Eylül 2024 Ankara Etkinlik Rehberi

Başkent Ankara, Eylül 2024’te kültür-sanat dolu bir takvim sunuyor. Eylül ayında, tiyatrodan sanat sergilerine, operadan konserlere kadar pek çok etkinlik Ankara’nın çeşitli mekanlarında sizleri bekliyor.

Ankara’nın kültürel zenginliğini artıran bu etkinlikler arasında, şehirdeki sanatseverler için heyecan verici programlar yer alıyor. Eğer “Ne yapsak?” diye düşünüyorsanız, Eylül ayında Ankara’da gerçekleşecek bu etkinliklere göz atarak dolu dolu bir ay geçirebilirsiniz.

Eylül 2024’te Ankara’da Görülmesi Gereken Etkinlikler:





Ankara Eylül Ayı Konserleri

An Epic Symphony & Hayko Cepkin

Events Across Turkey’in bir kült haline gelen uluslararası ödüllü projesi An Epic Symphony, Türkçe rock müziğin en önemli isimlerinden Hayko Cepkin’i Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde yeniden ağırlıyor.

Yer: CerModern

Tarih: 4 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Anadolu Rock Gecesi w/ Neden Olmasın?

Anadolu Rock Gecesi “Neden Olmasın?” ve Hiphop & R&B Night “Magat,” IF Performance Hall’de sizi bekliyor. İki farklı müzik türüyle dolu gecede, rock ritimlerinden hiphop ve R&B’ye uzanan bir müzik yolculuğuna çıkın!

Yer: IF Performance Hall

Tarih: 4 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

An Epic Symphony & Sibel Can – Hüsnü Şenlendirici

İstanbul Night Flight 10. sezonunda, Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından Sibel Can’ı ağırlıyor. Tuluğ Tırpan yönetimindeki Night Flight Symphony Orchestra & Choir ile ilk kez sahne alacak Sibel Can ile müzikseverleri görkemli bir gece bekliyor.

Yer: Ankara Oran Açıkhava Sahnesi

Tarih: 5 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Passo

An Epic Symphony & Gökhan Türkmen

Romantik şarkılarıyla Türkçe popun en sevilen isimlerinden Gökhan Türkmen, An Epic Symphony projesiyle Özgür Sevinç yönetimindeki “Night Flight Symphony Orchestra & Choir” eşliğinde dinleyicilerin karşısına çıkıyor.

Yer: Oran Açık Hava Sahnesi

Tarih: 6 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Therion

İsveçli senfonik metal grubu Therion, “Leviathan III” albümünün turnesi kapsamında 6 Eylül’de Ankaralı hayranlarıyla buluşuyor. Geniş bir koro ve etkileyici sahne şovlarıyla metal müziği senfonik ve operatik öğelerle harmanlayacak olan Therion, “Rise of Sodom and Gomorrah” ve “To Mega Therion” gibi kült şarkılarını unutulmaz bir performansla seslendirecek.

Yer: Milyon Performance Hall Ankara

Tarih: 6 Eylül 2024, 20:00

Bilet: Biletix

WatchOut

Ankara’nın sevilen grubu WatchOut, 6 Eylül Cuma günü JW Marriott Ankara’da sahne alıyor! Funky tarzları ve popüler cover parçalarıyla tanınan grup, Real Colors: Red, White & Green Nights etkinliğinde izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. Dans etmek, sosyalleşmek ve bu enerjik geceyi doyasıya yaşamak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat!

Yer: JW Marriott Hotel Ankara

Tarih: 6 Eylül 2024, 20:00

Bilet: Biletix

The Last Supper – Marilyn Monroe

EV.ankara’nın yenilikçi konsepti The Last Supper, sizi ünlü isimlerin ölmeden önce son yediklerini deneyimlemeye davet ediyor. Bu özel etkinliğin ilk konuğu, 1940’ların popüler kültür ikonu Marilyn Monroe. Marilyn’in hayatının son anlarına tanıklık eden bu menüyü tadarken, onun en sevilen şarkılarını dinleyebilirsiniz. Mutsuzlukla baş etmesini bilen bu efsanevi yıldızın, son yemeğini öğrenip tatma fırsatını kaçırmayın!

Yer: Elit Palas Otel

Tarih: 6 Eylül 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Sertab Erener

Türkiye’nin en güçlü vokallerinden ve en önemli pop müzik sanatçılarından Sertab Erener, en sevilen şarkılarıyla Ankara’da. Büyüleyici sesi ve romantik şarkılarıyla bu müzik dolu geceyi kaçırmayın!

Yer: CerModern

Tarih: 7 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Simge

Yayınladığı hit şarkılarla Türkçe pop müziğin en popüler isimlerinden Simge, yaz konserleri kapsamında Ankara’da! En sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla bu eğlenceli akşamı kaçırmayın!

Yer: Atakule – Teras Çim Alan

Tarih: 7 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Emre Aydın

Türk rock müziğinin güçlü sesi Emre Aydın, hit şarkıları ve duygusal performansıyla sahnede. Afili Yalnızlık ve Kağıt Evler albümlerinden sevilen parçalarla dolu bu unutulmaz konser, müzikseverlere eşsiz bir deneyim sunacak.

Yer: Oran Açık Hava Sahnesi

Tarih: 12 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Candan Erçetin

Türk müziğinin güçlü sesi Candan Erçetin, etkileyici sahne performansıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Kendine özgü yorumları ve duygu dolu şarkılarıyla sahnede büyüleyici bir atmosfer yaratacak olan Erçetin, hem eski hem de yeni hitleriyle müzikseverlere dolu dolu bir konser sunacak.

Yer: Ankara Atılım Üniversite

Tarih: 13 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Mobilet

An Epic Symphony & Mustafa Sandal

Türkçe pop müziğin en önemli isimlerinden Mustafa Sandal, “An Epic Symphony” konserleri için Night Flight Symphony Orchestra & Choir ile Oran Açıkhava Sahnesi’nde dinleyicilerle buluşacak. 90’ların en sevilen isimleriyle zamanda yolculuğun en güzel haline hazır olun!

Yer: Oran Açıkhava Sahnesi

Tarih: 14 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Yaşar

Türk pop müziğinin sevilen ismi Yaşar, unutulmaz şarkılarıyla sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Duygu yüklü baladları ve enerjik performansıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Bu özel konseri kaçırmayın!

Yer: Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro

Tarih: 14 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Gökhan Özen

Gökhan Özen, güçlü sesi ve enerjik sahne performansıyla müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Kendine özgü tarzıyla milyonların kalbini kazanan sanatçı, konserinde dinleyicilerini duygusal ve eğlenceli bir müzik yolculuğuna çıkaracak. Bu özel geceyi kaçırmayın!

Yer: Oran Açıkhava Sahnesi

Tarih: 15 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Melek Mosso

Ülkemizin sevilen vokallerinden Melek Mosso, Ankara seyircisiyle buluşuyor. Mosso’nun güçlü ve etkileyici sesi eşliğinde, en sevilen şarkılarını dinleyeceğiniz bu büyülü geceyi kaçırmayın!

Yer: Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro

Tarih: 19 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Cem Özkan

Müzik kariyerine 1987 yılında başlayan ve Rebel Moves ile tanınan Cem Özkan, yılların birikimiyle sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. 2006’da çıkardığı “Kendimce” albümünden bu yana dizi müzikleri ve “Parantezli Şarkılar” albümüyle geniş kitlelere ulaşan Cem Özkan, müziğini sahnede canlı olarak deneyimlemek isteyenler için unutulmaz bir konser vermeye hazırlanıyor.

Yer: IF Tepe Prime Ankara

Tarih: 19 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Ankara Açık Hava Kulübü 1: Büyük Ev Ablukada

Alternatif müziğin güçlü temsilcisi Büyük Ev Ablukada, 20 Eylül Cuma günü ODTÜ Vişnelik Çim Amfi’de sahne alıyor. Enerjik sahne performansları ve özgün tarzlarıyla tanınan grup, Ankara’nın ilk Açık Hava Kulübü’nde dinleyicilerini bambaşka bir evrene taşıyacak!

Yer: ODTÜ MD Vişnelik Çim Amfi

Tarih: 20 Eylül 2024, 17:00

Bilet: Biletix

Athena

Türk rock müziğinin efsane grubu Athena, enerjisi yüksek sahne performansıyla hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Athena, sevilen şarkıları ve unutulmaz hitleriyle dinleyicilere coşku dolu bir gece yaşatacak.

Yer: Ankara CerModern

Tarih: 20 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Leman Sam

Türk müziğinin eşsiz sesi Leman Sam, büyüleyici yorumlarıyla sahnede unutulmaz bir geceye imza atacak. Zamansız şarkılarıyla dinleyicilerini derinden etkileyecek olan sanatçı, müziğin en saf haliyle ruhlara dokunacak. Bu özel geceyi kaçırmayın!

Yer: Oran Açık Hava Sahnesi

Tarih: 20 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Musa Göçmen

Musa Göçmen, Sezon Açılış Konseri ile Senfoni Orkestrası’nı tekrar sahneye taşıyor. Konser, Musa Göçmen’in enerjik ve yaratıcı yönetiminde, klasik müziğin eşsiz eserleriyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. Senfoni Orkestrası’nın güçlü performansı, müzikseverleri büyüleyecek ve yeni sezonun coşkusunu hissettirecek. Bu özel akşamı kaçırmayın!

Yer: Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Konser Salonu

Tarih: 20 Eylül 2024, 20:30

Bilet: Passo

Hande Yener

2000’lerin başından itibaren pop listelerinde üst sıralara yükselen şarkılarıyla Türk pop müziğin en popüler ve en sevilen isimlerinden Hande Yener, en sevilen şarkılarını Ankaralı hayranlarıyla seslendirecek.

Yer: Oran Açık Hava Sahnesi

Tarih: 21 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Mert Demir

Sahne performansları, retro şovmenliği ve pop, bedroom pop, R&B ve arabesk gibi çeşitli müzik tarzlarında performanslarıyla son dönemin en çok dikkat çeken isimlerinden Mert Demir, en sevilen şarkılarını Ankaralı müzikseverlerle seslendirecek.

Yer: Ankara CerModern

Tarih: 22 Eylül 2024, 21:30

Bilet: Biletix

Nazan Öncel

Türk pop müziğinin ikonik ismi Nazan Öncel, enerjik sahne performansı ve hit şarkılarıyla müzikseverlerle buluşuyor. Yıllardır sesi ve şarkılarıyla hafızalara kazınan Öncel, bu konserde sevilen parçalarını ve taptaze eserlerini dinleyicileriyle paylaşacak.

Yer: Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro

Tarih: 22 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Gipsy Kings by Andre Reyes

Kurucu üyelerden “El Maestro” Tonino Baliardo liderliğinde, Latin müziğinin efsanevi temsilcilerinden Grammy Ödüllü Gipsy Kings, sevilen Latin ezgileriyle Ankara’da unutulmaz bir gece yaşatacak. Bu müzik dolu gecenin bir parçası olmaya davetlisiniz!

Yer: Bilkent Odeon

Tarih: 23 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Buika

Grammy ödüllü sanatçı Buika, flamenko, soul, Afrika müzikleri ve cazı harmanlayan büyüleyici sesiyle Türkiye turnesinde! Ankara’da sahne alacak olan Buika, tutkulu performansıyla izleyicilerini etkisi altına alacak. Sınırları aşan müziğin gücünü hissetmek için bu konseri kaçırmayın!

Yer: Bilkent Odeon

Tarih: 24 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Mariinsky Orkestrası

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında, dünya çapında üne sahip Mariinsky Orkestrası, efsanevi Orkestra Şefi Valery Gergiev yönetiminde İstanbul’da müzikseverlerle buluşuyor. Gergiev’in zarif ve güçlü yorumlarıyla hayat bulan orkestra, klasik müziğin en seçkin eserlerini icra ederek dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Bu özel performans, klasik müzik tutkunları için kaçırılmayacak bir deneyim sunuyor.

Yer: CSO Ada Ankara

Tarih: 28 Eylül 2024, 20:00

Bilet: Biletinial

Monica Molina

Monica Molina, 28 Eylül’de MEB Şura Salonu’nda büyülü sesiyle dinleyicileriyle buluşacak. ‘Vuela’, ‘De Cal Y Arena’, ve ‘Mar Blanca’ gibi albümleriyle müzik dünyasında derin izler bırakan sanatçı, zengin ve duygusal müziğiyle müzikseverlere duygu dolu, unutulmaz anlar yaşatacak.

