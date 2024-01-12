BİFO'nun Büyülü Akşamı: Romantizmin Zaferi

"Romantizmin Işıltısında" Konseri: Finnegan Downie Dear ve Alexandra Conunova'nın Şefliğinde

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), romantizmin büyülü dünyasına açılan bir kapı aralıyor. Bu unutulmaz geceye ev sahipliği yapacak olan konserde, dünyaca ünlü şef Finnegan Downie Dear ve keman virtüözü Alexandra Conunova bir araya geliyor.

Finnegan Downie Dear, Cambridge Üniversitesi ve Kraliyet Müzik Akademisi mezunu olup Mahler Şeflik Yarışması'nda birincilik elde etmiş bir isimdir. Geçtiğimiz sezonlarda Staatskapelle Berlin, Camerata Salzburg ve Gothenburg Senfoni Orkestrası gibi önemli topluluklarla işbirlikleriyle dikkat çekmiştir.

Gecenin solisti ise Joseph Joachim Keman Yarışması'nda birincilik kazanan Alexandra Conunova. Sıcak tonu ve akıcı virtüözitesiyle bilinen Conunova, Prokofyev'in sonatlarını içeren ilk albümüyle büyük beğeni toplamıştır. Paris Orkestrası, Mahler Oda Orkestrası, Suisse Romande ve Rus Ulusal Orkestrası gibi prestijli topluluklarla sahne almış deneyimli bir sanatçıdır. Bu konser, Conunova'nın BİFO ile ilk buluşması olacak.

Romantik müziğin büyüsüne kapılmak için 18 Ocak'ta "Romantizmin Işıltısında" konserini kaçırmayın. Finnegan Downie Dear ve Alexandra Conunova'nın yönetimindeki bu özel gece, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

"Romantizmin Işıltısında" Konser Programı

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Alexandra Conunova'nın muhteşem işbirliğiyle gerçekleşecek olan bu özel konserde, büyük besteci Çaykovski'nin etkileyici eseri Re Majör Keman Konçertosu seslendirilecek. Bu eser, dönemin ruhunu, Çaykovski'nin köklerini ve edebi esintilerini kemanın büyülü dokunuşuyla harmanlayarak eşsiz bir müzikal dil yaratıyor.

Leopold Auer'in Çaykovski'ye yönelik sözleriyle öne çıkan bu konçerto, ilk seslendirilişinde büyük tepkiler almış ve eleştiriye uğramıştır. Ancak günümüzde keman repertuarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Eserde, ana temanın giderek güçlendiği, Çaykovski'ye ait bir kadans içeren giriş bölümü, üflemeli çalgıların kemanla etkileyici bir diyalog kurduğu lirik "Canzonetta" başlıklı ikinci bölüm ve olağanüstü hızda ve ateşli ezgilerle süslü folklorik final bölümü bulunmaktadır.

Bu büyüleyici konser, romantizmin derinliklerine uzanan bir müzikal yolculuğa davet ediyor.

BİFO, konserin heyecan verici açılışını, Ravel'in aslında piyano için bestelenen Le Tombeau de Couperin süitinin etkileyici orkestra düzenlemesiyle gerçekleştirecek. Konserin ikinci yarısında ise Çaykovski'nin en derin ve duygusal eserlerinden biri olan 6. Senfoni, yani "Pathétique Senfoni" ile dinleyicilere unutulmaz bir müzikal deneyim yaşatacak.

Bestecinin ölümünden sadece dokuz gün önce tamamladığı bu senfoni, onun yaşamını en iyi yansıtan eserlerinden biri olarak kabul edilir. Modest Çaykovski'nin açıklamalarına göre, dört bölümlük senfoninin her bir kısmı Çaykovski'nin farklı duygusal durumlarını ifade eder. İlk bölüm, Çaykovski'nin acılar, özlemler ve heyecanlarla dolu yalnız yıllarını yansıtırken, ikinci bölüm, duygusal bir huzurun ve mutluluğun kaybedilmesinin burukluğunu ifade eder. Üçüncü bölüm, müzikçi olarak kazanılan başarının verdiği heyecan ve gururu temsil eder. Son bölüm ise Çaykovski'nin son yıllarındaki yalnızlık, hüzün ve gelecekteki ölüm arzusunu betimler.

Bu özel konser, sanatın gücüyle duyguları derinlemesine hissetmek isteyen müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nı bir kez daha dinleyecek olmanın heyecanı içindeyiz, özellikle romantik dönemin önde gelen bestecilerinden Çaykovski'nin eserlerini iki değerli konuğun katılımıyla dinleyeceğimiz için sabırsızlanıyoruz. "Romantizmin Işıltısında" konseri, 18 Ocak Perşembe günü saat 20.00'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşecek.