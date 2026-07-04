Shop The Swiss ile Swissôtel Ayrıcalıkları Artık Tek Tık Uzağınızda

İstanbul'un simge otellerinden Swissôtel The Bosphorus, misafirlerine sunduğu seçkin yaşam deneyimini artık otel sınırlarının dışına taşıyor. Hayata geçirilen Shop The Swiss platformu, otelin imza lezzetlerini, özel ürünlerini ve ayrıcalıklı hizmetlerini tek bir çatı altında bir araya getiriyor. Böylece misafirler, Swissôtel kalitesini evlerinde, ofislerinde ya da diledikleri her yerde kolayca deneyimleyebiliyor.

Sadece gastronomiye odaklanmayan platform, aynı zamanda konaklamadan spa deneyimine kadar uzanan geniş seçenekleriyle yaşam stilini zenginleştiriyor. Üstelik tüm bu ayrıcalıklara tek tıkla ulaşmak mümkün oluyor.

Shop The Swiss ile Swissôtel Lezzetleri Kapınıza Geliyor

Shop The Swiss, otelin yıllardır büyük ilgi gören gastronomi anlayışını dijital dünyaya taşıyor. Platformda yer alan Swiss Gourmet ürünleri, günün her anına eşlik eden taptaze seçenekleriyle dikkat çekiyor. Tereyağlı kruvasanlardan özenle hazırlanan sandviçlere, imza tatlılardan günlük atıştırmalıklara kadar birçok lezzet kısa sürede kapınıza ulaşıyor.

Bununla birlikte, kaliteli malzemelerle hazırlanan ürünler hem pratik hem de rafine bir lezzet deneyimi sunuyor. Özellikle yoğun şehir temposunda yaşayanlar için bu hizmet, günün her saatini daha keyifli hale getiriyor.

Lure Çikolataları ve Yazın Vazgeçilmez Dondurmaları Aynı Platformda

Platformun öne çıkan lezzetlerinden biri de el yapımı Lure çikolataları oluyor. İncelikle hazırlanan özel reçeteler, hem kendinizi şımartmak hem de sevdiklerinize zarif bir hediye sunmak isteyenler için güçlü bir alternatif oluşturuyor.

Ayrıca yaz aylarının favorileri arasında yer alan Lure dondurmaları da Shop The Swiss üzerinden sipariş edilebiliyor. Ferahlatıcı aromaları ve kaliteli içerikleriyle hazırlanan dondurmalar, sıcak günlerde Swissôtel kalitesini evlere taşıyor.

Lezzetin Ötesinde Ayrıcalıklı Deneyimler Sunuyor

Shop The Swiss, yalnızca gastronomi ürünleriyle sınırlı kalmıyor. Platform üzerinden satın alınabilen Bosphorus Club Card, kullanıcılarına yıl boyunca birçok özel avantaj sağlıyor. Böylece Swissôtel'in seçkin dünyasına daha ayrıcalıklı şekilde adım atmak mümkün hale geliyor.

Bunun yanında, otelin wellness anlayışını yansıtan Pürovel Spa & Sport deneyimleri de platformda yer alıyor. Masaj, hamam ve cilt bakımı gibi hizmetler sayesinde şehir hayatına kısa ama etkili bir mola vermek isteyenler kendilerine özel bir bakım planı oluşturabiliyor.

Swissôtel'in Seçkin Restoranları da Shop The Swiss'te Yerini Alıyor

Platform, 16 Roof, Madhu's, Sabrosa ve Swissôtel bünyesindeki diğer seçkin deneyimlere ulaşmayı da kolaylaştırıyor. Restoranlara özel fırsatlar, hediye seçenekleri ve farklı deneyim paketleri sayesinde kullanıcılar gastronomiyi yalnızca bir yemek olarak değil, kapsamlı bir yaşam deneyimi olarak keşfediyor.

Ayrıca avantajlı konaklama paketleri de platformun dikkat çeken ayrıcalıkları arasında yer alıyor. Böylece ister özel bir kutlama ister kısa bir şehir kaçamağı planlayın, Swissôtel deneyimine tek noktadan ulaşabiliyorsunuz.

Gastronomi, konaklama, wellness ve yaşam stilini aynı platformda buluşturan Shop The Swiss, Swissôtel The Bosphorus kalitesini günün her anına taşıyor. Böylece otelin imza deneyimleri artık yalnızca otelde değil, yaşamın her anında misafirlerle buluşuyor.