Yer: MEB Şura Salonu

Tarih: 28 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Ankara Eylül Ayı Tiyatroları

Cimri

“Dünyadaki insanların en az insan olanı; yeryüzündeki canlıların en katı yüreklisi, pintilerin en pintisidir. Onun sevmesi kuru, okşaması kısırdır. Vermek öyle zoruna gider ki, selam bile vermez, onu bile alır; yalnızca alır…” Cimri’yi tanıyanlar böyle betimler. Peki, kimdir bu Cimri? Gerçekten dedikleri kadar acımasız, katı yürekli, pinti ve kötü müdür? İnsan doğuştan mı böyle olur? Sadece yazılmış bir karakter midir, yoksa etrafımızda da böyle insanlar var mıdır? Böylesi biriyle yaşamak nasıl olurdu? Fransız yazar Moliere’in ünlü eseri Cimri, Tansu Biçer’in yorumu ve Serkan Keskin’in çok konuşulan “Harpagon” performansıyla sahnede.

Yer: Oran Açıkhava Sahnesi

Tarih: 7 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Richard

Kral III. Richard’ın kemiklerinin bulunmasının ardından Londra’da sahnelenen bir tiyatro oyunu, kimliksiz bir adamın müdahalesiyle beklenmedik bir hal alır. Bu adam, drag queen gösterileri ve moda defilelerinden ilham alarak oyunu radikal bir şekilde değiştirir ve tiyatroyu büyük bir krize sürükler. Okan Bayülgen, Shakespeare’in Richard’ını modern bir yorumla ele alarak yabancılaşma ve yalnızlık temalarını öne çıkarıyor.

Yer: Oran Açık Hava Sahnesi

Tarih: 11 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Sevgili Arsız Ölüm Dirmit

Tek odalı bir evde sıkışıp kalan aile, şehre tutunmak için farklı yollar denerken, Dirmit merakı ve direnme gücü sayesinde zorluklarla başa çıkmanın yollarını bulur. Annesi Atiye, babası Huvat ve abileri, Dirmit’in bu çabalarına geleneklere dayanarak engeller koysa da, Dirmit durmuyor!

Yer: ODTÜ MD Vişnelik Çim Amfi

Tarih: 12 Eylül 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Aydınlıkevler

Yaşamak, zemheriye ve yokluğa direnmek ve Amerika’yla baş etmek üzerine dar gelirli ama zengin bir öykü… Burası Aydınlıkevler ve babaannem Amerika’ya karşı!

Başrollerini Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal ‘ın paylaştığı bu mükemmel komediyi kaçırmayın!

Yer: ODTÜ MD Vişnelik Çim Amfi

Tarih: 17 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Ölün Bizi Ayırana Dek

Cansu ve Serdar, evliliklerinden bıkmış ve boşanmaya karar vermiş bir çifttir. Boşanmadan önceki gece düzenlenen bir “kutlama” partisinin ardından, sabah aynı yatakta sızmış halde uyanırlar. Bir gece öncesini hatırlamayan çift, salondaki kanepede bir ceset bulunca şok olur. “Hangimiz katil?” sorusuna yanıt ararken, ilişkilerini ve geçmişlerini yeniden değerlendirir ve sürprizlerle başa çıkmaya çalışırlar.

Yer: Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 21 Eylül 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Serkan Keskin’in etkileyici performansıyla sinema ve tiyatronun buluştuğu çağdaş bir uyarlama olarak sahneleniyor. İstanbul’da büyüyen Hayri İrdal, bir aile yadigarı saat üzerinden zamanın ve hayatın anlamını sorgularken, geleneksel ile modern arasında bir yolculuğa çıkıyor.

Yer: Oran Açık Hava Sahnesi

Tarih: 27 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletinial

Ankara Eylül Ayı Stand-Up Gösterileri

Atalay Demirci

Atalay Demirci’nin alakasız yüzlerce hikayeyi tek bir bütünlükte topladığı ve her saniyesinde kahkahanın eksik olmadığı “Kel Alaka” gösterisi, yeniden sahneye çıkıyor ve izleyicilere unutulmaz bir eğlence sunacak.

Yer: Yenimahalle Bld.4 Mevsim Tiyatro Salonu

Tarih: 5 Eylül 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Baturay Özdemir

Baturay Özdemir, keskin mizahı ve enerjik sahne performansıyla izleyicilerini kahkahaya boğmaya devam ediyor. Günlük hayatın absürtlüklerinden, ilişkilerden ve sosyal medya çılgınlıklarından ilham alan stand-up gösterisi, herkese kendinden bir parça bulacağı eğlenceli anlar sunuyor. Baturay Özdemir’in sıradışı espri anlayışıyla unutulmaz bir geceyi kaçırmayın!

