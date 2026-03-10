Ramazan Sofralarında İsraf Alarmı: Restoranlara Sade Menü Çağrısı

Ramazan ayı, paylaşmanın ve bereketin simgesi olarak toplumda özel bir yer tutar. Ancak son yıllarda restoranlarda sunulan aşırı zengin iftar menüleri yeni bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Özellikle büyük porsiyonlar ve masaya sığmayan iftariyelik tabakları, gıda israfı konusunu yeniden gündeme taşıyor. Tüketilmeden kalan yemekler yalnızca ekonomik kayba yol açmıyor. Aynı zamanda kaynakların verimsiz kullanımını da beraberinde getiriyor.

Bu nedenle sektör temsilcileri, Ramazan sofralarının daha bilinçli bir anlayışla planlanması gerektiğini vurguluyor. Uzmanlara göre restoranların menü planlamasında ölçülülük ve sürdürülebilirlik artık kaçınılmaz bir gereklilik haline geliyor.

Restoranlarda Yeni Gündem: Sürdürülebilir İftar Sofraları

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 17. Restoran ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Ebru Koralı, Ramazan ayında restoranların daha dengeli bir servis modeline yönelmesi gerektiğini belirtiyor. Koralı’ya göre Ramazan’ın temelinde yer alan paylaşma kültürü, mutfak yönetiminde de daha bilinçli bir yaklaşımı beraberinde getirmeli.

Bugün birçok restoran, misafirlerine zengin bir deneyim sunma amacıyla oldukça geniş menüler hazırlıyor. Ancak bu yaklaşım çoğu zaman ihtiyaçtan fazla tüketimi teşvik ediyor. Sonuç olarak masada kalan tabaklar gıda israfı sorununu büyütüyor.

Koralı, restoranların menü planlamasını yeniden değerlendirmesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü masaya gelen her fazla tabak yalnızca maliyet anlamına gelmez. Aynı zamanda ciddi miktarda gıda atığının oluşmasına da yol açar.

Etik Mutfak ve Sıfır Atık Yaklaşımı

Dünya genelinde birçok restoran artık sıfır atık mutfak ve etik mutfak anlayışını benimsemeye başladı. Bu yaklaşım, mutfakta kullanılan her ürünün mümkün olan en verimli şekilde değerlendirilmesini hedefler.

Örneğin sebze kabuklarından stok hazırlanabilir. Peynir kabukları soslarda değerlendirilebilir. Aynı şekilde artan süt ürünleri fermente edilerek farklı tariflerde kullanılabilir. Bunun yanında organik atıkların komposta dönüştürülmesi de mutfaklarda giderek daha yaygın hale geliyor.

Bu sistem yalnızca mutfak içi süreçlerle sınırlı kalmıyor. Restoranlar aynı zamanda tedarik zincirinde de daha sorumlu tercihler yapıyor. İade edilebilir ambalajlar ve sürdürülebilir tedarik modelleri bu yaklaşımın önemli parçalarını oluşturuyor.

Ebru Koralı ise sıfır atık mutfak modelinin sanıldığı kadar maliyetli olmadığını belirtiyor. Ona göre doğru planlama ve etkili mutfak yönetimi sayesinde hem maliyetler düşürülebilir hem de gıda israfı önemli ölçüde azaltılabilir.

Yeni İftar Modeli: Daha Dengeli Menü Anlayışı

Sektör temsilcileri, Ramazan ayında restoranların daha sade ve dengeli menüler sunmasının önemli avantajlar sağlayacağını düşünüyor. Çünkü aşırı geniş iftar menüleri hem işletmeler hem de mutfak ekipleri üzerinde ciddi bir operasyonel yük oluşturuyor.

Buna karşılık daha planlı ve ölçülü bir menü sistemi servis akışını kolaylaştırabilir. Böylece mutfak ekipleri daha kontrollü çalışabilir. Aynı zamanda misafirler de daha dengeli bir yemek deneyimi yaşayabilir.

Uzmanlara göre bu yaklaşım yalnızca gıda israfı sorununu azaltmaz. Aynı zamanda restoranların sürdürülebilir mutfak kültürünü güçlendirmesine de katkı sağlar.

Sonuç olarak sektör temsilcileri Ramazan’ın bereket anlayışının israfla karıştırılmaması gerektiğini vurguluyor. Restoranlar geleneksel iftar kültürünü korurken aynı zamanda daha bilinçli bir menü planlaması yapabilir. Bununla birlikte misafirlerin de daha ölçülü tüketim tercihleri yapması büyük önem taşıyor. Çünkü sürdürülebilir bir gastronomi kültürü ancak ortak bir bilinçle gelişebilir.