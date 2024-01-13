20 Yılda Yazılan Bir Lezzet Romanı: Lucca Başarı Dolu Hikayesi

"Lucca: İstanbul'un Görülmeye Değer Mekanlarından Bir Hikaye"

2004 yılında küçük bir modern cafe-restoran-bar olarak kapılarını açan Lucca, sadece birkaç yıl içinde İstanbul'un öne çıkan mekanlarından biri haline geldi. Ödüllü kokteylleri, lezzetli yemekleri, kaliteli servisi ve eğlenceli atmosferi ile tanınan Lucca, özellikle kendi geliştirdiği yaratıcı kokteylleri ve executive şefi İspanyol Willy Moya'nın mutfağı ile dikkat çekiyor.

Satsuma Votka gibi özel kokteylleri, mixology ekibi ve hafta sonu brunchları ile ünlü Lucca, hafta sonları özellikle canlı bir gece hayatına ev sahipliği yaparak dünyaca ünlü DJ'leri ağırlıyor. Wallpaper ve Conde Nast Traveller dergileri tarafından övgüyle anılan Lucca, 'En İyi Cafe-Brasserie' ve 'En İyi Bar' gibi pek çok ödül kazandı.