Yer: ODTÜ MD Vişnelik Çim Amfi

Tarih: 5 Eylül 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Burak Ekinci

Burak Ekinci, keskin mizahı ve kendine özgü tarzıyla 6 Eylül akşamı Fade Stage & Coffee’de sahne alıyor. Gündelik yaşamdan aldığı esinlerle dolu bu tek kişilik stand-up gösterisiyle kahkaha atmaya hazır olun!

Yer: Fade Stage & Coffee

Tarih: 6 Eylül 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Çimen Show BİZBİZE : Cem İşçiler & Fazlı Polat

Cem İşçiler ve Fazlı Polat, “Çimen Show BİZBİZE” ile 10 Eylül akşamı Kulüp Müjgan sahnesinde izleyicileriyle buluşuyor. Samimi ve bol kahkahalı bu gösteride, ikili gündelik hayatın komik anılarını ve mizah dolu diyaloglarını sahneye taşıyacak.

Yer: Kulüp Müjgan

Tarih: 10 Eylül 2024, 21:00

Bilet: Biletix

Okan Çabalar

Sevilen komedyen Okan Çabalar, stand-up gösterisiyle izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Eğlenceli ve enerjik performansıyla tanınan Çabalar, yeni şovunda yine kahkahalarla dolu bir gece yaşatacak.

Yer: Çankaya Sahne

Tarih: 13 Eylül 2024, 20:30

Bilet: Biletix





Pınar Fidan

Pınar Fidan, kendine has üslubuyla aile meselelerinden Menemen Olayı’na, dirty talk’tan sosyalistlere kadar geniş bir yelpazede mizah dolu hikayelerini izleyiciyle buluşturuyor. Kulis Sanat’ta sahne alacak bu gösteride, Pınar Fidan’ın cesur ve keskin esprileriyle dolu bir gece sizleri bekliyor.

Yer: Çankaya Sahne

Tarih: 18 Eylül 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Etik Alkol

Alkolün insan üzerindeki etkilerini araştırarak, bu ünlü isimlerin neden ve nasıl içtiklerini, hikayelerini keşfediyoruz. Aziz Nesin, Cemal Süreya, Edip Cansever, Orhan Veli, Özdemir Asaf, Rıfat Ilgaz ve Sabahattin Ali, Aydın Boysan’ın da katılımıyla bir sofrada bir araya gelip içki ve sohbetlerini paylaşıyorlar. Bu masada siz de yerinizi alın.

Yer: Yenimahalle Bld.4 Mevsim Tiyatro Salonu

Tarih: 20 Eylül 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Benyunusyılmaz – Olay Yeri İnceleme

Yunus Yılmaz, “Olay Yeri İnceleme” stand-up gösterisiyle sahnelere peri kanatlarıyla geliyor! Komik şakalarla bezeli bu gösteride, ciddi gibi görünen olayları lakayıt bir bakış açısıyla ele alıyor ve izleyicilerini kahkahaya boğarken, aynı zamanda rüyalarını süslemeyi amaçlıyor.

Yer: Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 21 Eylül 2024, 20:00

Bilet: Biletix

Çok Güzel Hareketler 2

Beş sezondur büyük ilgiyle takip edilen “Çok Güzel Hareketler 2,” 20 kişilik dinamik ekibiyle Yenimahalle Nazım Hikmet KM Genco Erkal Salonu’nda izleyicileriyle buluşuyor. BKM Mutfak’ın yetenekli oyuncuları, sahne ve senaryo eğitimlerinden geçen yeni skeçleriyle yine kahkaha dolu bir gece vaat ediyor. Kaçırılmayacak bu gösteride, birbirinden eğlenceli ve sürprizli anlar sizleri bekliyor!

Yer: Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 22 Eylül 2024, 16:00 – 20:00

Bilet: Biletix

Meksika Açmazı

Podcast platformlarının favorisi ve Türkiye’nin açık ara en çok dinlenen mizah programı Meksika Açmazı, Mesut Süre, Anlatanadam ve Fazlı Polat’ın benzersiz performansı ile sahneye taşınıyor. Bu kahkaha dolu geceyi kaçırmayın!

