıyla iş dünyasıyla güçlü bağlantılar kurma fırsatı tanıyacak. Ayrıca, yemek sanatıyla ilgilenen amatörler için düzenlenecek kısa dönemli eğitim programları ve workshoplarla, sektöre yeni isimler kazandırılmaya devam edilecek.

BigChefs Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Cizreli, eğitimde fırsat eşitliğini savunarak, dezavantajlı gençlerin iş gücüne katılımını artırmayı hedeflediklerini vurguladı. CEO Altan Kosova ise, Academy BigChefs’in sektördeki hizmet kalitesini yükseltmeyi amaçladığını belirtti.

Sonuç: Academy BigChefs ile Yeme İçme Sektörüne Değer Katmak

Academy BigChefs, BigChefs’in eğitimdeki yeni vizyonunu ve sektöre sunduğu katkıyı gözler önüne seriyor. Gençlerin gelişimine katkı sağlayan bu akademi, sektöre nitelikli profesyoneller kazandırmayı amaçlıyor ve yeme içme sektörünün kalitesini her geçen gün yükseltmeyi hedefliyor.