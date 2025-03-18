Akdeniz’in Caz Rüzgarı: Antalya Akra Caz Festivali!

Antalya Akra Caz Festivali, dünya çapında ünlü sanatçıları ve cazın büyüleyici tınılarını sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Caz, funk, rock, Latin, soul ve pop gibi farklı türleri harmanlayan bu özel etkinlik, 14-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Akra Antalya’nın açık hava sahnesinde gerçekleşecek. Akdeniz’in ve Bey Dağları’nın eşsiz manzarası eşliğinde düzenlenecek festival, birbirinden özel performansların yanı sıra jam session, söyleşi ve masterclass etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.
İlk Konser: Ibrahim Maalouf ile Muhteşem Açılış
Caz, rock ve dünya müziğini ustalıkla harmanlayan, 17 albüm ve Grammy adaylığı bulunan Ibrahim Maalouf, "Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel-Ange" projesiyle 14 Mayıs’ta festivalin açılışını yapacak. Sanatçı, levanten caz tınıları ile unutulmaz bir deneyim sunacak.
Festivalde Sahne Alacak Sanatçılar
Festival boyunca birbirinden değerli sanatçılar müzikseverlerle buluşacak:
- 16 Mayıs: Akra Genç Caz Konseri – Alân, Blue Kiss Collective, Emre Berk Trio
- 17 Mayıs: Grammy ödüllü gitarist Richard Bona ve grubu
- 21 Mayıs: Ünlü caz vokali Kurt Elling, gitarist Charlie Hunter ve SuperBlue
- 23 Mayıs: R&B, blues ve cazı harmanlayan Melody Gardot
- 24 Mayıs: Afrika'nın ruhunu müziğe yansıtan Fatoumata Diawara
- 28 Mayıs: Dünyaca ünlü saksafon sanatçısı Igor Butman, Moskova Caz Orkestrası ve Fantine
Festival, 30-31 Mayıs tarihlerinde Fazıl Say’ın “Piyano Başında 50 Yıl” temalı özel konserleriyle sona erecek. Sanatçıya bu unutulmaz gecede Ferit Odman eşlik edecek.
Biletler Nereden Alınabilir?
Akra Hotels tarafından düzenlenen festivalin biletleri, 9 Nisan itibarıyla Biletix gişelerinden ve biletix.com adresinden satın alınabilir.
Etkinlik Programı
Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel-Ange
14 Mayıs 2025 - 20:30
Akra Antalya
Caz, rock ve dünya müziğini harmanlayan Maalouf, levanten tınıları ile unutulmaz bir performans sunacak.
Akra Genç Caz
16 Mayıs 2025 - 20:30
Akra Antalya
Genç caz yetenekleri, İKSV iş birliğiyle sahne alıyor.
Sahne alacak gruplar:
- Alân – Ahmet Alan, Utku Gürler, Onur Çalışkan, Kaan Ahıskalı, Çağatay Öncü, Johannes Bowling
- Blue Kiss Collective – İdil Görgülü, Eren Yenigül, Ezgi Aydın, Aylin Melek, Erim Selim Erenyol
- Emre Berk Trio – Emre Berk Balta, Barış Dağhan, Ahmet Kazım Müftüoğlu
Richard Bona & Grubu
17 Mayıs 2025 - 20:30
Akra Antalya
Grammy ödüllü sanatçı, Afrika ritimlerini modern tınılarla harmanlayacak.
Kurt Elling & Charlie Hunter & SuperBlue
21 Mayıs 2025 - 20:30
Akra Antalya
Etkileyici vokalleri ve dinamik gitar performanslarıyla sahnede.
Melody Gardot
23 Mayıs 2025 - 20:30
Akra Antalya
R&B, blues ve cazı harmanlayan benzersiz sesiyle büyüleyecek.
Fatoumata Diawara
24 Mayıs 2025 - 20:30
Akra Antalya
Afrika’nın ruhunu müziğine yansıtan sanatçı, etkileyici gitar performanslarıyla sahnede olacak.
Igor Butman & Fantine & Moskova Caz Orkestrası
28 Mayıs 2025 - 20:30
Akra Antalya
Dünyaca ünlü saksafon sanatçısı ve caz orkestrası müzikseverlerle buluşuyor.
Fazıl Say - "Piyano Başında 50 Yıl"
30-31 Mayıs 2025 - 20:30
Akra Antalya
Efsanevi piyanist Fazıl Say, caz aranjmanlarıyla unutulmaz bir performans sunacak.