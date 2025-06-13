Yeni Kahve Takıntınızla Tanışın: Cloud Coffee Bu Yaz Her Yerde!

Sıradan soğuk kahve siparişlerinden sıkıldıysanız ya da evde yeni tatlar denemeyi seviyorsanız, sosyal medyada hızla yayılan bu ferahlatıcı içeceğe mutlaka bir şans verin: Cloud Coffee. Tropikal havası, kremsi dokusu ve yenilikçi sunumuyla bu içecek, yaz boyu serinlemek isteyen kahve tutkunlarının yeni gözdesi olmaya aday. Üstelik yalnızca şık görünümüyle değil, aynı zamanda sağlıklı ve pratik oluşuyla da öne çıkıyor.

Günden güne daha fazla kahveseverin radarına giren bu trend, klasik tarifleri bir adım ileri taşıyor. Serinletici etkisi, hafif aroması ve keyifli hazırlama süreciyle bu yazın en havalı içeceği olmaya hazır.

Cloud Coffee Nedir?

Yeni bir trend olsa da Cloud Coffee, aslında iki sevilen içeceğin birleşimiyle doğuyor: 2020’de hayatımıza giren Dalgona kahvesi ve bu yılın viral hiti olan hindistan cevizi suyu americano. Ancak bu tarif, özgün yapısıyla çok daha farklı bir içim deneyimi sunuyor.

Kesin bir reçetesi olmamakla birlikte, çoğu tarif üç ana bileşen içeriyor:

Soğuk hindistan cevizi suyu

Taze çekilmiş espresso

Seçtiğiniz süt ya da süt kreması

Bazı versiyonlarda hafif tatlandırıcılar da kullanılıyor. Özellikle vanilya şurubu veya akçaağaç şurubu, içeceğe ekstra aroma katıyor. Hazırlanışı kişisel tercihlere göre esneyebilen bu içecek, özgürce deneyimlenebilen bir tarif sunuyor.

Evde Cloud Coffee Nasıl Yapılır?

Cloud Coffee’yi evde hazırlamak oldukça kolay. İhtiyacınız olanlar: bir shot espresso, soğuk hindistan cevizi suyu, tercih ettiğiniz süt veya krema ve bir süt köpürtücü.

İşte adım adım hazırlık süreci:

Bardağı buzla doldurun ve üzerine hindistan cevizi suyunu ekleyin. Espresso’yu demleyin. Ayrı bir kapta süt ya da kremayla birlikte köpürtün. Dilerseniz bu aşamada tatlandırıcı da ilave edebilirsiniz. Hazırladığınız köpüklü espresso karışımını, hindistan cevizi suyunun üzerine yavaşça dökün.

Süt köpürtücünüz yoksa, bir kavanoza kahve ve sütü koyup kapağını sıkıca kapatarak çalkalayabilirsiniz. Kısa sürede benzer bir köpük kıvamı elde edebilirsiniz.

Cloud Coffee’nin Farkı Ne?

Dalgona kahvesi gibi görüntüsüyle büyüleyen ama çok daha az zahmet isteyen Cloud Coffee, sıcak yaz günleri için ideal bir alternatif. En büyük farkı, içeriğindeki hindistan cevizi suyu sayesinde kazandığı doğal tat ve serinletici özellik.

Ayrıca sütle birleşen espresso karışımı, bardağın içinde yavaşça dibe çökerken adeta bir “bulut” efekti yaratıyor. Bu görsel efekt, içeceğin hem adını hem de cazibesini açıklıyor. Sadece damaklara değil, gözlere de hitap eden bu içecek, kısa sürede hem ev baristalarının hem de profesyonel kafelerin menülerinde kendine yer bulmaya başladı.