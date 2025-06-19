Xune Andrade ve Osman Sezener ile Yerelden Evrensele Bir Sofra

Gastronomi dünyasının iki öncü ismi, 25 Haziran Çarşamba akşamı Urla’nın bereketli topraklarında, eşsiz bir deneyim için bir araya geliyor. İspanya’nın Michelin ve Yeşil Yıldız sahibi şefi Xune Andrade, OD Urla’nın yaratıcısı ve Türkiye’nin gastronomi sahnesindeki en güçlü temsilcilerinden Osman Sezener ile aynı mutfağı paylaşacak. “4 Hands Dinner” konseptiyle gerçekleşecek bu özel akşam, yalnızca bir yemek daveti değil; doğaya, yerelliğe ve sürdürülebilirliğe adanmış iki mutfağın ortak bir manifestosu olacak.

Michelin Yıldızlı Mirasla Urla Topraklarında Buluşma

Monte San Feliz’in şefi Xune Andrade, İspanya’nın Asturya bölgesinden taşıdığı zengin mutfak kültürünü, Anadolu’nun doğayla iç içe gastronomi üssü OD Urla’ya getiriyor. Andrade’nin imzası niteliğindeki doğaya saygılı, sürdürülebilir ve yenilikçi tabaklar, bu kez Osman Sezener’in özenle seçtiği Ege’nin yerel ürünleriyle yeniden hayat bulacak. Her iki şef de topraktan tabağa uzanan yolculukta aynı dili konuşuyor: sadeliğe saygı, malzemeye özen, doğaya bağlılık.

Moët & Chandon ile Lezzetin Eşlikçisi

Bu özel gecede menüye yalnızca tatlar değil, şampanya da eşlik ediyor. Moët & Chandon şampanya eşleşmeleri, şeflerin yarattığı her tabakta aromatik katmanlar yaratırken, akşamı daha da sofistike hale getiriyor. 4 Hands Dinner konsepti, bu anlamda yalnızca gastronomik değil; aynı zamanda duyusal bir deneyim sunuyor.

Yerelden İlham Alan, Küresel Bir Akşam

OD Urla’nın doğayla iç içe atmosferi, iki şefin de felsefesiyle birebir örtüşüyor. Tüm yaratım süreci boyunca doğal döngülere ve malzemenin özgünlüğüne saygı gösteren bu buluşma, modern gastronominin evrensel değerlerini bir akşam yemeğinde görünür kılıyor.

Bu özel gecce, gastronomi meraklılarını Asturya’dan Ege’ye uzanan bir yolculuğa çıkaracak. Lezzet kadar değerlerin de ön planda olduğu bu buluşma, yalnızca bugünü değil, geleceğin mutfağını da temsil ediyor.