Feriye'nin eşsiz ambiyansında, Boğaz'da Nefes ve Ses Yolculuğu!

Feriye İstanbul'un eşsiz ambiyansında, kendinizi bulmaya; bedeninizle karşılaşmaya hazır olun. Boğaz'ın ikonik simgelerini manzarasında bir araya getiren Feriye; 100 yılı aşkın süredir İstanbul'un tam kalbinde konumlanıyor. Merkezi konumu, karadan ve denizden ulaşım imkanı, yeşil alanı ve deniz gören havadar salonlara sahip olan Feriye; 1995 yılında Kabataş Eğitim Vakfı tarafından restore edildikten sonra Feriye Lokantası olarak hizmete açıldı. İstanbul lezzetlerinin ziyaretçilerle buluşturulduğu lokantanın yanı sıra, şimdilerde bünyesinde bulundurduğu Cream & Sugar ve SeaSalt markaları, kiralanabilir etkinlik mekanları ve etkileşimli alanlarıyla birlikte bir sosyalleşme alanı olarak varlığını sürdürüyor.

Yenilenen büyülü dünyasında Boğaz'a karşı yeni lezzetler keşfetmek, eğlenmek, iyi hissetmek ve ilham almak için...

Biz #FERİYE’deyiz; ya siz?

Boğaz'da Nefes ve Ses Yolculuğu

30 Eylül Cumartesi / 10:00 - 13:00

Boğaz’da nefes ve ses yolculuğuna hazır mısınız?

Buket Harıkçı ile gerçekleştirilecek Somatik Hareket ve Nefes Atölyesi'nin ardından Kaan Hantal eşliğinde Ses Meditasyonu & Handpan Dinletisi ile Boğaz’ın büyülü dünyasında keşfe çıkacaksınız.

Bu çalışma metodu; teknik ile nefes alış verişimizde omurganın enerji akışını düzenler. Otopilotta devam eden tepkimelere, çeşitli müdahalelerle yeni bir yön kazandırarak sinir ağında derin bir çalışma başlatır. Kas kasılmaları aracılığıyla beden algısı üzerinde yeni başlangıçlar yaratır. Nefesin tüm vücuda doğru telkinlerle iletilmesi ve bu enerji akışının yarattığı derinlik daha farkındalıkla düşünce ve duygu durum kontrolü sağlar.

Ses Meditasyonu & Handpan Dinletisi

Eğitmen: Kaan Hantal

Süre: 1,5 Saat



Ses Yolculuğu, bir kişinin fiziksel, duygusal ve ruhsal esenliğini iyileştirmek için ses titreşimlerini kullanan alternatif bir şifa yöntemidir. Tibet kaseleri, gonglar, diyapazonlar ve kristal kaseler gibi çeşitli enstrümanlarla yapılabilir. İnsanlar da dahil olmak üzere evrendeki her şeyin bir titreşim halinde olduğu ilkesine dayanır. Sağlıklı olduğumuzda uyumlu bir denge halindeyizdir ve hasta olduğumuzda dengemiz bozulur. Ses meditasyonu, vücudumuzun hücreleri ve dokuları ile rezonansa girmek için belirli frekansları ve titreşimleri kullanarak bu dengeyi yeniden sağlamayı, iyileşmeyi ve rahatlamayı teşvik etmeyi amaçlar.



Bu atölyede yüzlerce senedir frekansların yoğun ve etkili titreşimleriyle şifalanmada kullanılan Tibet kaseleri, kristaller, gong ve çeşitli şamanik enstrümanlarla tasarlanan ses yolculuğunu deneyimleyeceğiz. Ses meditasyonunun hemen ardından sizleri hang drum olarak da bilinen melodik perküsyon enstrümanı handpan’in büyülü sesleriyle bir dinleti bekliyor olacak. ️

Bilet satın al: feriye.com

Yanınızda yoga matı ve göz bandınızı getirmeyi sakın unutmayın! :)