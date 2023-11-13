2023 Noel makyaj setleri: Sınırlı sayıda üretilen tatil güzelliği serisinin ilki! CHANEL, Dior, NARS...

Yıl sonunda en çok beklenen "Noel Sınırlı Üretim Güzellik Serisi" açıklandı! Zarif ve lüks tatil ambalaj tasarımı ve sınırlı sayıdaki yeni ürünler, her Noel güzelini en çok beklenen sınırlı sayıdaki rüya ürünü haline getiriyor! Gelin bu yıl piyasaya çıkan sınırlı sayıdaki kozmetik ürünlerine bir göz atalım, satın alma fırsatı herkesi bekliyor, ister başkalarına hediye edin, ister kendiniz için kullanın, mutlaka sahip olmalısınız!





CHARLOTTE TILBURY göz kamaştıran tatil serisi

Ünlülerin sevdiği klasik ve ikonik PILLOW TALK ürünlerinin hepsi Dream Collector's Edition kozmetik kutusunda. Bu pembe altın sınırlı sayıda üretilen hediye kutusu, göz farı, göz kalemi, maskara gibi en klasik ve en çok satan PILLOW TALK serisi öğelerinden 13'ünü toplar. , Allık, ışık ve gölge paleti, dudak parlatıcısı ve ruj hepsi mevcut.Böylesine zengin ve zarif bir kombinasyon kesinlikle bu yılbaşının en onurlu hediye seçimi!

Dior

Bu paletle göz alıcı bir parti görünümü yaratın! Zarif altın asma totemler ve modaya uygun ve şık çiçekli totemlerle süslenmiş benzersiz bir tatil koleksiyoncu baskısı makyaj seti. Bu sezonun göz makyajı, dudak makyajı ve baz makyajı için olmazsa olmaz uyumlu tonları bir araya getiriyor. Çeşitli değişiklikler ve farklılıklar çizebilirsiniz. Tek palette.Katmanlı makyaj, gündüz veya gece uygulamayı kolaylaştırır ve anında partinin odak noktası haline gelmeyi garanti eder.Yıl sonunda güzellik tutkunları için kesinlikle en kaçırılmayacak koleksiyon!





M‧A‧C Buz ve Kar Harika Fantazi Kutlaması Tatil Sınırlı Serisi

Ruj severlerin dikkatine! M.A.C'nin klasik bullet rujunun yerini kış atmosferiyle dolu buz beyazı bir kabuk aldı.Ruj seti, iki sınırlı sayıda tatil tonu, Stir Crazy kremsi şeftali ve Holiday James tatil hamuru morunun yanı sıra üç sıcak imza tonu içeriyor: Business Gündelik sıcak kahve kırmızısı ve Hug Me Açık kahverengi pembe ve PDA deniz mavisi kiremit kırmızısı. Bu sete sahip olmak, farklı makyaj stillerinden hoşlanan kızları kesinlikle tatmin edecek ve ne zaman ve nerede olursanız olun sizi süper sevimli kılacak!

Bobbi Brown sınırlı sayıda üretilen altın lüks seri!

Lüks ve göz kamaştırıcı Noel sınırlı sayıdaki ambalajı nasıl kaçırırsınız! Bobbi Brown'ın yeni sınırlı sayıda üretilen 3'ü 1 arada Golden Glow Lüks Allık ve Açık Gölge Paleti iki renkte mevcuttur: Golden Glow ve Rose Glow, yüz hatlarını geliştirebilir ve makyajı rötuşlayabilir, cildin doğal parlaklığını yayabilir ve parti makyajına lüks bir parlaklık katabilir Pratik ve zarif bir hediye kutusu!





