14 Şubat Sevgililer Günü Programları

Otellerde Sevgililer Günü Programları

Swissôtel The Bosphorus İstanbul

Swissôtel The Bosphorus, farklı konseptli mekanları ve eşsiz menüleriyle Sevgililer Günü’nü unutulmaz kılmaya hazırlanıyor! Eşsiz Boğaz manzarası ile büyüleyen Sabrosa’nın, birbirinden özel lezzetlerle hazırlanan açık büfe menüsüne Sezen Nayman’ın etkileyici sesi eşlik ediyor. İsviçre’nin geleneksel tatlarını sunan Chalet ise 14 Şubat’a özel menüsü 120 kişilik dağ konseptli restoranı ve 2 kişilik özel iglolarda sunulan 14 Şubat’a özel menüsü ve atmosferiyle misafirlerini adeta İsviçre dağlarına götürüyor! Bu özel ve huzur veren ambiyansa şarkılarıyla Kaan ve Gizem eşlik ediyor. Gabbro’nun kendine hayran bırakan Boğaz manzarası, Lara Çayan’ın canlı performansıyla birleşerek bu özel geceyi daha da özel kılıyor ve romantizminizi doruklara taşıyor.

Ayrıca Swissôtel’de Sevgililer Günü’nü 10 Şubat’ta karşılayın! 10 Şubat Cumartesi günü 12.00-15.00 arasında gerçekleşecek Valentine’s Day Cooking Class, sıcacık şöminenin önünde İsveç lezzetlerini sıcak şarapla buluşturarak Sevgililer Günü’nü unutulmaz bir anıya dönüştürüyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için; https://www.swissotelthebosphorus.com/tr/

Antalya Akra Hotel

Sevgililer Günü Akra’da Başka!

14 Şubat sadece bir tarih değil, aynı zamanda duygusal bir serüvenin başlangıcı. Akra Hotel, bu romantik günü unutulmaz kılmak için çiftlere sunduğu Sevgililer Günü ayrıcalıkları ile misafirlerini karşılıyor. Yerinizi ayırtın ve 14 Şubat otelleri arasında Akra Hotel’in masalsı atmosferinde aşkınızı kutlayın. Yılın en romantik günü yaklaşırken 14 Şubat Otelleri arasında Akra Hotel, çiftleri sunduğu ayrıcalıkları ile öne çıkıyor. Antalya’nın kalbinde romantizm ve özel ayrıcalıklarla dolu bir Sevgililer Günü tatili için Akra Hotel’e davetlisiniz. Akra Antalya’da farklı konseptli mekanları ve eşsiz menüleriyle Sevgililer Günü’nü unutulmaz kılmaya hazırlanıyor! Panora Restoranda 12:00’ye kadar uzayan kahvaltı imkanı. The 251 Soul Bar’da özel kokteyl ikramı. Pablito Bistro, Urban Social Lounge ve The 251 Soul’da %15 indirim. Özel oda süslemesi ve ikram (VIP setup-çilek ve köpüklü şarap)14 Şubat Sevgililer Günü’nüzü Akra Hotel’de geçirin ve aşkınızı özel kılan anılar biriktirin.

Detaylı bilgi ve rezervasyon; Akra Hotel – Sevgililer Günü Paketi (akrahotels.com)

İstanbul Ajia Hotel

A’JİA’DA UNUTULMAZ BİR SEVGİLİLER GÜNÜ SİZLERİ BEKLİYOR

A’jia’nın ‘Sevgililer Günü özel konaklama paketleri’nde eşsiz lezzetler ve kendinizi özel hissettirecek pek çok hizmetin yanı sıra Türk kahvaltısı, özel ikramlar ve sürpriz hediyeler sizleri bekliyor.

Kanlıca‘daki tarihi Ahmet Rasim Paşa Yalısı’nda butik otel ve restoran olarak hizmet veren A’jia, size dünyanın en güzel manzaralarından biri eşliğinde, hayatınız boyunca unutamayacağınız bir Sevgililer Günü kutlaması vadediyor.

