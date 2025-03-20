1966’dan Günümüze Lezzet Serüveni: Kıyı Restoran

İstanbul’un en özel semtlerinden biri olan Tarabya, eşsiz balık restoranları ile ünlüdür. Denize sıfır konumdaki bu mekânlar, misafirlerine unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunar. Ancak bu restoranlar arasında Kıyı Restoran, ayrıcalıklı bir konumda yer alır. 1966 yılında Yorgi Sabuncu tarafından kurulan bu mekân, yıllardır kalitenin ve lezzetin değişmeyen adresi olmuştur.

Lezzet ve Sanatın Buluştuğu Özel Bir Mekân

Kıyı Restoran, yalnızca muhteşem deniz ürünleriyle değil, aynı zamanda sanata verdiği değer ve benzersiz atmosferiyle de fark yaratıyor. Kapısından içeri adım attığınızda, büyüleyici bir dekorasyon ile karşılaşıyorsunuz.

Mekânın duvarları, Faruk Akbaş, Ara Güler, Bedri Baykam, Kamil Fırat gibi ünlü sanatçıların eserleriyle dolu. Yemek yerken sanat galerisinde vakit geçiriyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Üstelik, burada çalışmaları sergilenen sanatçılarla karşılaşma şansınız da var.

Deniz Ürünlerinde Kalitenin Adresi

Kıyı Restoran, tazelik ve hijyen konusunda ödün vermeyen ender mekânlardan biri. Burada sunulan her yemek, özenle seçilen en kaliteli malzemelerle hazırlanıyor. Menünün yıldızları arasında şunlar bulunuyor:

Günün taze mezeleri

Izgara ve buğulama balık çeşitleri

Karides ve ahtapot spesiyalleri

Özel tatlılar: Sufle ve geleneksel Türk tatlıları

Mekânda sunulan her lezzet, damakta iz bırakan tatlar sunuyor. Ekmekten tatlıya kadar her detay, titizlikle hazırlanıyor ve en iyi haliyle misafirlere sunuluyor.

Sıcak Atmosfer ve Üst Düzey Misafirperverlik

Kıyı Restoran, sadece yemekleriyle değil, misafirperverlik anlayışı ile de fark yaratıyor. Güler yüzlü ekibi ve samimi ortamı, misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Mekânın kurucusu Yorgi Bey, misafirleriyle birebir ilgilenerek keyifli bir ortam yaratıyor. Bu sıcak atmosfer, yıllardır müdavimlerinin tekrar tekrar Kıyı’yı ziyaret etmesini sağlıyor.

Tarabya’da Balık Keyfi İçin Doğru Adres

Tarabya’da keyifli bir gün geçirmek ve eşsiz deniz ürünlerinin tadına bakmak istiyorsanız, Kıyı Restoran tam size göre. Muhteşem deniz manzarası, sanat dolu atmosferi ve damak çatlatan lezzetleriyle, bu mekân İstanbul’un en özel restoranları arasında yer alıyor.

Eğer Tarabya’da bir balık restoranı arıyorsanız, Kıyı klasiğini mutlaka yaşamalısınız!