Özkan Uğur'un adı müzik stüdyosunda yaşatılacak

8 Temmuz 2023 tarihinde aramızdan ayrılan Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) üçlüsünün Özkan'ının anısını yaşatmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bayrampaşa'da bulunan Büyük İstanbul Otogarı'nda oluşturulan müzik stüdyosuna Özkan Uğur'un adını verdi.

Genç müzisyenlerin ücretsiz olarak kendi çalışmalarını kaydedebilecekleri Özkan Uğur Müzik Stüdyosu, İBB Tesisler Bakım Onarım Müdürlüğü tarafından iki katlı olarak planlandı.

Toplam 125 metrekarelik bir alanı kapsayan stüdyo, öncelikle gençlere ve amatör müzisyenlere tahsis edildi. Stüdyo, randevu sistemi ile çalışacak olup, talep eden birey veya grupların çalışma, prova ve ses kayıt işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirmelerine imkan tanıyacak.

Stüdyonun açılış törenine, Özkan Uğur'un eşi Aysun Aslan Uğur, oğlu Alişan Uğur, oyuncu Zafer Algöz, Müzisyen Ayhan Sicimoğlu, oyuncu İzzet Öz ve İBB çalışanları katıldı.

Açılışın ardından stüdyoyu gezen ve genç müzisyenlerin performanslarını dinleyen Aysun Aslan Uğur, duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına engel olamadı.

Uğur, müzisyenleri tebrik ettikten sonra stüdyoda kayıt yapacak olan ilk grup olan "Devir" müzik grubu üyeleriyle tanıştı. Grup, solist Volkan Atasoy, gitarist Tayyar Ahmet, Janberk Özsezer ve baterist Ata Candaş Özgür'den oluşuyordu.

"BİZ İSTİYORUZ Kİ ÖZKAN'IN KEDERİNİ SANATA VE MÜZİĞE DÖNÜŞTÜRELİM"

Eşi Aysun Aslan Uğur, "Her zaman dile getirdiğimiz bir düşüncemiz vardı. Matemi sanata ve müziğe dönüştürmek istiyorduk. Bugün bu düşüncemizin ilk adımını atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelen bu teklif bizi çok memnun etti. Özellikle ücretsiz olması bizim için çok değerli bir detay" şeklinde konuştu.

Oğlu Alişan Uğur ise, "Bugün gerçekten duygusal bir gün geçiriyoruz. Babamızın burada olmasa da ruhu, sanata ve müziğe olan sevgisiyle burada yaşıyor. Bu stüdyonun herkese ücretsiz olması, gerçekten harika bir adım. Umarım burada nice güzel şarkılar kaydedilir ve herkes bu imkândan faydalanır. Teşekkürler İstanbul Büyükşehir Belediyesi" şeklinde konuştu.