Mom’s Club x Cova İstanbul’dan Çocuklara Tatlı Deneyim

Milano’nun zarif pastacılık geleneği şimdi çocukların neşesiyle buluşuyor. Mom’s Club ve Cova İstanbul, 3–6 yaş arası minikler için hem eğlenceli hem de öğretici bir atölye hazırladı. Üstelik kontenjan sınırlı. Bu nedenle yerinizi erkenden ayırmakta fayda var. Çünkü bu atölye, yalnızca kurabiye süslemekten ibaret değil; çocukların duyularını harekete geçiren özel bir deneyim sunuyor.

Duyularla Keşif, Hamurla Oyun

Atölye boyunca çocuklar önce malzemeleri tanıyor. Ardından dokunuyor, kokluyor ve keşfediyor. Böylece mutfağın büyülü dünyasını oyunla öğreniyorlar. Sonrasında hamurla vakit geçiriyor, şekiller veriyor ve hayal güçlerini özgür bırakıyorlar. Bu süreçte hem el becerileri gelişiyor hem de yaratıcılıkları güç kazanıyor.

Daha sonra Cova İstanbul şefi eşliğinde imza kurabiyelerini süslüyorlar. Renkli şekerlemeler, çikolatalar ve minik dokunuşlarla her çocuk kendi tasarımını ortaya çıkarıyor. Üstelik ortaya çıkan sonuç kadar süreç de büyük bir keyif sunuyor.

Milano Zarafeti, Çocuk Neşesi

1817’den bu yana pastacılık geleneğini sürdüren Cova Milano, şimdi İstanbul’daki seçkin adresi Cova İstanbul ile minik şefleri ağırlıyor. Bu özel buluşma, hem markanın imza lezzetlerini hem de çocukların enerjisini aynı masada bir araya getiriyor.

Özetle bu etkinlik, çocukların üretmenin mutluluğunu tattığı, paylaşmayı öğrendiği ve eğlenirken geliştiği tatlı bir deneyim sunuyor.

Tarih: 4 Mart

Saat: 16:30

Detaylı bilgi ve rezervasyon: 0542 896 68 40