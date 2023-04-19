Günay'da Bayram eğlencesine hazırlanın!

Türkiye eğlence dünyasının kalbinin attığı kült mekan Günay Restaurant; Bayram coşkusunu kendine has eğlencesiyle ikiye katlıyor. Her anıyla çok özenilmiş anlar sunan, Türkiye'nin en başarılı seslerini sahnesine ağırlayan Günay; Bayram boyunca da eğlence ve müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

Günay İstanbul'da; 21 Nisan Cuma, Bayram'ın ilk günü sahnede müzik dünyasının İmparator'u güçlü ses İbrahim Tatlıses olacak! Bayram'ın 2. günü 22 Nisan Cumartesi ise güçlü sesiyle dinleyenleri hayran bırakan, yeni neslin en etkileyici sanatçısı Sıla, Günay sahnesinde olacak.

Günay Ankara'da ise 22 Nisan Cumartesi günü, Bayram özel programıyla Mahsun Kırmızıgül sahnede olacak.