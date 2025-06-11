Panora Restaurant’ta Şarap Tadımı Geccesi: Akdeniz’e Kadeh Kaldırın

Panora Restaurant, Akdeniz’in büyüleyici manzarası eşliğinde unutulmaz bir akşam vadediyor. Özenle seçilen yerli ve yabancı şaraplarla gerçekleşecek bu özel şarap tadımı etkinliği, hem damaklara hem de ruhlara hitap edecek. Akşamın atmosferi, güneşin denizle buluştuğu eşsiz manzara ve her yudumda sizi başka bir diyara götüren şaraplarla tamamlanıyor.

Şarabın Aromasında Yolculuk

Bu özel etkinlikte, alanında uzman bir sommelier eşliğinde şarap ve aromatik notalar üzerine kapsamlı bir keşfe çıkacaksınız. Tadım sırasında sunulacak her bir şarap, özel olarak seçilen peynir ve tapas çeşitleriyle eşleştirilecek. Böylece her kadeh, hem profesyonel hem de keyifli bir deneyime dönüşecek.

Katılımcılar sadece lezzetli şarapları değil, aynı zamanda bu içkinin ardındaki hikayeleri de dinleme fırsatı bulacak. Panora Restaurant, bu akşamı yalnızca bir etkinlik değil, aynı zamanda Akdeniz kültürüne dair bir deneyim olarak sunuyor.

Rezervasyonunuzu Geciktirmeyin

Etkinlik kontenjanı sınırlı olduğundan, rezervasyon yaptırmak isteyen misafirlerin erkenden iletişime geçmesi öneriliyor. Şarap tutkunları için özel olarak kurgulanan bu gecede yerinizi almak istiyorsanız, aşağıdaki numaradan detaylı bilgi alabilir ve rezervasyon yaptırabilirsiniz...

Rez: 0532 704 59 91