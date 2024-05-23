Balkanlar'ın en ünlü şefleri, Mia Bella Saranta'yı tercih etti!

Kırklareli'nde bulunan Saranta FarmHouse Hotel'in içinde yer alan Mia Bella restoranı, bu akşam Balkanlar'ın en ünlü şeflerine ev sahipliği yapacak. 24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Balkan Şefleri Buluşması için Kırklareli'ne gelen ünlü şefler, Mia Bella Saranta'yı tercih etti.

Balkan mutfağının önde gelen isimlerini ağırlayacak olan Mia Bella Saranta, özel menüsü ve zarif atmosferiyle misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Restoran, bu özel etkinlikte, bölgenin gastronomi kültürünü yansıtan lezzetleriyle dikkat çekecek.

Etkinlik kapsamında bir araya gelecek olan şefler, deneyimlerini paylaşacak ve Balkan mutfağının eşsiz tatlarını konuklara sunacak. Bu önemli buluşma, Kırklareli'nin gastronomi turizmine de katkı sağlaması bekleniyor.



Balkan Şefleri Buluşması'nda yer alacak şefler:







