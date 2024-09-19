Havalı Instagram Paylaşımları için Paris’te Şık ve Lezzetli Restoran Önerileri

Bir önceki yazım Paris’te alışveriş ile ilgiliydi. Diğer önemli bir konu olan yeme-içme kısmını da paylaşıp Paris dosyasını, ara tatil için paylaşacağım Disneyland gezisi önerilerine kadar kapatacağım.

Kabul etmeliyiz ki artık görsel çağındayız ve bu çağın en önemli mecrası Instagram.

Ne kadar "biz kendimiz için geziyoruz" desek de, eğer o story atılıyorsa bunu göstermek de istiyoruz demektir.

Paris’te hem lezzetli yemekler yiyebileceğiniz hem de Instagram’da havalı paylaşımlar yapabileceğiniz birçok şık ve etkileyici restoran bulunuyor. Bu mekanlar, hem Paris'in büyüleyici atmosferini yaşamanızı hem de Instagram'da çok iyi fotoğraflar veren mekanları deneyimlemenizi sağlayacak. Yemeklerin sunumu ve mekanların estetiği sayesinde harika fotoğraflar yakalayabilirsiniz.

Girafe Restaurant Paris

Çok Şık Bir Ortamda Eiffel Kulesi Manzarasıyla Unutulmaz Bir Deneyim

Trocadéro’da, Eiffel Kulesi manzarasına karşı konumlanan bu şık deniz mahsulleri restoranı, muhteşem manzarasıyla ünlüdür. Terasta Eiffel Kulesi'ni arka plana alarak yapacağınız paylaşımlar mükemmel olacaktır.

Deniz mahsullerinden oluşan özenli tabakları, Eiffel Kulesi manzarasıyla kombinleyerek sofistike bir paylaşım yapabilirsiniz.

Ama çok önemli bir konu, rezervasyonunuzu mutlaka birkaç hafta önceden yapmalısınız çünkü yer bulmak oldukça zor. Bu eşsiz manzaralı restoranda yer ayırtmak için 3 farklı oturum saati mevcut: 12:00, 19:00 ve 22:00. Her oturumun güzelliği farklı ama 19:00 oturumunda gündüzü, geceyi ve günbatımını deneyimlemek bir başka...

Loulou Restaurant Paris

Louvre Müzesi'nin Kalbinde Sofistike Bir Lezzet Durağı

Paris’in en prestijli bölgelerinden birinde, Louvre Müzesi'nin bahçelerinde yer alan, hem zarif bir ambiyans hem de lezzet dolu bir yemek deneyimi sunan bir mekan. Paris’in en zarif restoranlarından biri olan Loulou, hem sanatseverler hem de gurmeler için eşsiz bir destinasyon. Loulou, sanat ve moda dünyasının önemli figürlerinin sıkça tercih ettiği bir restoran olarak bilinir.

Restoranın büyüleyici manzarası, hem Louvre Müzesi’nin ihtişamlı cephesini hem de Tuileries Bahçeleri'ni kapsıyor. Bu özel konum, Loulou'yu hem gündüz hem de gece yemek yemek için mükemmel bir mekan haline getiriyor. Loulou, Paris’in en fotojenik restoranları arasındadır. Hem zarif iç mekan tasarımı hem de etkileyici Louvre manzarası, burayı Instagram paylaşımları için ideal bir mekan haline getiriyor.

Yine aynı şekilde rezervasyonunuzu haftalar öncesinden yaptırmanız gerekiyor. 12:00’den 22:30’a kadar farklı saat aralıkları mevcut. Şansınızı deneyin ve mutlaka bir saat aralığına yer bulun.

Coco Restaurant Paris

Palais Garnier'nin Kalbinde Lüks ve Şıklığın Buluşması

Paris’in en ikonik mekanları listesinde ilk sıralarda olan Coco, şehirdeki lüks ve zarafeti en iyi şekilde yansıtan adreslerden biri. Palais Garnier Operası’nın içinde yer alan Coco, tarihi dokusunu modern tasarım ve şık bir atmosferle buluşturarak unutulmaz bir yemek deneyimi sunuyor. Paris’in kalbindeki bu restoran, hem yerli halk hem de turistler tarafından büyük ilgi görüyor.

Coco, Paris’in en canlı ve sosyal restoranı diyebiliriz. Bu yüzden sık sık Paris’in ünlü simaları, moda ikonları ve sanat dünyasından isimlerin uğrak yeri olmuş. Özellikle akşam saatlerinde canlı müzik performansları ve DJ etkinlikleriyle Coco, sadece bir yemek deneyimi değil, aynı zamanda sosyal bir buluşma noktası haline gelmiş. Bu canlı atmosfer, Coco’yu Paris gece hayatının da önemli bir parçası yapıyor.

Mutlaka rezervasyon yapmalısınız, ancak diğer anlattığım restoranlara göre yer bulmak biraz daha kolay. Şanslıysanız aynı gün bile yerinizi ayırtabilirsiniz.

Hôtel Costes Restaurant

Paris’te Gizemli ve Eşsiz Bir Mekan

Paris’in en ünlü ve ikonik mekanlarından biri olan Hôtel Costes Restoranı, lüks yaşamın ve sofistike zevklerin buluştuğu bir adres. 1995 yılında açılan bu prestijli otel ve restoran, sadece yemekleriyle değil, aynı zamanda atmosferi ve dekorasyonuyla da kendine özel bir yer edinmiştir. Dünya jet sosyetesini de ağırlayan bu mekan, ziyaretçilere Paris’in en elit deneyimlerinden birini sunmaktadır.

İlk bakışta karanlık ve küçük görünen masalar, oturduktan ve ortamı soluduktan sonra bir mimari zevke dönüşür. Açıkçası ben lavabolarına da bayılıyorum.

Paris’e seyahat edenler için, hem göz alıcı bir akşam yemeği hem de prestijli bir durak arayanlar için mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir destinasyon. Ancak burası için verebileceğim bir link yok. Rezervasyonu telefonla arayarak yapmanız gerekiyor. Yer bulmak çok zor değil, bir iki gün önceden aramanız yeterli.

Laperouse Paris

Tarihi Bir Atmosferde Gurme Bir Deneyim

Paris’in en tarihi ve prestijli restoranlarından biri. 1766 yılında kurulan mekan, Seine Nehri kıyısında, Saint-Germain-des-Prés bölgesinde yer alır. Laperouse, 18. yüzyıldan kalma tarihi atmosferi, büyüleyici iç dekorasyonu ve romantik özel odalarıyla hem tarihi hem de çok şık. Restoranın odaları, dönemin edebiyatçıları ve aristokratları tarafından sıkça ziyaret edilmiş.

Menüde Fransız gastronomisinin en rafine örnekleri sunulurken, şefin yaratıcılığı ve mevsimsel malzemeler ön planda. Menüyü anlamakta biraz zorlanabilirsiniz; ben çok zorlandım En iyi çözüm, çok nazik personellere ne yediğinizi ve ne yemediğinizi anlatıp gerisini onlara bırakmak Laperouse, romantik akşam yemekleri veya özel kutlamalar için de bence ideal bir yer.

Önceden rezervasyon mutlaka yapmalısınız: Laperouse Rezervasyon

Aslında birkaç gün önceden rezervasyon yeterli ama anlattığım gibi restoran bölüm bölüm. Daha özel bir bölümde olmak istiyorsanız rezervasyon işini çok sona bırakmayın.





Ralph’s Restaurant Paris

Amerikan Tarzında Bir Paris Zerafeti

Paris’in kalbinde yer alan Ralph’s Paris Restoran, şıklığı ve zarafetiyle öne çıkan, lüks bir Amerikan restoranı olarak biliniyor. Ünlü moda markası Ralph Lauren'in Saint-Germain-des-Prés bölgesindeki amiral gemisi mağazasının bir parçası olan bu restoran, Paris'te Amerikan lezzetleriyle dolu bir gastronomi deneyimi sunuyor.

Ralph’s’ın en büyüleyici yönlerinden biri de gizli avlusu. Avlunun romantik ve huzurlu bir hali var. Sanki şehirden kaçmışsınız gibi

İç mekanda ise deri koltuklar, ahşaplar ile Amerikan Ralph Lauren tarzı tam anlamıyla hissediliyor. Personelin giydiği Ralph Lauren logolu kıyafetler, mekanın tarzı ile farklı ve güzel bir bütünlük sağlıyor.

Bence önemli bir detay da şu: taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanan yemekler, Ralph Lauren’in çiftliğinden gelen özel ürünlerle yapılıyor.

En az 4-5 gün önce Ralph’s Rezervasyon üzerinden rezervasyon yapmanızı öneririm. 12:00-22:00 arası için her saati keyifli bir mekan

Ben gitmekten hem keyif aldığım hem de aslında daha çok, “etiket” olarak tabir ettiğimiz, özellikle turistler için gitmenin popüler ve prestijli olduğu mekanları yazdım. Daha gizli ve salaş mekanlarım için bana yazabilirsiniz

Son bir detay daha vereceğim fiyatla ilgili; tabii ben ancak kendi deneyimimi paylaşabiliyorum, herkesin yemek kapasitesi farklı

2 kişi, ortalama porsiyonlarda yemek yediğinizde ve ikişer bardak kokteyl (ya da kadeh) içtiğinizde ortalama 250-300 Euro arasında bir hesapla geceyi tamamlayabilirsiniz. Afiyet olsun





Instagram Paylaşımlarının Restoran Pazarlamasındaki Etkisi

Aslında gastronomi konusu uzmanlık alanım olduğu için ekstra sevdiğim bir konu. Sabaha kadar yazarım ama kısa anlatayım

Günümüzün dijital çağında, sosyal medya platformları, özellikle Instagram, restoranlar için (diğer her sektör için olduğu gibi) güçlü bir pazarlama aracı haline geldi. Yemeklerin görsel olarak çekiciliği, restoranın atmosferi ve iç mekanın tasarımı, bu restoranları ziyaret etmek için en önemli nedenler olmaya başladı. Özellikle son yıllarda hayatımıza giren “Instagramable” olarak tanımlanan, yani sosyal medyada paylaşılmaya değer bulunan mekanlar, bu stratejiyle çok hızlı bir şekilde popüler hale gelmeye başladı.

Yani bu ne demek? Şu demek: Artık biz bir restoran konsepti yaratırken, her şeyden önce mekanın fotojenik olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani mekanın ışığıyla, belirlenmiş köşeleri ve fark yaratan mimarisi ile çok iyi fotoğraflar vermesi gerekiyor. Bence bu durum sektörde bir dönüm noktası oldu. İstediğiniz kadar şık bir mekan yapın; eğer doğru ışıkla, doğru objelerle ve hatta doğru duyguları taşıyan bir alan yaratamadıysanız, üzgünüm, bu dönem için başarısızsınız...

Ve hikaye; olmazsa olmazımız. Eğer kişileri etkileyebileceğiniz bir hikayeniz varsa (gerçek ya da değil) ve bu hikayeyi influencerlar ya da fikir önderleri üzerinden doğru anlatırsanız, mekanınızın yıldızı kolaylıkla parlar.

Çok önemli bir noktada artık web sayfalarının yerini Instagram’ın almış olması. Restoranlar için akşamın nasıl geçeceğini belirleyen en önemli veri rezervasyonlardır. Artık neredeyse tüm mekanlar, Instagram bio’da paylaştıkları link üzerinden rezervasyon alıyor. Bu sürecin kullanıcı dostu oluşu ve tüketiciye konfor sunması, rezervasyon oranlarını artırırken aynı zamanda restoran tarafında da telefon ve personel gibi maliyetleri ortadan kaldırması ile sektörde büyük bir avantaj sağlamıştır.