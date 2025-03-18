Akdeniz’in Caz Rüzgarı: Antalya Akra Caz Festivali!

Antalya Akra Caz Festivali, dünya çapında ünlü sanatçıları ve cazın büyüleyici tınılarını sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Caz, funk, rock, Latin, soul ve pop gibi farklı türleri harmanlayan bu özel etkinlik, 14-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Akra Antalya’nın açık hava sahnesinde gerçekleşecek. Akdeniz’in ve Bey Dağları’nın eşsiz manzarası eşliğinde düzenlenecek festival, birbirinden özel performansların yanı sıra jam session, söyleşi ve masterclass etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.

İlk Konser: Ibrahim Maalouf ile Muhteşem Açılış

Caz, rock ve dünya müziğini ustalıkla harmanlayan, 17 albüm ve Grammy adaylığı bulunan Ibrahim Maalouf, "Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel-Ange" projesiyle 14 Mayıs’ta festivalin açılışını yapacak. Sanatçı, levanten caz tınıları ile unutulmaz bir deneyim sunacak.

Festivalde Sahne Alacak Sanatçılar

Festival boyunca birbirinden değerli sanatçılar müzikseverlerle buluşacak:

16 Mayıs: Akra Genç Caz Konseri – Alân, Blue Kiss Collective, Emre Berk Trio

17 Mayıs: Grammy ödüllü gitarist Richard Bona ve grubu

21 Mayıs: Ünlü caz vokali Kurt Elling , gitarist Charlie Hunter ve SuperBlue

23 Mayıs: R&B, blues ve cazı harmanlayan Melody Gardot

24 Mayıs: Afrika'nın ruhunu müziğe yansıtan Fatoumata Diawara

28 Mayıs: Dünyaca ünlü saksafon sanatçısı Igor Butman, Moskova Caz Orkestrası ve Fantine

Festival, 30-31 Mayıs tarihlerinde Fazıl Say’ın “Piyano Başında 50 Yıl” temalı özel konserleriyle sona erecek. Sanatçıya bu unutulmaz gecede Ferit Odman eşlik edecek.

Biletler Nereden Alınabilir?

Akra Hotels tarafından düzenlenen festivalin biletleri, 9 Nisan itibarıyla Biletix gişelerinden ve biletix.com adresinden satın alınabilir.

Etkinlik Programı

Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel-Ange

14 Mayıs 2025 - 20:30

Akra Antalya

Caz, rock ve dünya müziğini harmanlayan Maalouf, levanten tınıları ile unutulmaz bir performans sunacak.

Akra Genç Caz

16 Mayıs 2025 - 20:30

Akra Antalya

Genç caz yetenekleri, İKSV iş birliğiyle sahne alıyor.

Sahne alacak gruplar:

Alân – Ahmet Alan, Utku Gürler, Onur Çalışkan, Kaan Ahıskalı, Çağatay Öncü, Johannes Bowling

Blue Kiss Collective – İdil Görgülü, Eren Yenigül, Ezgi Aydın, Aylin Melek, Erim Selim Erenyol

Emre Berk Trio – Emre Berk Balta, Barış Dağhan, Ahmet Kazım Müftüoğlu

Richard Bona & Grubu

17 Mayıs 2025 - 20:30

Akra Antalya

Grammy ödüllü sanatçı, Afrika ritimlerini modern tınılarla harmanlayacak.

Kurt Elling & Charlie Hunter & SuperBlue

21 Mayıs 2025 - 20:30

Akra Antalya

Etkileyici vokalleri ve dinamik gitar performanslarıyla sahnede.

Melody Gardot

23 Mayıs 2025 - 20:30

Akra Antalya

R&B, blues ve cazı harmanlayan benzersiz sesiyle büyüleyecek.

Fatoumata Diawara

24 Mayıs 2025 - 20:30

Akra Antalya

Afrika’nın ruhunu müziğine yansıtan sanatçı, etkileyici gitar performanslarıyla sahnede olacak.

Igor Butman & Fantine & Moskova Caz Orkestrası

28 Mayıs 2025 - 20:30

Akra Antalya

Dünyaca ünlü saksafon sanatçısı ve caz orkestrası müzikseverlerle buluşuyor.

Fazıl Say - "Piyano Başında 50 Yıl"

30-31 Mayıs 2025 - 20:30

Akra Antalya

Efsanevi piyanist Fazıl Say, caz aranjmanlarıyla unutulmaz bir performans sunacak.