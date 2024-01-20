2024'ün ana rengi: Şeftali Fuzz iç mekanda nasıl kullanılır?

İç Mimar ve Proje Tasarımcısı Dilek Er’e sorduk!

PANTONE RENK ENSTITÜSÜ, PEACH FUZZ’U BU YILIN EN MODA TONU OLARAK ADLANDIRDI VE İÇ MİMAR, PROJE TASARIMCISI DİLEK ER, FARKLI ALANLARDA NASIL KULLANILACAĞINI GECCE GUSTO OKURLARI İÇİN ANLATTI!

Pantone Uluslararası Renk Araştırma Enstitüsü geleneksel olarak yılın ana tonunu duyurur. 2024 için, İngilizce’de “şeftali tüyü” anlamına gelen Peach Fuzz idi (diğer adıyla “havadar şeftali” veya Pantone 13-1023). Ana rengin resmi olarak ilan edilmesinin ardından Peach Fuzz rengi anında günlük yaşamda moda haline geldi ve bu da şaşırtıcı olmadı.

Bu ton, yumuşak pembe ve pastel turuncu tonlarını birleştirir ve aynı zamanda saran bir sıcaklık ve şaşırtıcı hassasiyet hissi uyandırır. Şeftali Tüyü, sizi sıcak rahatlık atmosferine çeken bir renk olarak adlandırılabilir.

İç mekanda modaya uygun bir gölgenin kullanılması, çok çeşitli renk kombinasyonlarında mümkündür. Böyle bir iç mekan rengi, iklim koşullarımızla ilgilidir ve pencereleri kuzeye, kuzeydoğuya ve kuzeybatıya yönlendirirken, en az miktarda güneş ışığı evin içine girdiğinde mükemmel bir çözüm olacaktır.

Ek olarak, Şeftali Fuzz çok sayıda pastel renkle uyumlu bir şekilde birleştirilmiştir. Örneğin, nane, fıstık, soluk haki, dumanlı pembe-leylak, badem, mavi, bej ve kahverengi ile kombinasyonlar ilginç olabilir. Bu tonların farklı alanlarda nasıl karıştırılabileceğine gelin bir göz atalım.

ANTRE

Şeftali Tüyü hem koridoru hem de banyoyu canlandırmaya yardımcı olacaktır. Çoğu durumda, bu odalarda pencere veya doğal ışık yoktur. Şeftali Tüyü dokunuşuyla, penceresiz bir alanı daha güneşli ve sıcak bir hale getirebilirsiniz ve sizde her Antre’den geçerken o sıcaklığı ve mutluluğu hissedeceksinizdir.

MUTFAK

“Şeftali kabartması” sıcaklık hissi verir – mutfak alanını dekore ederken bu dikkate alınmalıdır (nötr veya soğuk tonlarda bir backsplash seçmek daha iyidir). Mutfakta rahat bir atmosfer yaratmak için şeftali rengi ile birlikte narin limon, yumuşak koyu kahverengi tonları kullanılır. Limon rengi ipek perdeler ve yumuşak dokulu sandalye minderleri için mükemmeldir. Sıcak pişmiş toprak gölgesinde çanak çömlek, sürahi, el yapımı kupalar ekleyin. Doğal taş efektli porselen karolar, zemini değiştirirken mükemmel bir çözüm olacaktır. Kısa bir süre önce Urla’da bir projemde Urla sıvası ile kaplı bir mutfakta kullandım ve inanılmaz sıcak bir mutfak oldu.

OTURMA ODASI

Oturma odasında çok az güneş ışığı varsa, klasik nötr tonlarla birlikte sıcak saran renkler öneririm. Böylece, kanepeler ve koltuklar, jakarlı kumaşlardan yapılmış pembe ve mor dumanlı yastıkları ve ekoseleri barındırabilir. Ve duvarlarda, örneğin, soluk haki ve fıstığın bir kombinasyonunu bir miktar Şeftali Tüyü ile kullanabilirsiniz. Bu kaplama ahşap zeminler ve hafif tavanlar ile kesinlikle iyi görünecektir ve ben kısa bir süre önce bir projemde uyguladım ve harika bir sonuç aldık.

YATAK ODASI

Şeftali Fuzz, yatak odasındaki vurgulu bir duvar için de harikadır. En iyi ev tekstili, dekor ve mobilyaların ana gölgesi olarak kullanılır. Başlık, kabarıklık, yatak örtüsü, perdelerin döşemesinin rengi olabilir. Perdeler güneş ışığına izin verirse ilginç bir etki elde edilecektir. Çıplak tabanlı şeftali tonları (bej, kum, vanilya, kahverenginin tüm tonları) rekreasyon alanı için çok uygundur. Yumuşak gri-bej tonu, pembe-turuncu tonları ile daha sıcak hale getirilecektir.

“Güneşli” bir ruh hali yaratmak için evdeki tüm duvarları şeftali renginde yeniden boyamak gerekli değildir. İç mekana resim, tekstil ve dekor şeklinde vurgu noktaları ekleyin: yastıklar için saten örtüler, pencere dekorasyonunda perdeler, sehpa için seramikleri kesinlikle öneririm…