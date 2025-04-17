Coachella 2025’te Müzik Değil Menü Konuşuluyor!

Her yıl Kaliforniya çölünü sanatla buluşturan Coachella Müzik ve Sanat Festivali, bu kez sahne performanslarıyla değil, astronomik yiyecek fiyatlarıyla konuşuluyor. Travis Scott, Lady Gaga ve Green Day gibi dev isimler sahne alırken, sosyal medyada asıl dikkat çeken detay menü fiyatları oldu.

Bir dilim pizzanın 13 dolar, bir bardak limonatanın 17 dolar olması sosyal medya kullanıcılarını isyan ettirdi. TikTok ve Reddit gibi platformlarda paylaşılan videolar, “müzik bahane, soygun şahane” yorumlarını beraberinde getirdi.

102 Dolarlık Menüye Tepki: Soğuk Taco, Şekerli Limonata

TikTok içerik üreticisi Ruth Viveros, iki kişilik menüye toplamda 102 dolar harcadığını açıkladı. Menüde üçerli taco tabakları, nachos ve iki limonata vardı. Ancak yorumlar olumsuzdu. Viveros, soğuk taco’lar ve “şaka gibi” limonatalarla hayal kırıklığını gizleyemedi.

Reddit’te Tetiklenen Fiyat İsyanı

Festivalin ikinci haftası öncesi Reddit’te kamp alanı menülerine dair yeni yorumlar geldi. Katılımcılar, sıcak tavuklu sandviç ve patates kızartması menüsünün 30 dolar olduğunu belirtti. Nate’s Nashville standındaki bu menü bile eleştirileri durduramadı.

Vegan Menü Fiyat Artışını Meşrulaştırır mı?

Festivalin resmi sitesinde vegan ve glütensiz alternatiflerin sunulduğu belirtiliyor. Ancak bu çeşitliliğin, fiyat artışına gerekçe oluşturmadığını düşünen katılımcılar, “sağlıklı beslenme pahalı olmalı mı?” sorusunu gündeme taşıdı.

Sanders’tan Siyaset Sahnesi: “17 Dolarlık Limonata ile Adalet Mi?”

Sahneye çıkan Senatör Bernie Sanders, “Ekonomik adalet için savaşın” çağrısı yaptı. Ancak bazı katılımcılar, bu çıkışın limonata fiyatları ile çeliştiğini dile getirdi. Sosyal medya yorumları, Sanders’ın mesajının ironiye dönüştüğünü gösterdi.

Coachella Tüketim Festivali Mi Oldu?

1999’da sadece bir günlük bir etkinlik olan Coachella, bugün iki hafta sonunda altı günlük dev bir organizasyona dönüştü. Ancak sosyal medyadaki birçok yorum, bu dönüşümün sadece müziği değil toplumsal algıyı da değiştirdiğini savunuyor.

Bazı kullanıcılar, Coachella’nın artık “elitist bir gösteriye” dönüştüğünü belirtti. Genç katılımcıların sırtına binen fiyat yükü, festivalin erişilebilirliğini sorgulatıyor.