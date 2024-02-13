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Karaca, Cumhuriyet Yüzyılı koleksiyonu ile Good Design ödülünü aldı!

Sofra, mutfak, küçük ev aletleri, ev tekstili ve dekorasyon gibi geniş ürün yelpazesiyle sektörde fark yaratan Karaca, Chicago Athenaeum Müzesi tarafından düzenlenen Good Design Ödülleri’nde, tasarım ürünüyle, ödüle layık görüldü. Karaca, 4 farklı tasarım ürünün 3’ünü, ülkemizin tarihine tanıklık eden sofralardan ilhamla hazırladığı Cumhuriyet Yüzyılı koleksiyonu ile aldı.

Karaca, Cumhuriyet Yüzyılı koleksiyonu ile Good Design ödülünü aldı!
TRENDS & BRANDS
Yayın Tarihi : 13-02-2024 16:36

Cumhuriyetin değerlerini ve kültürel mirasını “Cumhuriyet Yüzyılı Koleksiyonu” ile sofralara taşıyan Karaca, dünyanın en köklü ve prestijli tasarım yarışmaları arasında bulunan Good Design Ödülleri’nde aldığı 4 tasarım ödülüyle, uluslararası arenada başarılarını sürdürmeye devam ediyor. 

Dünyanın en tanınmış tasarım ödüllerinden biri olan ve 1950 yılından beri başarılı ürünleri ödüllendirmeye devam eden “Good Design”; Karaca’nın Cumhuriyetin 100. yılında ülkemizin tarihine tanıklık eden sofralardan ilhamla hazırladığı Cumhuriyet Yüzyılı Koleksiyonu’ndan 3 farklı takım ile Good Design Ödülü aldı. Bu yıl, Chicago Athenaeum Müzesi tarafından 73.'sü düzenlenen, tasarım dünyasının en prestijli ödüllerinden Good Design Awards’ta Karaca, “Cumhur 2 Kişilik Espresso Fincan Takımı”, “Egemen 2 Kişilik Kahve Fincan Takımı” ve “100. Yıl 30 Parça 6 Kişilik Porselen Yemek Takımı” ile ödüle layık görüldü. Karacaseverler tarafından cumhuriyet değerlerini taşıyan markalar arasında gösterilen Karaca, bu ödülle bir kez daha 100. Yıl coşkusunu yaşattı. 

Cumhuriyetin özünü marka değerlerinde taşıyan Karaca, Gazi Mustafa Kemal’in sofra alışkanlıklarından ve o dönemki ürünlerden ilham aldığı Cumhuriyet Koleksiyonunu 2 yıllık bir araştırma sürecinin sonunda hazırladı. Atatürk’ün hayatı, duruşu, dünyaya bakış açısından yola çıkarak “Cumhuriyet Sofralarını” sahiplenen Karaca, toplumun her kesiminden insanların aynı sofrada eşit olduğu bu önemli kültür mirasını bu ödülle taçlandırmış oldu. 

 

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