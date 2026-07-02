Donburi Sevenlere Müjde: ROKA'da Yeni Öğle Menüsü Başladı

ROKA, öğle saatlerini Japon mutfağının rafine lezzetleriyle buluşturan yeni Donburi Lunch Set Menu'sünü misafirleriyle buluşturuyor. Her gün 12.30-16.00 saatleri arasında sunulan özel menü, hafif başlangıçlar ve doyurucu ana yemek seçenekleriyle iş yemeklerinden keyifli öğle buluşmalarına kadar günün en lezzetli molasını vadediyor.

Japon mutfağının yalın ama güçlü lezzet anlayışını yansıtan yeni öğle menüsü, kaliteli malzemeler ve özenli sunumlarla hazırlanıyor. Şehrin temposuna kısa bir ara vermek isteyenler için ROKA, öğle saatlerini gastronomik bir deneyime dönüştürüyor.

Ferah Bir Başlangıçla Açılan Lezzet Yolculuğu

Yeni Donburi Lunch Set Menu, hafif ve ferahlatıcı Iceberg Sarada no Wafu salatasıyla başlıyor.

Taze malzemeler ve dengeli aromalarla hazırlanan bu başlangıç, Japon mutfağının sade lezzet anlayışını yansıtırken ana yemeğe mükemmel bir geçiş sunuyor. Hafif yapısıyla özellikle yaz aylarında öğle saatleri için ideal bir başlangıç oluşturuyor.

ROKA'nın İmza Donburi Seçenekleri Bir Arada

Menünün yıldızını ise Japon mutfağının sevilen klasiklerinden Donburi oluşturuyor.

Misafirler; taptaze deniz ürünleriyle hazırlanan Chirashi Donburi, baharatlı aromalarıyla öne çıkan Spicy Beef Donburi veya dışı çıtır, içi yumuşacık Panko Chicken Donburi seçeneklerinden dilediğini tercih edebiliyor.

Her tarif, Japon mutfağının özgün karakterini korurken ROKA'nın modern gastronomi anlayışıyla yeniden yorumlanıyor.

İş Yemeklerinden Keyifli Buluşmalara

Yeni öğle menüsü, yalnızca hızlı bir öğün değil; kaliteli bir gastronomi molası sunuyor.

İster iş toplantıları için şık bir ortam arayın ister arkadaşlarınızla uzun bir öğle yemeği planlayın, ROKA rahat atmosferi ve özenli servisiyle günün en keyifli saatlerine ev sahipliği yapıyor.

Her gün 12.30 ile 16.00 saatleri arasında sunulan Donburi Lunch Set Menu, Japon mutfağının seçkin lezzetlerini öğle saatlerinde deneyimlemek isteyenler için yeni bir alternatif oluşturuyor.