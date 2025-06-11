Eski Dost Şarkılar Döndü: Chalet Garden’da Az Acılı Gecceleri

“Bir şarkı çalar, kalbimiz eskileri fısıldar.” İşte Az Acılı tam da bu hissi geri getiriyor. Perşembe gecceleri Chalet Garden’ın çam kokulu bahçesinde Canlı Müzik yükseliyor; dostlukları güçlendiren o eski, tanıdık ezgiler bir kez daha hayat buluyor. Sohbetler kısa, hisler derin; her nota, her yudum sizi geçmişte saklı anılara götürüyor.

Takvimi İşaretleyin: Ritme Kapılacağınız Tarihler

Bu nostaljik buluşma Perşembe akşamları saat 21.00’de başlıyor. Kapıdan girer girmez samimi bir “hoş geldin” sizi karşılıyor, ardından Az Acılı sahne alıyor. Siz ritme ayak uydururken Akdeniz esintisiyle salınan ağaçlar, gecenin fonunu tamamlıyor.

Lezzet Dolu Seçenekler: A la Carte ya da Meyhane Menüsü

Chalet Garden’ın zengin a la carte listesine ek olarak, gecenin ruhuna yakışan özel Meyhane Menüsü sizi bekliyor. Humustan lakerdalı favaya, şakşukadan yaprak sarmaya kadar özenle seçilen mezeler masaya renk katıyor. Ara sıcaklarda çıtır paçanga böreği, içli köfte ve çıtır ciğer iştahı artırıyor. Ana yemekte lokum kıvamında et, tavuk şiş ve Adana kebap pilav, tablac salatası ve süzme yoğurtla buluşuyor. Finalde Türk Tatlı Tabağı, fındıklı prenses tatlısından cevizli un helvasına uzanan tatlı kaçamağını taçlandırıyor.

Bilet ve Rezervasyon Detayları

Etkinlik bileti sadece giriş hakkı sağlıyor; masa garantisi için mutlaka rezervasyon yaptırın. 18 yaş altı konuklar kabul edilmiyor.

Kadehler Hazır, Siz de Hazır mısınız?

Her Perşembe Az Acılı kadehleri havaya kaldırıyor; her yudumda geçmişe, melodilere ve dostluklara selam veriyoruz. Şimdi telefonu elinize alın, yerinizi ayırtın ve hafızalarda iz bırakacak bu samimi akşama katılın. Çünkü bazı geceler bir kere yaşanır, bazı şarkılar bir kere hissedilir. Bu Perşembe, o geccelerden biri.