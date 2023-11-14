Angelina Jolie'nin özel stilinden ilham alındı! Chloé x Atelier Jolie işbirliği serisi Ocak ayında satışa çıkacak...

Eski kreatif direktörler Gabriela Hearst ve Angelina Jolie tarafından Chloé'nin yaratıcı atölyelerinde üretilen koleksiyon, kadınların çeşitli özelliklerinden ilham alıyor ve Angelina Jolie'nin çocukluğunda giydiği beyaz elbise de dahil olmak üzere onlarca yıldır bir araya getirilen favori kıyafetlerine gönderme yapıyor. İşlemeli pamuklu elbise ve siyah kadife pelerin, markanın feminen unsurlarını Angelina Jolie'nin sade zevkiyle birleştirerek ortaya elbiseler, günlük takımlar, şık kabanlar, hafif ve lüks kombin parçalar çıkıyor.



Farklı cilt tonlarına uyum sağlayacak nötr tonlara sahip koleksiyon, farklı vücut tiplerine uyum sağlayacak farklı beden seçenekleri sunuyor. Serinin en göz alıcı siyah kadife uzun pelerini, rüzgarda sallanan beyaz yakalı elbiseden, zamana meydan okuyan sade bir tarz sergileyen sade ve derli toplu siyah üç parçalı takım elbiseye kadar, farklı kıyafetlerle kombinlenebiliyor. görünüyor Bir gardırobun vazgeçilmezi.

Bu işbirliği aynı zamanda Atelier Jolie'nin mültecilere ve diğer ihmal edilen yeteneklere staj olanağı sağlama yönündeki marka amacını da sürdürüyor.Bu nedenle Paris'teki La Fabrique Nomade sosyal projesiyle işbirliği yapıyor ve Fransız mülteci ve göçmen zanaatkarlar beyaz pamuklu yelek üretimine katılıyor. örgü nakış, Angelina Jolie'nin her zaman değer verdiği insani ruhu yansıtıyor.

Chloé x Atelier Jolie serisi, Ocak 2024'ten itibaren Chloé mağazalarında ve resmi web sitesi Chloe.com'da satışa sunulacak. Angelina Jolie, kooperatifin amacını daha iyi yansıtmak için ortak seriden elde edilen gelirleri bağışlayacak.