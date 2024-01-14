25 YILLIK tecrübesiyle Boğaz’ın en iddialı mekanlarından Lacivert şehrin ritmini yakaladı..

Yerele Saygı’ politikasıyla hareket eden Lacivert, ekosisteme katkı sağlayan tedarikçilerle iş birliği yapmayı da ihmal etmiyor. Danışmanlığını Melih Demirel’in yaptığı menüde mevsimsellik ve yerel malzemeler ön planda. Ekosisteme saygılı bir gastronomi deneyimine önem veren Lacivert’te mutfak yönetimini Barış Torcu, restoran şefliğini ise Rüştü Öztürk üstleniyor.

Lacivert, misafirlerine sadece bir gastronomi deneyimi değil, aynı zamanda iyi vakit geçirebilecekleri bir atmosfer de sunuyor. Özel kutlamalar, iş yemekleri ve romantik buluşmalar için ideal bir alternatif olan mekan Boğaz manzarası ve zevkli tasarım detaylarıyla da öne çıkıyor. Retro ve modern tasarım unsurlarının harmanlandığı iç mekan dekorasyonunda fonksiyonellik ön planda tutulmuş. Menüden birkaç lezzet önermek gerekirse ızgara kuzu pirzola, acılı karides saganaki ve karides, ahtapot, balık filetosu, domates ve midyeyi ev yapımı spagettiyle buluşturan denizci makarnasını söyleyebiliriz. Boğaz’ın en ayrıcalıklı noktasında, leziz yemekler eşliğinde şehrin tadını çıkarmak için Lacivert’in yeni ortamını en yakın zamanda görün.