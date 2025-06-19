VOX Creative Sunumuyla Kilimanjaro 16 Roof’ta Sahneyi Sallıyor

İstanbul yaz gecelerini ritimle buluşturuyor! 18 Temmuz Cuma akşamı, Zambiya asıllı İskoç prodüktör Kilimanjaro, enerjisi yüksek sahne performansıyla 16 Roof’ta. VOX Creative ve Wagon sunumuyla gerçekleşecek bu özel etkinlik, şehrin müzik takviminde unutulmaz bir yere sahip olacak. Afrobeat, soul, caz ve dünya müzikleri arasında kurduğu köprüyle tanınan Kilimanjaro’ya; yerli sahnenin sevilen isimleri Ollie, Mathilda ve Özgür Bay B2B Furkan Kurt eşlik ediyor.

Müziğin Sınırlarını Aşan Bir Gecce

Kilimanjaro'nun derin ritimleri ve modern dokunuşları, 16 Roof’un eşsiz Boğaz manzarası eşliğinde daha da büyüleyici hale geliyor. Sadece bir konser değil; aynı zamanda İstanbul’un en sofistike yaz gecelerinden biri seni bekliyor.

Gecenin finali ise VIP ayrıcalıklarıyla dolu özel bir after party! Sınırlı sayıda satışa çıkacak VIP biletler, backstage erişimi ve kapalı katılımcıya özel düzenlenecek after party’yi kapsıyor. Backstage Loca 4 kişilik olup 2 şişe premium içecek ve soft içecek içeriyor. Backstage Bistro ise 5 kişilik kapasiteye sahip ve bir şişe standart içecek dahil.

16 Roof’ta Yazın Ritmini Kaçırma

İstanbul’un müzik takviminde özel bir yer edinecek bu geccede, hem uluslararası müzik sahnesinin yıldızları hem de yerli DJ’ler aynı sahnede buluşuyor. Eğlenceye, müziğe ve yüksek enerjiye hazır mısın?

Rezervasyonlar hızla doluyor, bu ritim dolu gecce için yerini hemen ayırt!

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