Boğaz’ın en güzel mevkilerinden birinde, tarihi Ahmet Rasim Paşa Yalısı’nda hizmet veren A’jia, bu yıl da konuklarına unutamayacakları bir Sevgililer Günü yaşatacak. Benzersiz lezzetleri, Boğaz manzarası eşliğinde odaları, eşsiz sabah kahvaltısı, birbirinden özel ikramlar ve sürpriz hediyelerle renklendirdiği ‘Sevgililer Günü konaklama paketleri’ ile A’jia, bu Sevgililer Günü’nü de unutulmaz günleriniz arasına sokacak.

Sadece 14 Şubat gecesi için geçerli olan ve 4 ayrı seçenek halinde hazırlanan ‘Sevgililer Günü konaklama paketleri’nin içerikleri ise şöyle: Delux Oda’da çift kişilik konaklama, Türk Kahvaltısı, check-in sırasında Romance Kokteyl ikramı, A’jia Restaurant’ta 2 kişilik A la Carte yemek ve Şarap Mönüsü, yatak üzeri çiçek süslemesi, Sevgililer Günü’ne özel odada çeşitli ikramlar ve A’jia’dan özel hediyeler sizleri bekliyor olacak.

Premier Oda’da çift kişilik konaklama, Türk Kahvaltısı, check-in sırasında Romance Kokteyl ikramı, A’jia Restaurant’ta 2 kişilik A la Carte yemek ve Şarap Mönüsü, yatak üzeri çicek süslemesi, yılbaşına özel odada çeşitli ikramlar, iki kişilik masaj ve A’jia’dan özel hediye.

Luxury Romance Room’da çift kişilik konaklama, Türk Kahvaltısı, check-in sırasında Romance Kokteyl ikramı, odada çikolata kokulu banyo servisi, A’jia Restaurant’ta 2 kişilik Ala Carte yemek ve Şarap Mönüsü, 2 kişilik masaj, yatak üzeri çiçek süslemesi, yılbaşına özel odada çeşitli ikramlar ve A’jia’dan özel hediye.

Luxury Romance Suite Room’da çift kişilik konaklama, Türk Kahvaltısı, check-n sırasında Romance Kokteyl ikramı, odada çikolata kokulu banyo servisi, A’jia Restaurant’ta 2 kişilik A la Carte yemek ve Şarap Mönüsü , yatak üzeri çiçek süslemesi, 2 kişilik masaj, Sevgililer Günü’ne özel odada çeşitli ikramlar ve özel hediye.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için; Anasayfa | Ajia Otel İstanbul (ajiahotel.com)

Vakko Hotel&Residence

İstanbul’un kalbi Nişantaşı’nda yer alan ve ayrıcalıklı konaklama hizmetleriyle öne çıkan Vakko Hotel&Residence, Sevgililer Günü’ne özel romantizm dolu bir program hazırladı. Çiftlerin unutulmaz bir Sevgililer Günü deneyimi yaşayabilmesi için özel olarak hazırlanan paket, Vakko L’Atelier’de kahvaltı, Sanitas Spa’da çiftlere odalarında özel olarak sunulacak masaj deneyimi, ardından neo – noir romantik bir film gecesi ve özenle seçilmiş Vakko L’Atelier lezzetlerinden oluşan akşam yemeğini kapsıyor. Akşam yemeğini Vakko L’Atelier’de tercih edenlere ise şık bir pasta ile tatlı bir sürpriz yapılıyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 02129539090 – [email protected]

Raffles İstanbul

İstanbul’un eşsiz manzarasıyla büyüleyen Raffles İstanbul, romantik çiftleri yılın en aşk dolu gününe özel benzersiz konaklama, geceye özel lezzetler ve spa deneyimi ile unutulmaz anılar biriktirmeye davet ediyor! Adını edebi dehalardan alan Writer Bar’da “Hoş Geldiniz Kokteyli” ile başlayacak büyüleyici geceye piyanist Tufan Ünalp’ın seslendirdiği “Tüm Zamanların En Büyük Aşk Şarkıları” eşlik edecek. Ardından, Long Bar’da misafirler, bu romantik geceye özel olarak mum ışıkları ve çiçeklerle süslenmiş şık masalarda, Raffles Şefleri’nin geceye özel hazırladığı altı aşamalı Sevgililer Günü yemeği ve yerli ve köpüklü şarap eşliğinde gecenin tadını çıkaracak. Bu eşsiz lezzet deneyimine romantik aşk şarkılarıyla Barbaros’un Sevgililer Günü özel performansı ve gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürecek canlı DJ performansı eşlik edecek.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 05332843160 – [email protected]

Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul

İstanbul Boğazı’nın göz alıcı manzarasıyla büyüleyen Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul, çiftlere özel düzenlenen kutlamaları, özel romantik cabanaları ve Olea Restoran’ın hazırladığı özel menüleriyle çiftlere unutulmaz bir Sevgililer Günü deneyimi sunmaya hazırlanıyor! Geceye özel hazırlanan leziz akşam yemeği, Boğaz’ın etkileyici manzarası ve otelin masalsı atmosferiyle unutulmaz bir geceye dönüşüyor. 14 Şubat akşamını baş başa geçirmek isteyen romantik çiftler için bu özel akşam yemeği kırmızı güllerle süslenmiş odalarda sunuluyor. Aynı menü, romantizmi Boğaz’ın eşsiz manzarasıyla büyülü bir ana dönüştürmek isteyenler için ise Boğaz’ın hemen yanındaki Cabanalarda sunuluyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 02123498888 – [email protected]

Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul

Boğaz’ın hemen yanında konumlanan ve doğayla bütünleşen eşsiz ambiyansıyla büyüleyen Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul, bünyesinde bulundurduğu dünyaca ünlü restoranlarında misafirlerine Sevgililer Günü’ne özel unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunarken Six Senses Spa’da çiftlere özel sunduğu spa paketiyle Sevgililer Günü’nü unutulmaz kılmaya hazırlanıyor! Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul içerisinde yer alan İtalyan restoranı Scalini İstanbul, geleneksel İtalyan lezzetleri ile İtalya’yı Boğaz’ın yanı başına getiriyor. Scalini İstanbul’da Sevgililer Günü’ne özel olarak hazırlanacak menü bu romantik akşam yemeğini eşsiz bir lezzet şölenine dönüştürüyor.

Six Senses Kocataş Mansions, Istanbul bünyesinde yer alan ve Latin Amerika ve Asya kültürünü en lezzetli haliyle misafirleriyle buluşturan Toro Latin Gastro Bar ise paylaşımlı tabaklar ile sevdiğinizle birlikte deneyimleyeceğiniz eşsiz bir akşam yemeği deneyimi sunuyor. Dünyaca ünlü, ödüllü şef Richard Sandoval öncülüğünde Sevgililer Günü’ne özel hazırlanacak menüde benzersiz lezzetler seçkisinin yanı sıra şefin Aşk Bombası ismiyle sunduğu final tatlısı ise bu özel geceyi unutulmaz kılıyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 02123555500 – [email protected]

CVK Park Bosphorus Hotel

İstanbul,Sevgililer Günü için çiftlere eşsiz bir deneyim sunuyor.

İstanbul’un ruhunu yaşatan Izaka Terrace, 14 Şubat’ta size ve sevgilinize unutamayacağınız bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Sevgililer Günü’nde Izaka Terrace’ı tercih eden çiftleri eşsiz lezzetlerden oluşan A la carte menüsünün yanı sıra Solanch De La Rosa’nın canlı performansı ile romantik ve eğlenceli bir gece bekliyor.

Bu özel günde hem romantik hem de rahatlatıcı bir kutlama yaşamak isteyen çiftler, İstanbul’un en büyük Spa merkezi olan Safira Spa&Fitness’ta romantik çift masajının keyfini çıkarabilirler. Yüzde 25 indirime sahip Bali ve Aromaterapi çift masajları ve VIP oda kullanımı sunan CVK Park Bosphorus Hotel, içerisinde yer alan geleneksel Osmanlı tarzında tasarlanan, özel mermer kullanımıyla öne çıkan otantik Türk hamamları, açılıp kapanabilen cam tavanlı havuz, sauna, buhar odası, jakuzi kullanımıyla da kusursuz bir gün sunuyor. Aynı zamanda oda içerisinde bulunan ücretsiz mini bar, masaj sonrası odada bitki çayı ve meyve ikramı günün tamamlayıcılarından oluyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: Ana Sayfa | CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul (cvkhotelsandresorts.com)

