Gastronomide Eşit Fırsatlar: BigChefs Akademi İlk Mezunlarını Verdi

BigChefs, yalnızca sofralara değil, sektöre de değer katmaya devam ediyor. Türkiye’nin lider full servis restoran zinciri olmasının yanı sıra, gastronomi alanında eğitim vizyonuyla da dikkat çeken marka; kurduğu Academy BigChefs ile ilk mezunlarını gururla sektöre kazandırdı.

Yeme içme sektöründe 18 yıllık deneyim ve kaliteyle hayata geçen bu akademi, mutfak sanatlarında kariyer yapmak isteyen gençler için yepyeni bir kapı aralıyor. Üstelik bu kapı, sadece yeteneklilere değil, fırsat eşitliğine inanan herkese açık.

Eğitimde Fırsat Eşitliği ve Sürdürülebilir Büyüme

Academy BigChefs, eğitimde yalnızca teknik beceriler kazandırmakla kalmıyor; aynı zamanda yaratıcılık, inovasyon ve operasyonel yetkinlikleri ön plana çıkarıyor. Bu vizyoner yaklaşım sayesinde, mutfağın farklı alanlarında görev alabilecek donanımlı profesyoneller yetişiyor.

Bünyesinde yer alan NumNum, NumNum Streetfood, Buselik ve Kaicy markalarıyla Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da geniş bir ağa sahip olan BigChefs, bu güçten aldığı ilhamla Academy BigChefs’i güçlü bir temele oturttu.

Gençlere Destek: Kamu ve Özel Sektör El Ele

Program, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Enstitü İstanbul İSMEK (Eİİ) ve Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO) iş birliğiyle yürütüldü. Eğitim sürecine katılmak isteyen adaylar önce BİO ve Eİİ tarafından seçildi, ardından Academy BigChefs tarafından yapılan mülakatla programa kabul edildi.

Başarılı olan katılımcılar, eğitimlerini 16 Nisan – 18 Haziran tarihleri arasında tamamladı. Süreç sonunda, mezunlar doğrudan BigChefs şubelerinde yardımcı şef (commis) pozisyonunda iş başı yaptı. Bu geçiş süreci, İŞKUR’un NİYEP programı kapsamında teşvikle desteklendi.

Güçlü İş Ortaklarıyla Güçlü Bir Eğitim

Programın arkasında sadece bir restoran zinciri değil, aynı zamanda sektöre yön veren pek çok önemli marka bulunuyor. Unilever, Paşabahçe, İnoksan, White Uniform, Robot Coupe, Rama Krema, Lipton, Pınar, Omake, Bonna, Unox, Kapp, Cambro gibi birçok güçlü marka, eğitim sürecine malzeme ve teknik bilgi desteği sundu.

Bu destekler, öğrencilere yalnızca teori değil, doğrudan uygulama alanında da önemli deneyimler kazandırdı.

Yeni Dönem Yakında Başlıyor

19 Haziran itibarıyla mezunlar mutfaklardaki görevlerine başlıyor. Fakat bu daha sadece bir başlangıç. Academy BigChefs, yıl boyunca yeni eğitim dönemleri açarak, bu modeli sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Yeni başvuru tarihleri, her dönem öncesi Enstitü İstanbul İSMEK ve BİO kanallarından duyurulacak. Mutfak hayali kuran her genç, bu çağrıya kulak vererek profesyonel dünyaya adım atabilir.