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Merakla beklenen açıkhavada sinema keyfi Swissôtel The Bosphours'ta başlıyor

Mısırlar patlıyor, açık havadan İstanbul’a Popcorn kokusu yayılıyor!

Merakla beklenen açıkhavada sinema keyfi Swissôtel The Bosphours'ta başlıyor
TRENDS & BRANDS
Yayın Tarihi : 25-05-2024 16:07

Şehrin en beklenen ve en iyi etkinliklerinden biri olan “Açık Havada Popcorn Kokusu Var” havaların ısınmasıyla birlikte geri dönüyor.

Maximiles Black sponsorluğunda Swissôtel The Bosphorus içerisinde yer alan Sultanpark’ta 27 Mayıs Pazartesi günü başlayacak olan “Açık Havada Popcorn Kokusu Var” etkinliğinde farklı film zevklerine hitap eden, geçmişten günümüze ses getiren, Oscar ödüllü filmler yaz boyunca gösterime sunuluyor.

27 Mayıs Pazartesi günü ilk gösterime başlayacak olan açık hava sinemasında yaz boyunca çeşitli tarihlerde pazartesi günleri 21:00’da patlamış mısır ve içecek eşliğinde filmin keyfi çıkıyor. 

Swissôtel’in seçkisiyle açık hava sinemasında filmler hazır, patlamış mısırın kokusu İstanbul’a yayılmaya başladı bile, e peki sen neredesin?
 

Swissôtel Açık Hava Sineması Takvimi

BOHEMIAN RAPSODI

27 MAYIS PAZARTESİ

PARAZİT

11 HAZİRAN SALI 

THE GREAT GATSBY

24 HAZİRAN PAZARTESİ

CASABLANCA

8 TEMMUZ PAZARTESİ

WHIPLASH

22 TEMMUZ PAZARTESİ

LA LA LAND

29 TEMMUZ PAZARTESİ

BALİNA

5 AĞUSTOS PAZARTESİ

THE MENU

12 AĞUSTOS PAZARTESİ
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