İngiltere'de Vahşi Balıkçılık İçin Gidilecek 10 Nefes Kesen Yer

İngiltere’de doğayla iç içe, huzur dolu bir balıkçılık deneyimi mi arıyorsunuz? Üstelik bazıları tamamen ücretsiz! İşte kırsal manzaraları, berrak nehirleri ve balıkla dolu gölleriyle öne çıkan 10 etkileyici vahşi balıkçılık noktası.

Ücretsiz Balıkçılık: River Itchen – Winchester, Hampshire

Ünlü River Itchen, bir asır önce fly-fishing tekniğini başlatan Frederic Halford'un balık tuttuğu nehir. Wharf Mill ile City Mill arasındaki kısımda grayling bolluğu yaşanıyor. Özellikle mayıs sineği sezonu olan Mayıs sonu ile Haziran başı arası, alabalık için ideal zaman.

Şehir Ortasında Doğa: River Frome – Stroud, Gloucestershire

Endüstriyel geçmişinden arınan Frome Nehri, artık kahverengi alabalık ve grayling için verimli. Ağaçların arasında, kısa ama etkili oltalarla şehir içinde doğa kaçamağı yapabilirsiniz.

Nehir Serinliği: River Severn – Llanidloes, Galler

Llanidloes kasabasının kuzeyindeki bu özel nehir kıvrımı, sıcak yaz akşamlarında serinlik arayan balıkçılara ücretsiz balık tutma imkânı sunuyor. Alabalık ve grayling açısından zengin bir alan.

Denizle Buluşan Kaya: Rottingdean Cliffs – East Sussex

Deniz kayağıyla balıkçılık için ideal bir yer. Levrek, uskumru, palamut gibi türler burada oldukça yaygın. Dikkat: Dalgalar yüksekse bekleyin, ama havanın durgunlaştığı an suya açılın.

Sörf ve Balık: Polzeath Beach – Cornwall

Bu geniş plaj, sadece sörfçülerin değil, deniz balıkçılarının da gözdesi. Özellikle levrek ve palamut avı için oldukça uygun. Deniz kayağı olanlar için mükemmel bir başlangıç noktası.

İskoçya'nın Gözdesi: Loch Ken – Dumfries & Galloway

Tarihi 72 kiloluk turna balığı yakalamasıyla meşhur. Bugün ise alabalık, tatlı su levreği ve sazan burada bolca bulunur. Kampçılar için de uygun fiyatlı konaklama seçenekleri var.

Kampçılara Özel: Loch Awe – Argyll

Mayıs sineği sezonu burayı hareketlendiriyor. Göl kenarındaki ahşap kamp kabinleriyle sabah yatağınızdan çıkmadan oltanızı atabilirsiniz. Balık açısından oldukça verimli bir bölge.

Geleneksel Tat: Old River Nene – Cambridgeshire

Sazan, kadife balığı, turna gibi türleri yakalamak için birebir. Akıntının yavaşlığı, hem yeni başlayanlara hem de kano ile balık avı yapmak isteyenlere uygun.

Sahil Huzuru: Monkstone Beach – Pembrokeshire

Levreğe meraklıysanız, taze yengeç veya kum balığı yemleriyle Monkstone sahilinde şansınızı deneyin. Yakındaki çiftlik kamp alanında doğa ile iç içe bir gece geçirebilirsiniz.

Dağlar Arasında Balık: Buttermere – Cumbria

Syke Farm Kamp Alanı sayesinde iki farklı göle erişim mümkün. Char, turna, alabalık ve tatlı su levreği avı için mükemmel. Göl kenarında gün batımında oltanızı atmak unutulmaz bir deneyim sunar.