GIVENCHY Tatil 2023 Festival Özel – Parti Köpüklü Makyaj Serisi

Bir çift büyüleyici ve derin göz kesinlikle herkesin dikkatini çekecektir! Bu Noel'de Thom Walker'ın ilk tatil serisi yaratımını kaçırmayın: Yeni Büyüleyici Dokuz Renkli Göz Farı LE 9.10 (Holiday Limited Edition)! Doku ve renk seçiminde titiz davranan ultra pratik 9 renkli göz farı paleti, mat, saten ve metalik efektlerin yanı sıra turuncu, altın, bakır ve gümüş gibi birçok güçlü ve cesur renk seçeneğiyle mükemmel bir görünüm sunuyor. Günlük kullanım Harika bir kişiliğe sahip herhangi bir makyaj görünümü veya göz alıcı parti göz makyajı yaratabilirsiniz!





CHANEL 2023 Tatil Makyaj Serisi

Kullanmak konusunda tamamen isteksizim! Çarpıcı DUO LUMIÈRE tozu, Gabrielle Chanel'in çok sevdiği parıltılı süslemeleri hatırlatan özel bir boncuk kabartma deseniyle işlenmiştir. Bu ışık ve gölge pudrası, Pembe Şampanya ve Kristal Beyazın iki tonunu birleştiren yumuşak sedefli bir dokuya sahiptir.Tek vuruşta hassas ve yumuşak inci parlaklığı ortaya çıkararak cilt tonunu daha parlak ve mükemmel hale getirirken üç boyutlu bir yüz çevresi oluşturur. Işık ve gölge detaylarından tasarımın dokunsal sürprizlerine kadar gerçekten hayal kırıklığına uğratmıyor!





Laura Mercier Celestial Celebration Sınırlı Üretim Tatil Koleksiyonu

Laura Mercier'in sadık bir hayranı olarak, sedefli ışıklı, doğal, yumuşak ışıltılı şeffaf pudra, her zaman makyaj çantasının en vazgeçilmez kozmetik ürünü olmuştur. Bu Noel'de marka, yumuşak, hafif ve şeffaf bir pudra seti getiriyor ve imza pudrasının ve klasik kadife pufunun son derece lüks, parlak altın sınırlı sayıdaki yeni versiyonuna aynı anda sahip olmanızı sağlıyor! Çok sevilen 1 Numaralı imza pudrası hafif ve ağırlıksızdır. Anında temel makyajınıza karışır ve kolayca mat ve uzun ömürlü Fransız tarzı kusursuz bir makyaj oluşturur. Yansıtıcı olmayan formül, mükemmel yarı saydam bir makyaj sergilemenizi sağlar. Partilerde istediğiniz zaman, her açı fotoğraflanmaya hazır!





NARS 2023 Tatil Sınırlı Üretim Makyaj Koleksiyonu

Tek bir ORGASM kozmetik ürünüyle nasıl yetinebilirsiniz? Karşı konulmaz tatil sınırlı sayıdaki ORGASM mini makyaj seti, farklı formüllere sahip iki ödüllü ORGASM ürününü içerir. Mini Afterglow yarı saydam allık likitinin getirdiği nemli ve ışıltılı kokuya ve çift etkili mini çok fonksiyonlu makyaj balsamına sahiptir. iki kat daha parlaktır ve hediye olarak veya kişisel kullanım için kullanılabilir!

Benefit 2023 Sınırlı Üretim Tatil Koleksiyonu

Kesin bir değişim hediyesi seçmek söz konusu olduğunda, Giftin' Goodies'in Muhteşem Renkli Tatil Setinden başkasına bakmayın! Hediye kutusu, gözenekleri arındırmak için POREfessional Gözenek Arındırıcı Krem ve düzgün ve üç boyutlu kaşları şekillendirmek için Precisely My Brow Pencil dahil olmak üzere 4 pratik kozmetik içerir. Bronzlaşmış bir parlaklık için tatile hazır Hoola Bronze Rouge Powder'ı ekleyin. Ve Onlar Gerçek! Uzun, oyuncak bebek benzeri kirpikler oluşturmak için gerçek ve sahte maskara kullanın. Tek bir hediye kutusu tüm güzellik ihtiyaçlarınızı karşılayabilir!