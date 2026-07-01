Sosyal Medyada Viral Olan Alkali Su Trendi Gerçeği Yansıtıyor mu?

Sosyal medyada son dönemin en çok konuşulan sağlık trendlerinden biri alkali su oldu. Özellikle TikTok'ta paylaşılan videolarda alkali suyun "hücresel düzeyde daha iyi hidrasyon sağladığı" ve normal musluk suyundan daha faydalı olduğu iddia ediliyor. Ancak uzmanlar, mevcut bilimsel verilerin bu söylemleri desteklemediğini belirtiyor.

Araştırmalara göre alkali su, bazı özellikleriyle normal sudan farklı olsa da sağlıklı bireylerde daha iyi sıvı dengesi sağladığını gösteren güçlü bilimsel kanıtlar bulunmuyor. Uzmanlar, daha pahalı olduğu için alkali suya yönelmeden önce bilimsel verilerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Alkali Su Nedir?

Alkali su, pH değeri normal sudan daha yüksek olan su olarak tanımlanıyor. Saf suyun pH değeri yaklaşık 7 olarak kabul edilirken, alkali suların pH değeri genellikle 9 ve üzerine çıkıyor.

Bu özellik, suya kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller eklenmesiyle ya da iyonizasyon işlemi uygulanmasıyla elde ediliyor. Üreticiler bu suları daha sağlıklı ve daha etkili hidrasyon sağlayan ürünler olarak pazarlasa da uzmanlar, pH değerindeki bu değişikliğin tek başına önemli bir sağlık avantajı oluşturduğunu gösteren güçlü kanıtlar bulunmadığını ifade ediyor.

Bilimsel Araştırmalar Ne Söylüyor?

Alkali suyla ilgili sosyal medyada en sık paylaşılan araştırmalardan biri 2016 yılında yayımlandı. Çalışmada sıcak ve nemli ortamda egzersiz yapan 100 sağlıklı yetişkin iki gruba ayrıldı. Bir gruba alkali su, diğer gruba ise normal musluk suyu verildi.

Araştırmacılar, alkali su tüketen grupta kanın akışkanlığıyla ilgili bazı farklılıklar tespit etti. Ancak çalışma, alkali su içen kişilerin daha iyi hidrate olduğunu göstermedi.

Üstelik uzmanlar, söz konusu araştırmanın küçük ölçekli olduğunu ve alkali su üreten bir şirket tarafından desteklendiğini hatırlatarak sonuçların dikkatli yorumlanması gerektiğini belirtiyor.

Uzmanlar: Su, Sıvı Desteği Açısından Hâlâ Su

Beslenme uzmanları ve hekimler, insan vücudunun sıvı dengesi ile kan pH'ını son derece hassas mekanizmalarla düzenlediğini vurguluyor.

Bu nedenle sağlıklı bireylerde tüketilen suyun pH değerinin hidrasyon üzerinde belirgin bir fark oluşturduğu düşünülmüyor. Uzmanlara göre aynı miktarda tüketildiğinde musluk suyu, kaynak suyu ve alkali su arasında sıvı desteği açısından anlamlı bir üstünlük bulunmuyor.

Başka bir ifadeyle, vücudun susuz kalmasını önleyen temel unsur suyun alkali olması değil, yeterli miktarda su tüketilmesi oluyor.

Alkali Su İçmenin Tek Dolaylı Avantajı Olabilir

Araştırmacılar yine de alkali suyun dolaylı bir fayda sağlayabileceğini belirtiyor. Eğer bir kişi alkali suyu daha çok sevdiği için gün içinde daha fazla su içiyorsa, doğal olarak daha iyi hidrate olabilir.

Ancak bu avantaj alkali sudan değil, artan su tüketiminden kaynaklanıyor. Aynı miktarda normal su tüketildiğinde ise mevcut bilimsel çalışmalar belirgin bir fark ortaya koymuyor.

Bu nedenle uzmanlar, pahalı şişelenmiş alkali sulara yönelmeden önce günlük sıvı tüketimini artırmanın çok daha önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Sağlıklı Hidrasyonun Temeli Düzenli Su Tüketimi

Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte yeterli sıvı almak büyük önem taşıyor. Uzmanlar, hidrasyon için en güvenilir yöntemin gün boyunca düzenli olarak su içmek olduğunu belirtiyor.

Alkali su tercih etmek isteyen kişiler bunu damak zevkleri doğrultusunda yapabilir. Ancak mevcut bilimsel veriler, alkali suyun normal sudan daha iyi hidrasyon sağladığını doğrulamıyor.

Sonuç olarak, sağlıklı bireyler için en önemli konu suyun pH değeri değil; gün içinde yeterli miktarda su tüketerek vücudun sıvı ihtiyacını karşılamak olarak öne çıkıyor.