Yer: Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 26 Eylül 2024, 20:30

Bilet: Biletix

Mesut Süre ile İlişki Testi

Çiftlerin tanışma hikayelerinden kıskançlıklarına, eski sevgililerinden arkadaşlarıyla ve aileleriyle bir çift olarak kurdukları ilişkiye kadar pek çok şeyin konuşulacağı, pek çok hikayenin anlatılacağı “Mesut Süre ile İlişki Testi”, 29 Eylül akşamı Ankara’da izleyicilerle buluşuyor.

Yer: Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tarih: 29 Eylül 2024, 16:00

Bilet: Biletix

Ankara Eylül Ayı Festivalleri

Bliss Out Festival Ankara

Bliss Out Festivali, müziğin birleştirici gücünü hissetmek ve unutulmaz anılar biriktirmek isteyen herkesi bir araya getiriyor. Dedubluman, Adamlar, Zeynep Bastık, Bege, Güneş ve Motive gibi sanatçıların sahne alacağı bu iki günlük müzik ziyafetinde, ritmin özgürlüğünde dans edip melodilerin büyüsüne kapılacaksınız. Hayatın melodisini yakalamak ve müziğin evrensel dilinde kaybolmak için yerinizi alın!

Yer: Ankara CerModern

Tarih: 13 – 14 Eylül 2024, 17:00

Bilet: Biletix

Picnic & Gathering Ankara

Ankara’da doğayla iç içe, benzersiz bir etkinlik için hazır mısınız? 14 Eylül’de Club Mirador’da profesyonel barmenlerin hazırladığı kokteyller ve gurme lezzetlerin tadını çıkarırken, alternatif müzik gruplarının performanslarını izleyebileceğiniz keyifli bir güne hazır olun.

Yer: Club Mirador

Tarih: 14 Eylül 2024, 15:00

Bilet: Biletix

Ankara Eylül Ayı Çocuk Etkinlikleri

Hayata Yolculuk

“Hayata Yolculuk”, bilgisayar oyunlarının cazibesine kapılan bir çocuğun, gerçek dünyanın canlı ve renkli oyunlarına çekilme mücadelesini anlatıyor. Sanal ve gerçek dünya arasındaki bu heyecan dolu yolculukta, çocuklar dostluk ve eğlenceyi yeniden keşfedecekler.

Yer: Flanör Sahne

Tarih: 1 – 29 Eylül 2024, 16:00

Bilet: Biletinial

Rapunzel

“Bir varmış bir yokmuş” ile başlayan her masal gibi, Rapunzel de çocuklara değerli dersler sunuyor. Müzikli, danslı ve interaktif bu tiyatro oyununda, altın saçlı prenses, ormanın derinliklerinde, bilinmeyen bir şatoda kurtarılmayı bekliyor. Prensesin nasıl kurtulacağını sahnede izleyin ve bu heyecan dolu maceraya tanık olun!

Yer: Şato Yazar Sahne

Tarih: 1 Eylül 2024, 13:00

Bilet: Biletinial

Ankara Çocuk Sirki

Ankara Çocuk Sirki, çocukları büyülü bir dünyaya davet ediyor. Sihirbazlar, jonglörler, tahta bacak gösterileri ve palyaço şovlarıyla dolu bu etkinlik, eğlenceyi zirveye taşıyor. Ebeveyn yarışmalarıyla ailece keyifli anılar biriktirebileceğiniz sirk gösterisi, heyecan ve şaşkınlık dolu anlarla izleyicilerini büyüleyecek. Bu unutulmaz deneyimi kaçırmayın!

Yer: Batı Gösteri Merkezi

Tarih: 1 Eylül 2024, 13:00

Bilet: Biletinial

Afacanlar Sirki

Kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Afacanlar Sirki’ni kurtarmak için Kiki ve Kuku kardeşlerin macerasına katılmaya hazır mısınız? Bu interaktif çocuk tiyatrosu, eğlendirirken eğiten bir dille çocuklara hem keyifli anlar yaşatacak hem de dostluk ve dayanışma gibi önemli değerleri öğretecek.

Yer: Şato Yazar Sahne

Tarih: 8 Eylül 2024, 16:00

Bilet: Biletinial

Ali Baba’nın Çiftliği

Ali Baba’nın neşeli çiftliğinde işler bu kez karışıyor! Çiftliğin koruyucu köpeği Benekli, korkularını yenip Ali Baba’nın söylediklerini yapabilirse, hem çiftliği hem de tatlı ve ürkek tavuk Çilli’yi yabancılardan koruyabilecek. Eğlence dolu bu macerada Benekli’nin cesaretini keşfederken, hem eğlenecek hem de önemli dersler öğreneceksiniz. Bu heyecanlı yolculukta yerinizi alın, Ali Baba’nın çiftliği sizleri bekliyor!

Yer: Şato Yazar Sahne

Tarih: 8 Eylül 2024, 12:00

Bilet: Biletinial

Kırmızı Başlıklı Kız

Klasik bir masal olan “Kırmızı Başlıklı Kız,” bu kez yenilikçi bir dokunuşla sahnede yeniden canlanıyor. Alışılmış rollerin tersine çevrildiği bu uyarlamada, Kırmızı Başlıklı Kız ve kurdun hikâyesi bambaşka bir perspektiften anlatılıyor. İzleyicilere sıra dışı bir deneyim sunacak bu performans, tanıdık bir masala özgün bir yorum getiriyor.

Yer: Şato Yazar Sahne

Tarih: 15 Eylül 2024, 12:00

Bilet: Biletinial

Efsane Dinozorlar

Türkiye’de ilk kez sahneye çıkan “Efsane Dinozorlar” gösterisi, sanat ve eğlenceyi eşsiz bir şekilde buluşturuyor. Canlı dinozor kuklalarıyla mezozoyik döneminin heybetini ve tarih öncesi büyüsünü izleyicilere keyifli bir deneyim sunacak. Eğlenceli öğrenme fırsatlarıyla dolu bu etkinlik, her yaş grubundan ziyaretçiyi dinozorların dünyasında büyüleyici bir yolculuğa çıkaracak.

Yer: Ata Sahne – TED Ankara Koleji Sahne Sanatları ve Gösteri Merkezi

Tarih: 15 Eylül 2024, 19:00

Bilet: Biletix

Çitlerin Ötesi

Devcan ve Kaplumbik, ormanda sakin bir hayat süren iki yakın arkadaştır. Bir gün, arkadaşları Tırtıl Pırtıl’ın aniden kaybolduğunu fark ederler ve onu bulmak için ormanın derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkarlar. Zorluklarla dolu bu serüvende, hem kendi sınırlarını aşacak hem de gerçek dostluğun değerini anlayacaklardır.

Yer: Flanör Sahne

Tarih: 22 Eylül 2024, 16:00

Bilet: Biletinial

Ankara’da Ziyaret Edebileceğiniz Sergiler

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi – Pablo Picasso, “Resimden Seramiğe Bir Serüven

Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen “Pablo Picasso – Resimden Seramiğe Bir Serüven” sergisi, sanatseverlere ünlü sanatçının çok yönlü yaratıcı dünyasını keşfetme fırsatı sunuyor. Picasso’nun resimden seramiğe uzanan sanat yolculuğunda oluşturduğu özgün eserler, ziyaretçilere sanatçının teknik ve estetik evrimini sergiliyor. Sergi, Picasso’nun seramik çalışmalarıyla resim sanatındaki yenilikçi yaklaşımını bir araya getirerek, onun sanatsal dehasını farklı bir açıdan gözler önüne seriyor.

Yer: Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi

Tarih: 21 Eylül – 31 Aralık

CSO Ada Ankara – Andy Warhol, “Warhol’un Dünyası – Pop Art’ın İkonu”

Ankara Kültür Yolu Festivali’nde yer alan “Warhol’un Dünyası – Pop Art’ın İkonu” sergisi, Andy Warhol’un etkileyici sanat dünyasını ziyaretçilere sunuyor. Sergi, Pop Art hareketinin öncüsü Warhol’un ikonik eserleriyle sanatseverleri renkli ve çarpıcı bir yolculuğa çıkarıyor. Campbell çorba kutularından Marilyn Monroe portrelerine kadar geniş bir yelpazede sergilenen çalışmalar, Warhol’un kültürel etkisini ve sanat dünyasına katkılarını vurguluyor. Bu sergi, sanatçının sıra dışı vizyonunu ve popüler kültür üzerindeki kalıcı izlerini keşfetmek için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Yer: CSO Ada Ankara

Tarih: 21 Eylül – 31 Aralık