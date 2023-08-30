Miniklerin dünyasına yolculuk: Yaratıcı Çocuk Festivali'ni kaçırmayın!

Tarih: 2 Eylül 11.00 – 17.35 / 3 Eylül 11.00 – 17.55

Cumhuriyetimizin 100. yılına özel 100 nitelikli etkinlikle çocuk ve aileleriyle buluşacak festival; 2-3 Eylül’de Küçükçiftlik Park’ta kapılarını açacak. Festival, dev alanlarda binlerce çocuğu; yaratıcı sanat atölyeleri, enerji farkındalığı, ekoloji, tasarım, bilim ve ileri dönüşüm gibi çok önemli atölyelerle buluşturarak farkını ortaya koyacak.

Yaratıcı Çocuk Festivali Gösteri Sahnesi’nde gerçekleştirilecek; 30’un üzerinde konser ve eğlenceli şovlarla aileler; göz göze, diz dize beraberce eğlenmenin tadına varacaklar. Yazar Şermin Yaşar ve Sunay Akın’ın ‘Hoş geldiniz’ diyerek başlayacağı Yaratıcı Çocuk Festivali sahne programı Yeni Türkü, Ezo Sunal, Evrencan Gündüz, Safiye ve Emrehan konserleri, tiyatro oyunları, pandomim sanatçıları, jonglörler, sihirbazlar, balon şovlarla 0-99 yaş herkese hitap edecek. Festival; yüz boyama köşeleri, balon katlama sanatçıları, Yaratıcılık Korteji ve önemli markaların stant etkinlikleriyle benzersiz bir deneyim sunmaya hazırlanan Yaratıcı Çocuk Festivali’ne bekleniyorsunuz...