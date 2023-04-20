İki günlük Urla tatilimiz bitti, şimdi sırada Bodrum var. Son zamanların yükselen trendi Urla’da kaldığım ve gidebildiğim mekanlara hakettikleri yıldızlarını verdim.
Urla’ya gittikçe deneyimlemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. Sizlerden gelen mekan ve otel önerilerini de dikkate alacağım. Ortaya çok kaliteli bir gecceguide Urla Rehberi çıkacak.
İşte Urla Yaz Mekan Rehberi ve Denediğim Yıldızlı Mekanlar;
Odurla
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
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Ayşe Hanım konağı
⭐️⭐️⭐️⭐️
Gia restoran
⭐️⭐️⭐️⭐️
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Çapa 1923
⭐️⭐️⭐️
Özbek Keşkek Evi
⭐️⭐️⭐️
İstifçi
⭐️⭐️⭐️
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Urla Mekanları:
Manej Urla
Ev Urla
Vino local
Levan
Mitera
Beğendik abi lokantası
Kekliktepe Bağevi
Çakır şarapçılık
Denizatı Port
Urlice
Kösem
Teruar Urla
Urla bağevi
Hiç lokanta
Pasta kodu
Kösem Zeytinyağ Müzesi
Uzbaş Arboretum
Perdixwines
Lief urla
Naturla çiftlık
Akın Balık
Yengeç
Yosun
Özbek Keşkek Evi
Lebon Jardin
Tarihi Yarımada İşembecisi
Öteyaka
Beige otel
Fermaki
Urladam
Perdix wines
Polima Urla
Çakırbağ
Antika Mahzeni
Hus Wines
Gümrük otel