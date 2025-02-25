Geleneksel İsviçre Lezzetleri Atölyesi Chalet'te

Şömine başında sıcacık bir atmosfer, eşsiz İsviçre lezzetleri ve sıcak şarap eşliğinde unutulmaz bir gastronomi deneyimi sizi bekliyor! Chalet Restoran’da, 120 yıllık tarihi dağ evimizin huzur dolu atmosferinde, doğanın içinde hem keyifli hem de lezzet dolu bir gün geçirebilirsiniz. Sıcak şarap eşliğinde başlayacak olan atölyemizde, geleneksel İsviçre tariflerini deneyimli şeflerimizin rehberliğinde keşfedeceksiniz.

Şeflerin Rehberliğinde İsviçre Mutfağını Keşfedin

Bu özel atölyede, klasik İsviçre lezzetlerini hazırlarken hem yemek yapmanın keyfini çıkaracak hem de kullanılan malzemelerin ve tariflerin inceliklerine dair önemli bilgiler edineceksiniz. Chalet Restoran’ın büyülü atmosferinde eşsiz ruhunu paylaşırken, gastronomi dünyasında yeni bir yolculuğa çıkmaya hazır olun!

Chalet'in Huzur Dolu Atmosferinde Eşsiz Bir Deneyim

Chalet Restoran’da İsviçre mutfağını keşfetmek ve unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşamak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Doğanın içinde, geleneksel İsviçre lezzetleriyle dolu bu özel etkinliğe katılmak için yerinizi hemen ayırtın!

Tarih: 1 Mart, Cumartesi

Saat: 12:00-15:00

Detaylı bilgi ve yer ayırtmak için: 0543 326 8111