The Ritz-Carlton, Istanbul

Şehrin en çekici lokasyonunda konumlanan ve nefes kesen manzarasıyla büyüleyen The Ritz-Carlton, Istanbul’un Gault&Millau Türkiye Rehberi’nde ve Michelin listesinde yer alan restoranı Atölye, yılın en romantik gününü, güne özel hazırlanan menüsü ve eşsiz piyano resitali ile unutulmaz bir deneyime dönüştürüyor! 6 aşamalı menü sunan Atölye Restaurant, deniz mahsüllerinin ağırlıklı olduğu seçkisinde unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunarken Sevgililer Günü’nün olmazsa olmazı tatlılarını da unutmuyor! Daima eçkin bir deneyim sunan The Ritz-Carlton, Istanbul bu romantik geceyi eşsiz lezzetler eşliğinde İstanbul’a karşı geçirmek isteyenleri bekliyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 05337453068 https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/istrz-the-ritz-carlton-istanbul/overview

Hilton Istanbul Bosphorus

1955’ten bugüne misafirlerine sunduğu ayrıcalıklı konaklama deneyimi ve ev sahipliği yaptığı görkemli kutlamalarıyla şehrin en özel adreslerinden olan Hilton Istanbul Bosphorus, Sevgililer Günü’nde de misafirlerine unutulmaz bir akşam sunmaya hazırlanıyor. 14 Şubat akşamı otelin Bosphorus Terrace restoranında 19:30’da başlayacak bu özel kutlamada misafirleri Hilton şefleri tarafından özenle hazırlanan eşsiz lezzetler bekliyor. Geceye özel ikram edilecek bir şarap, müzik ve Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde devam edecek olan gece 23:00’da sonlanacak. Geceyi Hilton Istanbul Bosphorus’ta geçirmek isteyen misafirleri ise konfor ve zarafetin lüksle harmanlandığı odalarda ayrıcalıklı bir konaklama deneyimi bekliyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 02123156014 – 05345050811 – [email protected]

Grand Hyatt İstanbul

Şehrin merkezindeki benzersiz konumunu saklı bahçeleri ve dünya lezzetleri ile birleştirerek eşsiz bir konaklama deneyimi sunan Grand Hyatt İstanbul, Sevgililer Günü için birbirinden özel lezzet, konaklama ve spa deneyimi sunuyor! 14 Şubat akşamını baş başa, romantik bir atmosferde taçlandırmak isteyenleri, The Library Bar’da Fransız sanatçı Jean-Baptiste Hardy’nin canlı caz ve akustik repertuarı ve Executive Chef Yusuf Gülyiyen tarafından bu romantizm dolu geceye özel olarak hazırlanan şarap eşleşmeli unutulmaz bir akşam yemeği bekliyor! Müzik ve lezzetin romantik bir birleşimi olacak gece, misafirlere eşsiz bir ziyafet sunarak damaklarda ve hafızalarda unutulmaz izler bırakacak!

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 05316510070 Luxury Istanbul Hotel Near Taksim Square | Grand Hyatt Istanbul

Conrad Istanbul Bosphorus

İstanbul’un kalbinde göz alıcı Boğaz manzarası ve sunduğu lüks deneyimleri ile Conrad Istanbul Bosphorus, Summit Bar & Terrace ve Spa Soul’da yılın en romantik gününü unutulmaz kılmak isteyen çiftleri bekliyor! Summit Bar & Terrace’ın deneyimli ekibinin bu romantik geceye özel lezzetlerle hazırlanmış olduğu ‘’Sevgililer Günü Menüsü’’, İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarası ve canlı müzik performansı eşliğinde, misafirleri unutulmaz bir lezzet deneyimi bekliyor. Conrad Istanbul Bosphorus’un bu özel geceye sunduğu seçenekler ise bununla sınırla kalmıyor! Conrad Spa Soul’un Sevgililer Günü’ne özel hazırladığı ve 10-18 Şubat tarihleri arasında geçerli olan ’Love’ ‘Journey’ ve ‘Beauty’ paketlerinden dilediğinizi seçerek kendinizi ve sevdiklerinizi şımartabilirsiniz!

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: 05379738014 – [email protected]

Four Seasons Sultanahmet

Tarihi Yarımada’nın etkileyici atmosferinde yer alan Four Seasons Sultanahmet romantik dekoru eşliğinde, tadına doyulmaz lezzetler ve geceye özel müziği ile Sevgililer Günü’nde unutulmayacak anlara ev sahipliği yapıyor! Büyüleyici bir atmosferde üstün servis kalitesi ile hizmet veren Four Seasons Sultanahmet, Sevgililer Günü’nde çiftleri farklı zevklere göre hazırlanan zengin bir program ile buluşturuyor. Mixologistler tarafından özel hazırlanan kokteyller ile karşılanan misafirlere, AVLU’da romantik biçimde hazırlanmış masalarda, altı bölümden oluşan lezzetli menü, canlı müzik performansı eşliğinde ikram ediliyor. Narenciye aromalı deniz tarağı ve zeytinyağlı kereviz, İskenderun karidesi ile başlayan iştah kabartan menü, ördek tirit, ağır ateşte pişirilmiş “Dana Pançeta” veya ızgara deniz levrek ile dev am ediyor. Antep fıstıklı mus, ruby çikolatalı kıtır, sıcak şaraplı frambuaz sosu, kavrulmuş pirinç dondurması, gül

yaprakları tozu ve sütlaç kıtırı ile hazırlanan La Pistache’ın Kalbinden ise bu özel menüyü mükemmel biçimde finalize ediyor.

Otel ayrıca 14 Şubat akşamını baş başa, romantizm dolu bir atmosferde yaşamak isteyenlere şık iglolarda farklı bir deneyim sunuyor. Çiftler, Four Seasons Sultanahmet’in ikonik manzarasına karşı, ışıklarla donatılmış iglolarda, Executive Chef Özgür Üstün ve ekibinin hazırladığı özel lezzetleri, bir şişe şampanya eşliğinde deneyimlemenin tadına varıyor. Lingo Lingo Bar & Restaurant ise canlı piyano müziği eşliğinde Anadolu ve Ege’den meze çeşitleri ile başlayan buharda kerevit salatası, ızgara ahtapot ve levrek şaşlık ile devam eden ve narenciye lezzeti sunan Baba au Rhum ile final yapan 6 aşamalı bir menü ile unutulmaz bir gece vadediyor.

Four Seasons Sultanahmet aynı zamanda 12 Şubat Pazar günü düzenleyeceği Sevgililer Günü temalı Pazar Brunch’ında konuklarına erken kutlama imkânı sunuyor. Birbirinden lezzetli seçeneklerin yer aldığı zengin büfeye, Mest Band’ın canlı performansı ve romantik müziği eşlik ediyor.

Otel 1-17 Şubat günleri arasında Sevgililer Günü ruhunu yaşatan özel bir çay saati sunuyor. Çok özel çay ve kahvelere eşlik eden “We Belong Together” temalı özel çay saati menüsü Grace Brands’in zarif sunumları ile misafirlere ikram ediliyor.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için: 0212 402 31 00 Bu Sevgililer Günü’nde Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet’te Aşk Ritimleri ve Mutfak İkramları.

Four Seasons Hotel Bosphorus

İstanbul Boğazı’na karşı konumlanan büyüleyici manzarasıyla Four Seasons Hotel Bosphorus, Sevgililer Günü’nde, AQUA ve şık iglolarında unutulmayacak anlara ev sahipliği yapıyor.

Four Seasons Hotel Bosphorus, 14 Şubat Sevgililer Günü için otelde konaklayan çiftleri hep hatırlanacak romantik ve lezzet dolu bir deneyime davet ediyor.

AQUA, 13 Şubat ve 14 Şubat akşamı çiçeklerden ilhamla Sevgililer Günü’ne özel hazırlanan leziz ve romantik bir akşam yemeği menüsü ile çiftlere keyifli dakikalar yaşatıyor. 14 Şubat sabahı ise zengin çeşitlerle sunulan brunch, güne güzel bir başlangıç vadediyor.

Boğaz manzarası eşliğinde unutulmaz anlar

Otel aynı zamanda 13- 14 Şubat hafta sonunu baş başa, romantizm dolu bir atmosferde yaşamak isteyenlere farklı bir deneyim sunuyor ve Boğaz kıyısındaki sıcacık, şık iglolara davet ediyor. Çiftler, Boğaz’ın büyüleyen manzarasına karşı konumlanan cezbedici iglolarda, günün ruhuna özel olarak hazırlanmış özel içerik ve menüsü ile benzersiz atmosferin tadına varıyor.

The Spa’dan sevdiğinizi şımartan sıra dışı bir hediye: Üç etkili detoks terapisi MLX I³DOME

Restoranlarda Sevgililer Günü Programları

Aşıklara her gün özel ama kutlama yapmak için bahaneler de başka güzel! 14 Şubat Sevgililer Günü’nde, İstanbul’un en seçkin restoranlarından birinde, çok özel bir ambiyansta güne farklı bir anlam katabilirsiniz!

Papermoon

İtalyan Şef Giuseppe Pressani yönetimindeki kadrosuyla hizmet veren Papermoon, İstanbul’un en ünlü İtalyan restoranlarından biri. 1996 yılında İstanbul Akmerkez’de misafirlerini ağırlamaya başlayan, ardından Bodrum’da kapılarını açan Papermoon’un, Milano ve New York olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde de mekanları bulunuyor. Yıllar içinde iç mimari alanında kazandığı ödüllerle, yemeklerine olduğu kadar atmosfere de önem verdiğini kanıtladı. Ünlü İtalyan restoranı Papermoon14 Şubat sevgililer günü akşamı için çok özel bir menüye imza atıyor. şampanya ve kalp pizza ile başlayacak yemeğinize size özel hazırlanacak menü ile nefis bir ambiyansta devam edeceksiniz. tüm gece canlı dj eşliğinde dinleyeceğiniz müzikler ile unutulmaz akşamınıza imza atacak.

Adres: Akmerkez AVM, Ahmet Adnan Saygun Cd. Etiler

Instagram: @papermoontr

IZAKA

Boğaz’ın büyüleyici manzarasını eşsiz lezzetlerle buluşturan IZAKA Restaurant, Sevgililer Günü’nde keyifli bir müzik şöleni ve zengin bir menü ile çiftleri ağırlıyor. Executive Chef Eyüp Çevik’in geceye özel hazırladığı menüde sunulan seçkin lezzetler, romantik geceyi taçlandırıyor.

Sevgililer Günü’ne özel hazırlanan menüde; başlangıç tabağında torik lekarda, uçan balık yumurtalı tarama, avakadolu tonbalığı tartar, pancarlı somon gravlaxdan oluşan deniz mahsülleri kombinasyonu servis ediliyor. Ara sıcak olarak porçini mantarlı lazanya sunulurken, ana yemekten önce özel bir lezzet olan limon sorbe sunuluyor. Menünün yıldızı, ılık deniz börülcesi, patates keki,sebzeler ve kaparili limon soseşliğinde servis edilen ızgara levrek filetosu olurken, geceye özel hazırlanmış tutku meyvesi ve beyaz çikolatalı mus ile de gecenin tatlı finali yapılıyor. Bu özel menünün fiyatı, 1 kadeh yerli içki dahil kişi başı 375 TL olarak sunuluyor , gecede, dileyen misafirlere Izaka menüsünden a la carte servis de yapılıyor.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için:İzaka Terrace Restaurant (izakaterrace.com)

Chalet

Etkileyici ambiyansı, başarılı şeflerin hazırladığı gurme lezzetlerden oluşan menüsü ve canlı müzik programlarıyla 14 Şubat Sevgililer Günü, Swissôtel’de en romantik halini alıyor. İsviçre’nin geleneksel tatlarını 120 yıllık dağ evi ve iglolarda sunan mekan, 14 Şubat’a özel menüsü ve atmosferiyle şehirden uzak bir dağ tatilinde hissetmenizi sağlıyor. Bu özel geceye keyifli müzik performansları da eşlik ediyor.

Biz İstanbul

İstanbul’un tarih boyunca ev sahipliği yaptığı imparatorluklar ve farklı etnik, dini ve kültürel yapılara sahip medeniyetler tarafından şekillendirilen çok katmanlı, kozmopolit yemek kültürünün özel deneyimler eşliğinde sunulduğu Biz İstanbul; yeni bir keşif, kültür ve deneyim noktası olma hedefiyle yolculuğunu sürdürüyor. Sevgililer Günü’nde farklı lezzetler tadabileceğiniz adresler arasında dikkat çeken mekanın menüsünde; Taksim’deki konumuna atıfla Ermeni ustaların mezeleri ve Rumların balık kültürüne ait lezzetler sunuluyor. Ayrıca İstanbul’un eşsiz sokak lezzetleri, Türk ve Akdeniz mutfağının temel direği tencere yemekleri ve şehrin geçmişine, Bizans ve Osmanlı saraylarına uzanan mükellef sofraları, yetenekli aşçıların elinden yeniden hayat buluyor.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için: Biz İstanbul (bizistanbul.com.tr)

Oly House İstanbul

İsmini eski Yunancadaki “iyi insan” kelimesinden alan Oly House İstanbul, şehrin en yeni İtalyan restoranlarından biri. Sade ve şık mekan tasarımının yanı sıra kurucusu Sezgin Yüce’nin, İtalya’nın dört bir yanını gezerek biriktirdiği tariflerden oluşan güçlü bir menüye sahip. Bademli karnabahar salatası, kapalı pizza ve panna cotta’yı denemenizi öneririz. Sevgililer gününe özel bir menü hazırlayan mekanın sevgililer için gece boyunca sürprizleri devam edecek.

Adres: Fatih Sultan Mehmet, Atatürk Cd. No: 1/1, Armutlu, Sarıyer

Instagram: @olyhouseistanbul

Da Mario Ristorante & Pizzeria

ŞEHRİN İLK VE GERÇEK İTALYANI

Şehrin İlk ve Gerçek İtalyanı Geleneksel İtalyan tarzı yeme-içme kültürünü eşsiz lezzetleriyle yaşatan Da Mario, müdavimlerini zengin menüsü ve benzersiz atmosferiyle ağırlamaya devam ediyor. Dünyanın en seçkin restoran derecelendirme rehberlerinden Gault & Millau İstanbul seçkisinde “Uluslararası Mutfak” kategorisinde ödüle layık görülen Da Mario, asla değişmeyen standartları ve köklü kadrosuyla klasikleşen lezzetlerini kuşaktan kuşağa aktarmayı sürdürüyor. 1993 yılında hayatımıza giren Da Mario Ristorante & Pizzeria’da her sezon yenilenen menüsüyle taze ve mevsimsel tabaklar yaratılıyor. Ev yapımı makarnalardan odun fırınında pişirilen pizzalara ve Akdeniz mutfağından en sevilen salatalara geniş bir seçki sunuluyor. Açılışını Etiler’de yapan Da Mario’nun İstinye Park’ta da şubesi bulunuyor. 14 Şubat Sevgililer gününe özel menüsü ile misafirlerini ise harika sürprizler bekliyor.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için: Damario Restaurant

UMUS ISTANBUL

Geleneksel lezzetlerin modern yorumları Umus İstanbul’da sizleri bekliyor.

Restoran sektöründe ilklere, yeniliklere ve lezzet dolu bir dünyaya adım atmak üzere Umus İstanbul, geleneksel ve. uluslararası kültüre hitap ediyor. Kaliteli ve uzman kadrosuyla birlikte kurulan restoranımız, hijyeni ve güvenilirliği en üst sırada tutuyor. Günlük, taptaze, lezzetli ve sağlıklı menüsüyle bir dilimiyle lezzet severleri mest ediyor. Umus İstanbul 14 Şubat sevgililer gününe hazırladığı özel menüsü ve Özenli sunumları, yaratıcı fikirlerimiz ve güler yüzlü ekibiyle sizleri unutamayacağınız bir sevgililer günü yemeğine ve aşkınıza bereket dolu zarafetleriyle hitap edecek bir geceye davet ediyor

Rezervasyon ve detaylı bilgi için: UMUS ISTANBUL

THE POPULIST

Tüm çiftlerin heyecanla beklediği, hediye seçiminden, o akşamı geçirecekleri mekân arayışlarına kadar hazırlıklara günler öncesinden başladıkları ve her detayın kusursuz olmasını arzu ettikleri 14 Şubat Sevgililer Günü, The Populist’in özgün konsepti ve atmosferiyle unutulmaz bir güne dönüşüyor.

İstanbul’un yükselen yerlerinden Bomontiada’da bulunan The Populist, 14 Şubat’ta unutulmaz bir gece sunuyor. Yiyecek-içeçek menüsü ve ambiyansıyla mekan, samimi bir ortam yaratıyor.14 Şubat Galataport Beşer & Beşer70’s-80’s-90’14 Şubat Bomontiada

Ege & Erc ErbFunk-Pop-Rock sahne alacak isimler.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için: The Populist.

Foça Balık

Foça Balık Restoran Küçükyalı sahilde, İstanbul’un simgeleri adaların güzelliğini seyretmek isteyenler için ideal bir noktada yer alıyor.

Deniz ürünlerini sevenler için, usta eller tarafından hazırlanan mezeler ve balık çeşitlerinin en iyilerini yiyebileceğiniz ve sizlere önereceğimiz en güzel balık restoranlarından bir tanesidir. Özellikle ambiyansı ve Sevgililer Günü için hazırladığı eşsiz Foça Balık Lezzetleriyle, sürprizleri ve menüsü ile unutulmaz bir 14 Şubat akşamı sizleri bekliyor.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için:05333922020 Foça Balık Restaurant Maltepe

THE GALLIARD

Batı Akdeniz mutfağından lezzetli seçenekler sunan The Galliard, 14 Şubat Sevgililer günü akşamına özel olarak hazırladığı menüde yer alan Kalp Şeklinde Dana Carpaccio, Kadayıflı Karides ve gecceye tat katacak özel tatlısı Aşk Bombası ile hem damaklarda hem de kalplerde iz bırakacak. The Galliard, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel menüsü ile sevgisini en romantik şekilde ifade etmek isteyenlerin adresi oluyor. The Galliard’ın tüm şubelerindeki zengin içki menüsü ile de dikkat çekiyor. The Galliard dekorasyonu, özenli servisi ve muhteşem lezzetleriyle 14 Şubat Sevgililer Gününde de romantik bir atmosferde gerçek bir sevgililer günü deneyimi yaşamak isteyenlerin tercih etmesi gerektiği bir mekan.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için:www.thegalliard.com

GrillPrime Vadistanbul & Ataşehir

Et yemek sizin için de vazgeçilmez bir tutkuysa, şu anda doğru yerdesiniz. Grill Prime olarak, tüm et severleri mutlu edecek özel lezzetlerimizle karşınızdayız. Tam istediğiniz gibi hazırlanmış, yumuşacık, taptaze ve damağınıza layık et çeşitlerimizle sizi şımartmaya hazırız.Grill Prime’in ferah ve şık atmosferinde, sevdiklerinizle keyifli ve güzel anılar biriktirebilirsiniz. GrillPrime Vaistanbul ve Ataşehir şubelerinde 14 Şubat sevgililer günü akşamına ise sizleri Şef Serkan Erdoğan’ın yalnızca 14 Şubat akşamına özel hazırladığı ve sizler için özel süslenecek masa sürprizine hazır olun deriz. muhteşem bir ambiyans, gül yaprakları ve size özel hazırlanmış mumlar, ve çok özel bir akşam yemeği ve finalinde kalp şeklinde hazırlanmış tatlı ile unutamayacağınız bir sevgililer günü akşam yemeği sizleri bekliyor olacak. üstelik, başlangıç bak kabağı çorbası, Burrato Peyniri, çilekli tatlı ekşi salata, ara sıcak tatlı acı karides, ana yemekte bademli bonfile ve kalp şeklinde pastanız ile 2 kişilik yemek 14 Şubat akşamına özel yalnızca 2.650 tl;) bu özel günde bu özel fiyatlı yemeği ve ambiyansı kaçırmamanızı öneririz…

Rezervasyon ve detaylı bilgi için: 05379741050 Grill Prime

Nadide Restaurant

Hayalimiz ve hedefimiz değerli misafirlerimize her zaman en yüksek kalitede, benzersiz ve samimi bir meyhane deneyimi yaşatmaktır. Ege yaşamının geleneksel çizgisine yenilikçi ve özgün dokunuşlarla, lezzet, ambiyans, servis kalitesini tamamen eşsiz bir hale getirerek, Nadide Restaurant Meyhane olarak 8 yıldır İstanbul’un en sevilen ve en çok tercih edilen mekanlarından olma gururunu yaşamaktayız. 14 Şubat sevgililer günü akşamı için siz misafirlerine özel hazırlanan menüsü, imza kokteylleri ve sürpriz hediyeleri ile hafızanızdan silinmeyecek bir akşam ve ambiyans sunuyor. Hayatınızın en güzel gecesine tutkularınızı ekleyip lezzet ve ambiyansın keyfini çıkaracağınız İstanbul’un merkezinde yer alan Nadide Uniq Tavernayı sizlere öneriyoruz.

Rezervasyon ve detaylı bilgi için: – Nadide Meyhane

