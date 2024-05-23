Karakoç Köyü No:161, 39100 Kırklareli, Türkiye 0288 502 51 53 saranta.com.tr

Saranta'nın temelleri 2002 yılında Kırklareli Karakoç mevkiinde 100 dönümlük arazi satın alarak atıldı. İlk ekim işlemi 2003 yılında gerçekleştirildi. İstenilen rekolteyi alabilmek için 8 yıl boyunca iyileştirmeler ve ziraî çalışmalar yapıldıktan sonra, tüm çalışmaların sonucunu 2011 yılında alarak ilk şişeleme gerçekleştirildi.

Chateau Morou şarapları, Trakya’nın verimli topraklarında Kırklareli Karakoç’taki arazi üzerinde gerçekleşen bir hayalin hikâyesidir. Tarih boyu kültürel miras ve bağcılık açısından önemli bir bölge olan ve daha önce "Lozengrad" (bağ şehri) olarak anılan Kırklareli, tarihin sayfalarında uçsuz bucaksız bağları ile bilinmektedir.

Trakya teruarında yetiştirilmiş üzümlerden ilk Öküzgözü’nü, monosepaj olarak üretilen ilk Semillon’u bu topraklardan elde etmeyi başaran Chateau Morou, Cinsault üzümünü ise yine bu topraklar ile buluşturarak yapılan ilk Rosé şarabını sunmayı başardı.



SARANTA FARMHOUSE HOTEL





Dinginlik ve huzur duygularını, doğa oteli hikayesi ile birleştirerek, lüks seviyesine taşıma tutkusu ile yola çıkmıştır.

Geniş bir arazi içerisinde, doğanın mucizevi bereketi ve huzurunu, kişiselleştirilmiş hizmet ve konforlu bir konaklama deneyimini harmanlarken, aynı zamanda mimari tasarım ve sanat eserleriyle bedeninizi ve ruhunuzu dinlendiriyor.

“Şehrin karmaşasından uzak, doğanın kucağında ruhunuzu dinleyip sadece kendiniz olmanın lüksünü yaşayın. Saranta’nın gözalıcı bahçesinde tüm yorgunluğunuzu atarken, gün içerisinde lobi barımızdaki sağlıklı yiyecek ve içecek ikramlarımızın tadını çıkarabilirsiniz.

İyi yaşamak, güzel hatırlamak için…”

Sadelik, en büyüklük mottosu ile yola çıkan Saranta Farmhouse, gözalıcı bir bahçede, üzüm bağlarının arasındaki konforlu bir konaklama deneyimi yaşatmak için zarafetle tasarlanmıştır.

Hem doğanın tazeleyici mucizesi, hem de sanat eserleri ile ruhunuzu her anlamda dinlendirmek için her ayrıntı misafirler için özenle hazırlandı.

Üzüm bağlarının arasında dolaşıp, mahzenizi ziyaret edebilir, Mia Bella Saranta restoranının size özel hazırladığı gurme lezzetlerin tadını çıkarabilirsiniz.

Güzel anları, güzel anılara dönüştürmek için Saranta Farmhouse sizi heyecanla bekliyor.







Saranta Farmhouse’un misafirlerine sunacağı imkânlar: