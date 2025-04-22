Lucca Beach Bodrum Geri Dönüyor: Yazın Ruhu Haziran’da Başlıyor

İstanbul’un ikonik mekanı Lucca, 2025 yazı için geri sayıma başladı. Lucca Beach Bodrum, haziran başında kapılarını açarak yaz sezonunun nabzını Cennet Koyu’nda tutacak. Deniz, güneş ve müziğin buluştuğu bu benzersiz deneyim, şimdiden büyük bir heyecan yaratıyor.

Mandarin Oriental ve Cennet Koyu: Eşsiz Bir Konum

Lucca Beach, Türk Rivierası'nın göz bebeği Cennet Koyu’nda, lüks otel zinciri Mandarin Oriental Bodrum içinde konumlanıyor. Doğal güzelliklerle çevrili bu eşsiz lokasyon, sadece bir beach club değil; aynı zamanda bir yaşam tarzı destinasyonu sunuyor.

Yazın Ritmini Burada Hissedin

Günün ilk ışıklarıyla başlayıp gün batımına kadar süren ritüeller...

Göz alıcı deniz manzarası, iyi müzik ve özenle hazırlanmış yaz menüsü ile tamamlanıyor. Lucca Beach Bodrum, sadece bir plaj deneyimi değil; aynı zamanda ruhu dinlendiren bir yaz yolculuğu vadediyor.

Kokteyller, DJ performansları, özel lezzetler ve tasarım detaylarıyla dolu bu mekan, eğlence ile zarafetin mükemmel birleşimini sunuyor.

Yaza Hazırlan, Tarihi Kaydet

“It’s that familiar feeling...”

Güneş tam vurduğunda, müzik yükseldiğinde, Lucca Beach yeniden canlanıyor. Haziran başında açılacak sezonda yerinizi şimdiden ayırtın. Bu yaz unutulmaz anılar Lucca Beach Bodrum’da yazılacak.