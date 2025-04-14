OD Urla’da Gastronominin Zirvesi: Willem Hiele ile Özel Akşam

Michelin yıldızlı şef Willem Hiele, Belçika’dan Türkiye’ye uzanan yaratıcı lezzet yolculuğunda OD Urla ile gastronomi dünyasını heyecanlandıran bir iş birliğine imza atıyor. Bu özel buluşma, Şef Osman Sezener’in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 4 Hands Dinner gecesiyle taçlanıyor. Kuzey Denizi'nin rüzgarını, Urla'nın bereketli toprağıyla aynı tabakta buluşturacak bu etkinlik, gastronomi tutkunları için adeta bir lezzet manifestosu olacak.

Willem Hiele: Doğayla Bütünleşen Bir Mutfak Filozofu

Belçika’nın en sıra dışı şeflerinden Willem Hiele, sadece tabaklarda değil, doğayla kurduğu bütünsel bağda da fark yaratıyor. Kendi adını taşıyan ve Michelin yıldızı ile taçlandırılan restoranı, dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Hiele; Gault&Millau rehberinde 16/20 puan aldı, “50 Best” listesinde 83’üncü, OAD listesinde ise 44’üncü sırada yer aldı. Tüm bu başarılar, onun sadece bir şef değil, aynı zamanda gastronomik bir düşünür olduğunu gösteriyor.

OD Urla’da Ateşin ve Doğanın Gücüyle Hazırlanan Sofralar

OD Urla, doğayla iç içe, sezonsal ürünlerle şekillenen menüsüyle Türkiye’nin en özgün mutfaklarından biri. Şef Osman Sezener liderliğinde, tarımın ve yerelliğin odağında konumlanan bu mekân, uluslararası çapta dikkat çekmeye devam ediyor. Willem Hiele ile yapılacak olan bu özel iş birliği ise, farklı iklimlerin ve mutfak geleneklerinin aynı masada buluşmasını sağlayacak. 4 Hands Dinner konseptiyle gerçekleşecek bu gecce, doğanın iki farklı yorumunu aynı tabakta birleştiriyor.

Sadece Bir Akşam, Ama Ömür Boyu Hatırlanacak

Bu etkinlik sadece bir akşam yemeği değil; doğayla, ateşle ve tutkuyla pişen hikâyelerin birleşimi. Hiele’nin denizden ve rüzgârdan ilham alan stili, Sezener’in Ege coğrafyasını kucaklayan yaklaşımıyla buluştuğunda, ortaya çıkacak menü hem şaşırtıcı hem de unutulmaz olacak. Bu eşsiz gastronomik akşam, yalnızca damaklara değil, ruhlara da dokunacak.