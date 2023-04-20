İki günlük Urla tatilimiz bitti, şimdi sırada Bodrum var. Son zamanların yükselen trendi Urla’da kaldığım ve gidebildiğim mekanlara hakettikleri yıldızlarını verdim.



Urla’ya gittikçe deneyimlemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. Sizlerden gelen mekan ve otel önerilerini de dikkate alacağım. Ortaya çok kaliteli bir gecceguide Urla Rehberi çıkacak.



İşte Urla Yaz Mekan Rehberi ve Denediğim Yıldızlı Mekanlar;

Odurla

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

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Ayşe Hanım konağı

⭐️⭐️⭐️⭐️

Gia restoran

⭐️⭐️⭐️⭐️

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Çapa 1923

⭐️⭐️⭐️

Özbek Keşkek Evi

⭐️⭐️⭐️

İstifçi

⭐️⭐️⭐️

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Urla Mekanları:

Manej Urla

Ev Urla

Vino local

Levan

Mitera

Beğendik abi lokantası

Kekliktepe Bağevi

Çakır şarapçılık

Denizatı Port

Urlice

Kösem

Teruar Urla

Urla bağevi

Hiç lokanta

Pasta kodu

Kösem Zeytinyağ Müzesi

Uzbaş Arboretum

Perdixwines

Lief urla

Naturla çiftlık

Akın Balık

Yengeç

Yosun

Özbek Keşkek Evi

Lebon Jardin

Tarihi Yarımada İşembecisi

Öteyaka

Beige otel

Fermaki

Urladam

Perdix wines

Polima Urla

Çakırbağ

Antika Mahzeni

Hus Wines

Gümrük otel