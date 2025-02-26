Lucca, Yeni Menüsüyle Kış ve Bahar Arasındaki Sınırları Kaldırıyor

İstanbul’un ikonik semti Bebek’te yer alan Lucca, yeni menüsünü tanıttı! Yeme, içme ve eğlence sektöründe kendine has tarzıyla tanınan Lucca, mevsimsel ayrım yapmadan hem kış hem bahar lezzetlerini bir arada sunduğu bu yenilikçi menüyle dikkat çekiyor. Kışın sıcak dokunuşlarını ve baharın ferah tatlarını aynı tabakta buluşturabilen bu menü, kış mı bahar mı derken, her iki mevsimi bir arada deneyimleme imkanı sunuyor.

Lucca: Yenilikçi Bir Lezzet Deneyimi

2004 yılında Bebek’te açıldığı günden bu yana İstanbul’un ve Bodrum’un vazgeçilmez mekanlarından biri haline gelen Lucca, hem yemekleri hem de eğlence atmosferiyle misafirlerine unutulmaz deneyimler yaşatıyor. Bodrum’daki iki şubesine ek olarak, Bebek’teki merkeziyle de dikkat çeken Lucca, yeme içme kültürüne modern bir dokunuş getiriyor.

Yeni Menü: Kış ve Baharı Birleştiren Lezzetler

Lucca’nın yeni menüsünün en önemli özelliği, mevsimsel ayrım yapmadan her iki mevsimin lezzetlerini bir arada sunması. Kışın sıcak, doyurucu tatlarıyla baharın hafif, ferah lezzetleri aynı tabakta birleşiyor. Bu yenilikçi yaklaşım, gastronomik dünyada dikkat çeken bir trendin izlerini taşıyor. Misafirler, kışın soğuk günlerinde içlerini ısıtan yemeklerin yanında, bahar taptaze sebzelerinin ve aromalarının keyfini de çıkarabiliyor.

Lucca: Gastronominin Ötesinde Bir Deneyim

Lucca, yalnızca yemekleriyle değil, aynı zamanda sunduğu eğlenceli atmosferle de tanınan bir mekan. Hafta boyunca yerli ve yabancı DJ’lerin performanslarına ev sahipliği yapan mekan, aynı zamanda gastronomik anlamda da her zaman canlı bir atmosfer sağlıyor. Lucca, gelenekselleşmiş Cadılar Bayramı ve Yeni Yıl partilerinden, Seth Troxler ve Dixon gibi ünlü DJ’lerin performanslarına kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Ödüllü Bir Mekan: Uluslararası Başarı

Condé Nast ve Financial Times gibi küresel trend belirleyicileri tarafından övgüyle bahsedilen Lucca, bir çok ödülün de sahibi. Bu uluslararası başarılar, mekanın sunduğu kaliteli hizmetin ve özgün konseptin bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Her Zaman Taze ve Zarif: Lucca’nın Modern Bistronun Yansıması

Geniş kokteyl menüsü, zengin şarap seçenekleri ve gurme atıştırmalıklarıyla, Lucca her zaman taze ve zarif bir atmosfer yaratmayı başarıyor. Modern bistro menüsünü sürekli olarak güncelleyen mekan, günün her saatine uyan lezzetlerle misafirlerini ağırlıyor. Hem öğle saatlerinde uzun bir yemek keyfi yapmak, hem de akşam saatlerinde kokteyller ve atıştırmalıklar eşliğinde günü sonlandırmak için ideal bir adres.