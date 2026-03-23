Happy Hour’ın En Şık Hali ROKA’da

İstanbul’un akşam ritmi artık biraz daha erken başlıyor. ROKA İstanbul, yeni başlattığı Happy Hour konseptiyle şehrin sosyal hayatına taze bir enerji katıyor. Üstelik bu deneyim sadece bir içki molası değil; lezzet, müzik ve atmosferin kusursuz dengesiyle kurgulanan özel bir buluşma sunuyor.

Şehrin En Keyifli Saatleri ROKA’da

Her gün 17:30 ile 22:00 arasında gerçekleşen Happy Hour, günün en doğru zamanını yakalıyor. İş çıkışı bir nefes almak, arkadaşlarla buluşmak ya da akşamın temposuna şık bir giriş yapmak isteyenler için ideal bir zaman dilimi sunuyor.

Bu saatlerde seçili kokteyller ve bar bites menüsü devreye giriyor. Böylece hem hafif hem de karakterli lezzetler, içeceklerle uyum içinde masaya geliyor. ROKA’nın imza dokunuşu ise her detayda kendini hissettiriyor.

Robata Ateşinden Gelen İmza Lezzetler

ROKA’nın kalbinde, Japon mutfağının en etkileyici tekniklerinden biri yer alıyor: Robata ızgarası. Bu geleneksel yöntem, sadece bir pişirme tekniği değil; aynı zamanda bir paylaşım kültürünü temsil ediyor.

Menüde yer alan her tabak, bu ateşin karakterini taşıyor. Susamlı miso ile hazırlanan patlıcan salatası, zencefilli Japon mantısı ve özel soslarla sunulan et seçenekleri, bu deneyimi farklı bir seviyeye taşıyor. Üstelik tüm bu lezzetler, Happy Hour saatlerinde daha ulaşılabilir bir formatta sunuluyor.

Boğaz Manzarası ve ROKA Enerjisi

ROKA İstanbul’un en güçlü taraflarından biri de atmosferi. Galataport’un en özel noktalarından birinde konumlanan mekan, kesintisiz Boğaz manzarası ile akşamı bambaşka bir seviyeye taşıyor.

İç mekanda ise Japon estetiği ve modern tasarım kusursuz bir denge kuruyor. Doğal dokular, sıcak tonlar ve açık mutfak deneyimi, mekana yaşayan bir dinamizm katıyor. Ayrıca özellikle hafta sonlarına yaklaşırken DJ performansları, bu enerjiyi daha da yükseltiyor.

Akşam Planlarının Yeni Adresi

Eğer günün yorgunluğunu stil sahibi bir atmosferde atmak istiyorsanız, ROKA Happy Hour tam size göre. Çünkü burada sadece bir şeyler içmezsiniz; aynı zamanda şehrin en iyi enerilerinden birini deneyimlersiniz.

Arkadaşlarınızı toplayın, barda yerinizi alın ve akşamın akışına kendinizi bırakın. Çünkü bazı akşamlar planlanmaz, yaşanır.