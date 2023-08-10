İnce düşünülmüş zevkler için hayallerin ötesinde geçiren: Başka Ol

Rez: 0552 903 79 84

Antalya’nın en popüler ve iddialı şehir oteli Akra Hotel bünyesinin bir parçası olan Başka Ol; Akra V Hotel’in hemen girişinde yer alıyor. Otel müşterileri haricinde, dışarda konuklarını da ağırlayan Başka Ol; misafirlerine sunduğu harika yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor.

Sayfalar arasında kaybolacaksınız!

Başka Ol’un kapısından girdiğiniz anda sizi kitap kokusuyla büyüleyen dev bir kütüphane karşılıyor. Yerden tavana kadar uzanan bu keyif dolu kütüphanede, saatlerinizi harcayabilir ve zamanın nasıl geçtiğini anlamayabilirsiniz. Dilerseniz buradan satın aldığını kitapları incelemek ve okumak için de keyifli okuma köşeleri de mevcut. Aynı zamanda bu büyüleyici kütüphanenin içinde çalışma alanı da yaratılmış. Bilgisayarınızla, kağıdınızla kaleminizle burada tüm işlerinizi konfor içinde halledebilirsiniz.

Muhteşem tasarımlar bir arada!

Başka Ol’un kütüphanesinden biraz ilerledikten sonra karşınıza harika bir mağaza konsepti çıkıyor. Bu bölümde birbirinden harika ve ilgi çekici bir çok tasarım ürününün satışı yapılıyor. Genç tasarımcıları da, ünlü markaları da bulabilirsiniz.

Müzik, kitap ve çocuk!

Başka Ol’un alt katında ise harika klasikleri bulabileceğiniz müzik alanı; her yaştan çocuk için birbirinden özenli kitaplar, oyuncaklar ve hobi malzemeleri satılıyor.

İyi hisler ve bisikletler sizi her yere götürür!

Başka Ol’un en dikkat çekici özelliği ise mekanın içinde bir bisiklet alanı bulunması! Bu alanda bisiklet satışının yapılmasının yanı sıra bisikletinizi tamir edebilir, bakımını da yapabilirsiniz.

Hayatın kendisi ol: Başka Ol



Özenle yoğurulan hamurun hayat verdiği sıcacık lezzetler, fırından çıkan tatlıların davetkar kokusu ve taze demlenen kahvenin enerjisiyle burası BAŞKA bir yer.